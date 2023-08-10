الخميس 10 أغسطس 2023
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صحة ومرأة

وصفة طبيعية لشد التجاعيد والترهلات بالبشرة

التجاعيد، فيتو
التجاعيد، فيتو

التجاعيد والترهلات بالبشرة من المشكلات المزعجة التى تضيع جمال البشرة وتؤثر على مظهرها بشكل سلبي، مايدفع الفتيات بالبحث عن أفضل طرق العلاج.

ولأن عمليات التجميل ذات تكلفة عالية خاصة فى وقتنا الحالى أصبحت الفتيات تبحث عن الوصفات الطبيعية الفعالة في علاج التجاعيد.

وصفة طبيعية لشد التجاعيد والترهلات 

وتقدم دعاء محمد خبيرة التجميل، وصفة طبيعية لشد التجاعيد والترهلات.

المكونات:-

2 ملعقة صغيرة بذور الكتان

ملعقة صغيرة لبان ذكر

قطعة كركم

كوب ماء

الطريقة:-

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  • نحضر اللبان الذكر ونغسله وننقعه فى الماء لمدة نصف ساعة.
  • ثم نصفيه جيدا ونخضر حلة على النار ونضع بها بذور الكتان واللبان الذكر والكركم والماء
  • ثم نرفع الحلة على النار ونتركه الخليط يغلى حتى يتحول إلى جل.
  • ثم نصفىالخليط جيدا، ونحفظ الجل الناتج فى علبة محكمة الغلق.
  • وتحفظ بالثلاجة وصلاحيتها أسبوع.
  • نستخدم الوصفة من خلال دهان البشرة بها وتركها لمدة 15 دقيقة، ثم نغسل الوجه بعدها.
  • نكرر الوصفة مرة واحدة يوميا، حتى الحصول على أفضل النتائج.
وصفة طبيعية لشد التجاعيد، فيتو 

خطوات بسيطة يجب اتباعها حفاظا البشرة من العيوب

وللعناية بالبشرة، يجب أولًا معرفة نوعها لمعرفة طبيعة التعامل معها فليس هناك منتج واحد سحري يفعل كل شيء، ومنتجات الاثنين والثلاثة في واحد كلها أساطير، فعليك معرفة نوعية بشرتك، والطريقة المثلى للعناية بها.

- الاهتمام بتنظيف البشرة

أهم شيء هو تنظيف بشرتك في الصباح، وغسل وجهك كل ليلة أمر أكثر أهمية، فعندما لا تغسلين وجهك، من آثار الشمس، والمكياج والأوساخ فبهذا ستسدين المسام، ولن تتنفس بشرتك، وعملية التنظيف المثلى في خطوتين تبدأ مع منشفة دافئة ورطبة ومنظف جيد.

- يجب تقشير البشرة بنعومة.

يجب أن تقشر البشرة الدهنية كل ثلاثة أو أربعة أيام، وكل 7 إلى 10 أيام إذا كانت بشرتك أكثر جفافًا، ومن المكونات المفضلة في التقشير البابايا، والأناناس.

– استخدام التونر:

وسيلة رائعة للحصول على إشراقة مميزة، فابحثي عن تونر به مواد مضادة للتأكسد، مثل فيتامين C.

- استخدام نوعين من المرطبات.

لا تهملي استخدام الكريم المرطب ليلًا، والكريم المرطب نهارًا، وكذلك كريم الحماية من الشمس نهارًا، خاصة إن كان جلدك حساسًا، للوقاية من الاسمرار والتجاعيد.

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الخيار المثلج حل سحرى لجعل بشرتك مشدودة وصافية

- استخدام السيروم.

خطوة مهمة للحفاظ على بشرتك، فالسيروم أو الأمصال تقوم بالتنظيف العميق للبشرة مما يحافظ على نداوتها.

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التجاعيد شد التجاعيد وصفة طبيعية لشد التجاعيد والترهلات العناية بالبشرة دعاء محمد خبيرة التجميل

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