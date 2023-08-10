الخميس 10 أغسطس 2023
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أخبار مصر

الأرصاد: استقرار حالة الطقس ونشاط الرياح يزيد من ارتفاع الأمواج (فيديو)

الطقس، فيتو
الطقس، فيتو

قالت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن هناك مزيدا من التحسن والاستقرار فى حالة الطقس، حيث تسجل درجات الحرارة اليوم 33 درجة مئوية على القاهرة الكبرى، والطقس حار على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشديد الحرارة على شمال وجنوب الصعيد وجنوب سيناء.

وأضافت منار غانم فى مداخلة هاتفية ببرنامج صباح الخير يا مصر المذاع عبر فضائية القناة الأولى، أن الطقس فى حالة تحسن نتيجة المنخفض الجوي في طبقات الجو العليا المحمل بكتل هوائية قادمة من أوروبا.

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وتابعت، أنه على الرغم من أن الطقس حار نهارا، إلا أنه مع غروب الشمس تنخفض درجات الحرارة وتنشط الرياح، مشيرة إلى أن نشاط الرياح سيؤثر على الأمواج ويزيد من ارتفاعها.

وحذرت الدكتورة منار غانم، من عدم التعرض المباشر لأشعة الشمس وقت الذروة لتجنب حروق الشمس وضربة الشمس مع ضرورة ارتداء الملابس القطنية فاتحة اللون عند الخروج نهارا مع الإكثار من شرب الماء على مدار اليوم.

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم الخميس حيث تنخفض انخفاضًا طفيفًا يسود طقس حار رطب صباحًا، وحار رطب نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري، على السواحل الشمالية وشديد الحرارة على سيناء وجنوب الصعيد.

 

توقعات حالة الطقس ودرجات الحرارة
كما توقعت أن يسود طقس مائل للحرارة رطب ليلًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وعلى جنوب سيناء وعلى جنوب البلاد، وعلى السواحل الشمالية الغربية والسواحل الشرقية.

طقس القاهرة الكبرى

ويسود طقس مشمس على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وسلاسل البحر الأحمر وغائم جزئيًّا على السواحل الشمالية الشرقية والسواحل الشمالية الغربية، غائم جنوب الصعيد، ونرصد لكم حالة الطقس على مدار الـ 24 ساعة من خلال فريق عمل بوابة (فيتو).

كيفية قياس درجات الحرارة في الظل
وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، أن هناك شروطًا موحدة على مستوى العالم وضعتها المنظمة العالمية للأرصاد الجوية عند قياس درجة الحرارة وهي:

١-وجود جهاز الترمومتر في صندوق خشبي ينفذ من خلاله الهواء.

٢-لا يتأثر بالرياح.

٣- ألا تصل إليه أشعة الشمس ولا يتأثر بحرارة سطح الأرض، أي يقيس درجة حرارة الهواء في الظل  ولا يقيس درجة الحرارة التي يحس بها جلد الإنسان.

وقالت الأرصاد الجوية إن المقاييس المتنقلة المحمولة والمكشوفة للهواء وداخل السيارات، تسجل حرارة الهواء في حيز هوائي غير ملائم للقياس يتأثر بعوامل أخرى، لذا نجد درجة الحرارة المسجلة في الأجهزة المتنقلة تختلف عن التسجيل الرسمي.

وأكدت أن درجة الحرارة المحسوسة التي يشعر بها الإنسان تتوقف على عدة عوامل منها وقت تعرضه لأشعة الشمس ومدتها وأيضًا سرعة الرياح ونسبة الرطوبة في الهواء فالرطوبة العالية تعمل على تقليل التعرق من جلد الإنسان فيزيد إحساسك بالحرارة.

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الأرصاد تزف بشرى سارة بشأن حالة الطقس خلال الأيام القادمة

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الأرصاد للمواطنين: الأجواء ممتعة الآن بسبب الرياح

ونوهت الأرصاد  بأن الاختلاف بين الحرارة المعلنة والمحسوسة سيظهر جليًّا خلال الفترة القادمة، نظرًا لزيادة نسبة الرطوبة الناتجة عن امتداد منخفض الهند الموسمي وتأثيره فينا.

 

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