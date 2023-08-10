التضامن تنظم معرض ديارنا للحرف اليدوية والتراثية

تنظم وزارة التضامن الاجتماعي معرض "ديارنا" للحرف اليدوية والتراثية لأول مرة داخل أندية وادي دجلة على مستوى الجمهورية، حيث ستكون البداية من اليوم الخميس وحتى يوم الأحد المقبل بالمقر الرئيسي للنادي بالمعادي.

معرض "ديارنا" للحرف اليدوية والتراثية لأول مرة داخل أندية وادي دجلة

ويشهد معرض "ديارنا" للحرف اليدوية والتراثية داخل نادي وادي دجلة مشاركة عدد من العارضين بمنتجات تشمل الكليم، والمشغولات النحاسية الإسلامية والفرعونية والمفروشات القطنية ذات الجودة العالية، والإكسسوارات والحلي النسائي ومنتجات مدينة أخميم بصعيد مصر والصدف والخوص وأشغال التللى.

ومن المقرر أن يمتد تنظيم المعرض داخل فروع وادي دجلة الحادية عشرة فرعًا المنتشرة في أنحاء الجمهورية، ومنها محافظات " القاهرة - الجيزة - دمياط - أسيوط"، وذلك خلال الإجازة الأسبوعية من الخميس إلى السبت، بحيث يتيح للأسرة فرص التسوق بمعرض "ديارنا" خلال فترات الإجازات.

وأكدت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي أن الوزارة وضعت خطة لتكثيف جهود الترويج للمنتجات الحرفية والتراثية المصرية في الداخل والخارج، حيث تستهدف خطة العام الحالي 2023 التنظيم والمشاركة فيما يزيد على 25 معرضًا داخل وخارج مصر نفذ منها بالفعل حتى يوليو الماضي 22 معرضا، وتستمر إقامة بعضها لأكثر من شهر.

وشكلت هذه المعارض معرض "بيت العرب" للأسر المنتجة وأقيم بالقاهرة وديارنا عربية وأقيم بمدينة 6 أكتوبر في مول العرب، معرض ديارنا كايرو فاستيفال، معرض الأثاث بالمنيا، معرض ديارنا بالأقصر، معرض ديارنا ضمن فعاليات مهرجان الهجن بشمال سيناء، المعرض المصري العماني المشترك والذي أقيم بالعاصمة العمانية مسقط، دورة خاصة لمعرض ديارنا أقيمت على هامش مؤتمر بنوك التنمية الاجتماعية الذي عقد بشرم الشيخ- ودورة أخرى لمعرض ديارنا أقيمت على هامش مؤتمر منظمة التعاون الإسلامي بالقاهرة، إلى جانب تنفيذ ١٢ معرضًا في بنوك عامة وخاصة.

وأعلنت القباج عن التخطيط للتنظيم والمشاركة في عدد من المعارض خلال الفترة المقبلة وحتي نهاية العام الحالي منها 8 معارض خارج مصر، بالإضافة إلي عدد من المعارض سيتم إقامتها بالتعاون مع الأندية الرياضية والاجتماعية داخل وخارج القاهرة بحيث تنتشر معارض "ديارنا" في جميع ربوع مصر.

وحول أهم المعارض الخارجية المنتظر مشاركة مصر بها أفادت وزيرة التضامن الاجتماعي أنها تشمل المعرض العربي للأسر المنتجة والذي سيقام في أكتوبر المقبل بقطر ومهرجان كانكيس ويقام في نوفمبر المقبل بكوت ديفوار ومعرض المنامة بالبحرين ويقام في الفترة من 7 إلى 9 ديسمبر المقبل ومعرض بالمدينة العالمية بدبي ويمتد من 18 أكتوبر المقبل وحتى 18 أبريل 2024.

وأكدت القباج أن هذه المشاركة بمعارض المنتجات التراثية تفتح أسواقًا خارجية متميزة للمنتج المصرى وتعد فرصة مهمة لدراسة الفرص التصديرية المتاحة لمنتجاتنا والتعرف عن قرب علي احتياجات الأسواق الخارجية، كما تدعم من قدرة المنتج المصري على المنافسة والتطوير، حيث نستهدف عقد الشراكات مع القطاع الخاص بهدف التصدير من خلال المشاركة في المعارض وليس فقط البيع المباشر.

جدير بالذكر أن المنتجات التراثية المصرية تشمل: (المنتجات النحاسية - منتجات زجاجية - منتجات خزفية - منتجات أخميم - منتجات قنا من الفركة - منتجات أسوان - منتجات الفيوم من السجاد والكليم اليدوي - منتجات الإكسسوار - الملابس - المفروشات - منتجات خشبية وبالأخص من خشب السرسوع - المنتجات الجلدية المتنوعة - المنتجات الفنية من الديكوباج - منتجات السجاد الجلد الفاخر - المنتجات القطنية من الفوط والبشاكير والملايات - منتجات العطور - منتجات غذائية بمواصفات خاصة - منتجات سيناء التراثية - منتجات الخوص الصديقة للبيئة - منتجات فنية متنوعة ومكملات الديكور).

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