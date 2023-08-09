الخميس 10 أغسطس 2023
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أخبار مصر

الأرصاد للمواطنين: الأجواء ممتعة الآن بسبب الرياح

حالة الطقس اليوم،
حالة الطقس اليوم، فيتو

أكدت هيئة الأرصاد الجوية، أن الأجواء الآن ممتعة يصاحبها نشاط للرياح على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى تعمل  تلطيف الأجواء.

وتكون درجة الحرارة الآن على القاهرة الكبرى ٢٩ درجة مئوية.


حذرت هيئة الأرصاد الجوية من نشاط للرياح غدت على هذه الشواطئ "العلمين، مطروح، الإسكندرية" وتصل سرعة الرياح على البحر المتوسط من 30: 50 كم فى الساعة ويصل ارتفاع الأمواج من 1.5: 2.5 متر.


وأعلنت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس غدا الخميس، حيث يسود طقس معتدل صباحا،  حار رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد، وعلى السواحل الشمالية، وشديد الحرارة على جنوب الصعيد.

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كما توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود  طقس مائل للحرارة رطب ليلا على شمال البلاد حتى  القاهرة الكبرى والوجه البحرى وعلى جنوب الصعيد.  

وتوقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود طقس شديد الحرارة نهارا على سيناء، معتدل ليلا.  


ومن المتوقع أن تكون هناك شبورة مائية على الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية الغربية والسواحل الشمالية الشرقية ومدن القناة ووسط سيناء.

 

حالة الطقس غدا الخميس 10-8-2023 في جنوب سيناء

حالة الطقس غدا الخميس 10-8-2023 في الإسماعيلية


طقس القاهرة الكبرى وجنوب سيناء

ويسود طقس مشمس  على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وسلاسل البحر الأحمر غائم جزئيا على السواحل الشمالية الشرقية والسواحل الشمالية الغربية، وجنوب الصعيد، ونرصد لكم حالة الطقس على مدار الـ24 ساعة من خلال فريق عمل بوابة (فيتو).
 

وحذرت هيئة الأرصاد الجوية من ارتفاع نسب الرطوبة والتى تزيد من حرارة الطقس المتوقعة فى الظل بقيم تتراوح من 3:4 درجات مئوية.


وكانت قد كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن حالة الطقس خلال شهر أغسطس وفقا للبيانات المناخية التابعة للهيئة العامة للأرصاد الجوية أن أعلى معدلات رطوبة فى فصل الصيف تسجل فى شهر أغسطس مما يزيد من الإحساس بحرارة الطقس خلال شهر أغسطس.


ويساعد ذلك أيضا على تهيئة الفرصة لتكون الشبورة المائية التى قد تكون كثيفة فى بعض الأحيان  خلال ساعات الليل المتأخرة وفى الساعات الأولى من الصباح الباكر.

ومن المتوقع ان يكون معدل درجات الحرارة فى شهر أغسطس تتراوح بين ٣٤ إلى ٣٧ درجة مئوية  وقد يتخلله موجات شديدة الحرارة  ولكن لن تكون موجات طويلة مثلما شاهدنا فى يوليو ٢٠٢٣

 

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