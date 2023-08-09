الدوري الإنجليزي، موعد مباراة ليفربول ضد تشيلسي في افتتاح البريميرليج

يواجه فريق ليفربول الإنجليزي الذي يضم بين صفوفه النجم المصري محمد صلاح، نظيره تشيلسي في الجولة الأولى من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز - البريميرليج.

موعد مباراة ليفربول ضد تشيلسي

وتقام مباراة ليفربول ضد تشيلسي في الجولة الأولى من الدوري الانجليزي الممتاز، يوم 13 أغسطس، على ملعب ستامفورد بريدج “معقل الريدز”، وتنطلق صافرتها في تمام السادسة والنصف بتوقيت القاهرة.

القناة الناقلة لمباراة ليفربول ضد تشيلسي

مباراة ليفربول ضد تشيلسي تنقل على الهواء مباشرة عبر شبكة قنوات بي إن سبورت، صاحبة الحق الحصري لبث مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز.

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وينطلق الموسم الجديد من الدوري الإنجليزي الممتاز يوم 11 أغسطس الحالي وسط منافسة قوية بين الفرق الكبرى.

رد حاسم من وكيل محمد صلاح على رحيله للسعودية

رد رامي عباس، وكيل محمد صلاح نجم ليفربول، على أنباء انتقال النجم المصري إلى اتحاد جدة السعودي هذا الصيف، وتلقيه عرضا بقيمة تصل إلى مليار دولار من أجل الرحيل عن الريدز.

وكشفت تقارير سعودية، أن اتحاد جدة رصد مليار دولار من أجل ضم محمد صلاح من ليفربول.

وكتبت صفحة تابعة لليفربول على تويتر "صلاح منفتح بنسبة 100% على الانتقال للسعودية في المستقبل، لكنه يريد الانتظار ورؤية المشروع قبل حسم قراره في العام المقبل".

وتابعت "محمد صلاح ملتزم بعقده مع ليفربول، والباب مغلق هذا الصيف".

وعلق رامي عباس على هذه التغريدة، قائلًا "لم أناقش أنا أو صلاح هذا الأمر مع أي شخص".

يذكر أن محمد صلاح يرتبط بعقد مع ليفربول حتى 2025، ويستعد لبداية الدوري الإنجليزي الممتاز بعد أيام رفقة الريدز.

ويستعد محمد صلاح مع ليفربول لانطلاق الموسم الكروي الجديد يوم الجمعة المقبل بشكل رسمي.

وكانت الصحف الإنجليزية الصادرة امس الثلاثاء، اهتمت بمستقبل النجم المصري محمد صلاح رفقة ليفربول، ومستقبل هاري كين أيضًا مع توتنهام هوتسبير.

كما سلطت الضوء على تأهل منتخب إنجلترا لربع نهائي مونديال السيدات عقب التغلب على نيجيريا أمس بركلات الترجيح.

عناوين الصحف الإنجليزية

وعنونت صحيفة "مترو": "إنجلترا تنجو من الأمسية السيئة.. كيلي تشيد بالفريق الخاص بعدما وضع الفوز بركلات الترجيح سيدات إنجلترا في دور الثمانية".

وفي الجانب كتبت: "السبيرز يرفض آخر عرض لبايرن من أجل كين".

أما صحيفة "ميرور" فعنونت: "احتفظ بأموالك.. صلاح غير مهتم بالانتقال للسعودية"، فى إشارة منها إلى موقف النجم المصري محمد صلاح، من الانتقال للدوري السعودي.

وفي الأعلى كتبت: "عرض ثنائي من المطارق بقيمة 60 مليون إسترليني"، في إشارة إلى رغبة وست هام في ضم ثنائي مانشستر يونايتد سكوت ماكتوميناي وهاري ماجواير.

وفي الجانب كتبت: "قنبلة موقوتة"، في إشارة إلى هجوم رافائيل فاران، مدافع مانشستر يونايتد، على التعديل الجديد في احتساب الوقت بدل الضائع بالبريميرليج.

كما عنونت صحيفة "ديلي ستار": "قنبلة موقوتة.. فاران يهاجم خطر المباريات الأطول".

وفي الأعلى كتبت: "لاورين تواجه نهاية العالم"، في إشارة إلى طرد لاورين جيمس أمام نيجيريا في مونديال السيدات.

وفي الجانب كتبت: "60 مليون إسترليني من أجل ماجواير وسكوت".

وكتبت أيضًا: "مطاردة البايرن مزعجة"، في إشارة إلى رغبة العملاق البافاري في ضم كين.

بدورها عنونت صحيفة "التايمز": "إنجلترا تخشى نهاية العالم لجيمس".

وفي الجانب كتبت: "غضب اللاعبين من المباريات الأطول".

من جانبها، عنونت صحيفة "ديلي تلجراف": "لحظة من الجنون.. لكن إنجلترا تنجو من البطاقة الحمراء لجيمس وتصل لربع النهائي".

وكتبت أيضًا: "كين مستعد للبقاء مع السبيرز بعد رفض عرض البايرن".

محمد صلاح يقود ليفربول للفوز على دارمشتات

فاز فريق ليفربول الإنجليزي على نظيره دارمشتات الألماني بنتيجة 3-1، في المباراة الودية التي جرت مساء أمس الإثنين، في آخر تجارب الريدز قبل بداية الموسم الجديد 2023-2024.

سجل لفريق ليفربول، محمد صلاح في الدقيقة 5، ديوجو جوتا في الدقيقة 8، لويس دياز في الدقيقة 59، بينما سجل ماتياس هونساك هدف دارمشتات في الدقيقة 10.

ويستعد ليفربول لمواجهة نظيره تشيلسي يوم الأحد المقبل، في الجولة الأولى من الدوري الإنجليزي الممتاز البريميرليج، على ملعب ستامفورد بريدج معقل البلوز ضمن الموسم الجديد 2023-2024.