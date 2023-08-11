الجمعة 11 أغسطس 2023
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منوعات

صانعة أكفان جزائرية: لا أتخيل نفسي بعمل آخر، ومصر جزء جميل من ذكرياتي (فيديو)

السيدة خضرة مغسلة
السيدة خضرة مغسلة الأموات، فيتو

تجد الخير في كل بقاع الأرض من شرقها إلى غربها ويفني العديد من البشر حيواتهم لله في خدمة المجتمع من حولهم والذي من السهل رؤيته في كل زاوية ومدينة بالعالم العربي، واصطحبتنا عدسة "فيتو" إلى دولة الجزائر الشقيقة لنشهد على سيدة قضت عمرها كله في سبيل من حولها. 

فقدمت السيدة خضرة الجزائرية الـ50 سنة الماضية من عمرها إلى فعل الخير فمنذ إن كانت في العشرينات وأدركت أن أفضل طريقة يمكن أن تسلكه هو السبيل إلى الله عز وجل.

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الخير في حياة السيدة خضراء

وعملت السيدة خضرة كممرضة في مشفى عام أولا ومن ثم انتقلت إلى العمل الإداري في وزارة التضامن الاجتماعي ولكنها قررت في منتصف العشرينات الأنتقال إلى الأعمال الخيرية حيث تطوعت في عدد من الجمعيات التي تعيل كبار السن وفي مرحلة ما بعد ذلك كان الخيار الأمثل للشابة الثلاثينية هو العمل في المسجد كمخيطة أكفان ومغسلة للموتى بدون أي مقابل مادي

وأكدت السيدة خضرة أنها لم تفكر يومًا في تخييط الأكفان كشابة تحلم بمستقبلها ولكنها الآن لا يمكن أن تري نفسها تعمل أي عمل غيره حيث إنه الشافع الأكبر لها عند الله عز وجل وأكثر الأفعال التي تفتخر بها.

وأضافت خضرة أن مهنتها بـالتمريض السابقة كانت عونًا كبيرًا لها في إلى الآن تساعد المرضى سواء بإعطاء الحقن أو بتخييط الجروح للمحتاجين.

أعمال الميت تحمله عند التغسيل

وقالت مغسلة الأموات إن جسد الميت لا يتكلم وأن كل هذه الأقاويل غير صحيحة ولكن مع ذلك توجد علامات عديدة تدل على طبيعة حياة الجسد الممدد أمامها على الطاولة، مضيفة: "في أحيان  يجي إلنا ميت كتير ضخم ليأتي ببالي كيف يغسله هذا، ولكن سبحان الله يكون جسده خفيف الكريشة والذي يجعلني أشعر كما كانت أعماله الصالحة تحمله". 

المواقف الصعبة جزء من عمل المغسل

ونوهت خضرة أن المواقف الصعبة على التي تعتصر القلب جزء لا يتجزأ من عمل المغسل فكل يوم يقابل دموع ونوح أفراد خسروا أقاربهم والبعض الآخر فلذات أكبادهم، راوية لأحد المواقف الصعبة التي قابلتها، فقالت عندما أداد أهل الميت الاحتفاظ بأدوات تغسيل فقيدهم من قفاذ ولوح صابون لم تستطع أن ذاك الأمساك بدموعها أو الأعتراض على طلبهم الغريب. 

مصدر تمويل صناعة الأكفان وأدوات الغسل 

وأضافت خضرة أن مساعدات المحسنين بئر لا ينضب أبدًا حيث تأتي بجميع الخامات مساعدة محبين الخير، مؤكدة أن حتى ماكينة الخياطة كانت تبرع من أحد رواد المسجد، فبعد أن تجمع التبرعات تذهب بنفسها إلى السوق لشراء كل ما تحتاجه من قماش وخيط.

مكونات الكفن

أعلمت السيدة خضرة عدسة "فيتو" عن مكونات صناعة الكفن حيث يتكون من القطن والريحاء والخيط, معرفة الكفن بأنه ثوب من قماش يتم تفصيل منه قميص وسروال وشاشة للرجال أوخيمار للنساء وبورنس والذي يكون مقاسه واحد بالنسبة للرجال والنساء وهو 2 متر ونصف ولا يدخل به أي خياطة حيث يكون الغطاء الخارجي الذي يلف به الجسد.

وشرحت السيدة خضرة كيف تتم عملية التغسيل حيث يستخدم قفاز من القاماش مع المياه والصابون ويتم الغسل على مرحلتين  ويعرفان بالغسلة الأولى والثانية، مؤكدة على أنه يجب تواجد ثلاث أشخاص أثناء عملية الغسل وهم ( المغسل ومساعده وواحد من أقارب المتوفي ) كما ينص الدين، مضيفة أنه لا يحضر في جميع الحالات أهل المتوفى حيث لا يستطيعون مشاهدة مثل هذا الموقف.

مصر في قلوب الجميع

ولا نستطيع التغاضي عن النظرة الحالمة والمشتاقة للسيدة خضرة حين ذكر مصور "فيتو" اسم مصر حيث ذكرت أنها قامت بزيارة قصيرة مع صديقتها في أواخر السبعينات حيث ألقت بمحمود ياسين ومديحة يسري ممثليها المفضلين.

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اعمال الخير الاعمال الخيرية الضمان الاجتماعى العالم العربى كبار السن مغسلة الأموات دولة الجزائر الجزائر الشقيقة

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