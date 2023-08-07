بايرن ميونخ يعلن انتقال حارسه يان سومر إلى إنتر ميلان

أعلن نادي بايرن ميونخ الألماني، مساء اليوم الإثنين، بشكل رسمي، عن انتقال حارسه الدولي السويسري يان سومر إلى فريق إنتر ميلان الإيطالي.

وبذلك ينجح إنتر ميلان في التعاقد مع حارس جديد، لتعويض رحيل حارسه الكاميروني أندريه أونانا إلى صفوف مانشستر يونايتد الإنجليزي.

بايرن ميونخ يفوز على موناكو وديا

انتهت مباراة بايرن ميونخ الألماني مع نظيره موناكو الفرنسي، بفوز البايرن 4-2، في المباراة الودية التي جمعت الفريقين مساء اليوم الإثنين، استعدادًا للموسم الجديد 2023-2024.

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سجل الياباني الدولي تاكومي مينامينو هدف التقدم لفريق موناكو في الدقيقة 29، ولكن لايمر سجل هدف التعادل لفريقه بايرن ميونخ سريعا في الدقيقة 31، وأضاف جمال موسيالا الهدف الثاني للفريق البافاري في الدقيقة 42، وسجل جنابري الهدف الثالث من ضربة جزاء في الدقيقة 45+2.

وفي الشوط الثاني، سجل وسام بن يدر الهدف الثاني لفريق موناكو في الدقيقة 64 من ضربة جزاء، ولكن ليروي ساني أضاف الهدف الرابع لفريق بايرن ميونخ في الدقيقة 68.

ضم تشكيل بايرن ميونخ بقيادة مديره الفني توماس توخيل:

أولرايش، نصير مزراوي، بنجامين بافارد، كيم مين جاى، ألفونسو ديفيز، لايمر، جوريتسكا، كينجسلي كومان، جمال موسيالا، سيرجى جنابري، ماتيس تيل.

وتعد هذه المباراة الودية هي الأخيرة التي يخوضها بايرن ميونخ بقيادة مدربه توماس توخيل ضمن تحضيراته للموسم الجديد، حيث يستعد البايرن لمواجهة نظيره لايبزيج فى بطولة كأس السوبر الألماني 2023، والمقرر لها يوم السبت المقبل.

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