الخميس 10 أغسطس 2023
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رياضة

نجم بايرن ميونخ يقترب من الدوري الإنجليزي

بايرن ميونخ، فيتو
بايرن ميونخ، فيتو

بايرن ميونخ، كشف الإيطالي فابريزيو رومانو خبير سوق الانتقالات في أوروبا أن نادي بايرن ميونخ مهددا بخسارة نجم جديد ضمن صفوفه قبل غلق باب الانتقالات الصيفية الجارية، لصالح أحد عمالقة الدوري الإنجليزي

وشهدت الأيام الماضية ظهور تقارير تفيد بدخول الفرنسي بينيامين بافارد في مفاوضات مع مانشستر يونايتد، أملا في انتقاله للشياطين الحمر هذا الصيف.

من جانبه، أكد الصحفي الإيطالي فابريزيو رومانو خبير سوق الانتقالات في أوروبا اليوم الخميس، أن مدافع بايرن منفتح بشدة على مغادرة النادي البافاري في الميركاتو الحالي.

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وأضاف "بافارد مهتم بخطوة الانتقال إلى مان يونايتد، ويريد خوض التجربة في البريميرليج".

وأوضح أن المدرب الهولندي إيريك تين هاج يضع بافارد ضمن قائمة خياراته لتعزيز قوة خط الدفاع، رفقة جيان توديبو مدافع نيس الفرنسي.

تستعد فرق البريميرليج لانطلاق الموسم الجديد من الدوري الإنجليزي الممتاز  وسط ترقب من جميع عشاقه حول العالم.

وينطلق الموسم الجديد من الدوري الإنجليزي الممتاز يوم 11 أغسطس الجاري وسط منافسة قوية بين الفرق الكبرى.

مواعيد مباريات الجولة الأولى للدوري الإنجليزي

الجمعة 11 أغسطس

بيرنلي ضد مانشستر سيتي 10 مساء بتوقيت القاهرة

السبت 12 أغسطس

آرسنال ضد نوتنجهام فورست 2:20 مساء بتوقيت القاهرة

بورنموث ضد وست هام يونايتد 5 مساء بتوقيت القاهرة

برايتون ضد لوتون 5 مساء بتوقيت القاهرة

إيفرتون ضد فولهام 5 مساء بتوقيت القاهرة

شيفيلد يونايتد ضد كريستال بالاس 5 مساء بتوقيت القاهرة

نيوكاسل ضد أستون فيلا 7:30 مساء بتوقيت القاهرة

الأحد 13 أغسطس

برينتفورد ضد توتنهام 4 مساء بتوقيت القاهرة.
تشيلسي ضد ليفربول 6:30 بتوقيت القاهرة

الإثنين 14 أغسطس

مانشستر يونايتد ضد ولفرهامبتون 10 مساء بتوقيت القاهرة

موعد انطلاق الدوري الإنجليزي

ومن المقرر أن ينطلق الدوري الإنجليزي الممتاز للموسم الحالي غدا الجمعة  بمباراة مانشستر سيتي ضد بيرنلي.


ويواجه فريق مانشستر سيتي نظيره ومنافسه بيرنلي غدا الجمعة، في الساعة 10 مساءً، وذلك في إطار مواجهات الجولة الأولى من الدوري الإنجليزي الممتاز.

القنوات الناقلة لمباريات الدوري الإنجليزي

وتنقل قناة بي إن سبورت بريميوم 1 مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز للموسم الجديد

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