الإثنين 07 أغسطس 2023
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رياضة

بايرن ميونخ يفوز على موناكو 2/4 في مباراة ودية

بايرن ميونخ وموناكو،
بايرن ميونخ وموناكو، فيتو

انتهت مباراة بايرن ميونخ الألماني مع نظيره موناكو الفرنسي، بفوز البايرن 4-2، في المباراة الودية التي جمعت الفريقين مساء اليوم الإثنين، استعدادًا للموسم الجديد 2023-2024.

 

سجل الياباني الدولي تاكومي مينامينو هدف التقدم لفريق موناكو في الدقيقة 29، ولكن لايمر سجل هدف التعادل لفريقه بايرن ميونخ سريعا في الدقيقة 31، وأضاف جمال موسيالا الهدف الثاني للفريق البافاري في الدقيقة 42، وسجل جنابري الهدف الثالث من ضربة جزاء في الدقيقة 45+2.

 

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وفي الشوط الثاني، سجل وسام بن يدر الهدف الثاني لفريق موناكو في الدقيقة 64 من ضربة جزاء، ولكن ليروي ساني أضاف الهدف الرابع لفريق بايرن ميونخ في الدقيقة 68.

 

تشكيل بايرن ميونخ أمام موناكو 

ضم تشكيل بايرن ميونخ بقيادة مديره الفني توماس توخيل:

 

أولرايش، نصير مزراوي، بنجامين بافارد، كيم مين جاى، ألفونسو ديفيز، لايمر، جوريتسكا، كينجسلي كومان، جمال موسيالا، سيرجى جنابري، ماتيس تيل.

 

وتعد هذه المباراة الودية هي الأخيرة التي يخوضها بايرن ميونخ بقيادة مدربه توماس توخيل ضمن تحضيراته للموسم الجديد، حيث يستعد البايرن لمواجهة نظيره لايبزيج فى بطولة كأس السوبر الألماني 2023، والمقرر لها يوم السبت المقبل.

بايرن ميونخ وموناكو، فيتو

بايرن ميونخ يرفع عرضه للتعاقد مع هاري كين 

رفع نادي بايرن ميونخ الألماني عرضه إلي 100 مليون يورو لضم هاري كين مهاجم توتنهام الإنجليزي في سوق الانتقالات الصيفية الحالية ومازالت إدارة السبيرز الموقف وهذا مااكده موقع ترانسفير ماركت المختص بانتقالات اللاعبين.

 

وذكر ترانسفير ماركت ان إدارة توتنهام طلبت من الفريق البافاري بعض المتغيرات مع إمكانية ضم لاعب شاب علي سبيل الإعارة من الفريق الألماني في صفقة هاري كين.

 

يذكر ان لعب الفريق البافاري في الموسم الماضي بالمهاجم الكاميروني تشوبو موتينج وذلك بعد رحيل البولندي روبرت ليفاندوفسكي إلي برشلونة.

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بايرن ميونخ موناكو جمال موسيالا جنابري ليروي ساني

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