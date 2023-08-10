اليوم، عرض خاص بمصمم الأزياء العالمي مايكل سينكو (صور)

يقام اليوم عرض الأزياء الخاص بمصمم الأزياء العالمي مايكل سينكو، وذلك ضمن فعاليات مهرجان العلمين الجديدة.

ويقام عرض الأزياء بمنطقة نورث سكوير مول العلمين، بحضور نخبة كبيرة من ألمع نجوم الفن والمجتمع، منهم الفنانة درة وسيرين عبد النور.

وأقيم بالأمس مؤتمر صحفي لمصمم الأزياء العالمي مايكل سينكو، للحديث عن عرض الأزياء الخاص به فى مصر لأول مرة، الذى سيقام اليوم 10 أغسطس بمدينة العلمين، ضمن فعاليات المهرجان.

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ومن جانبه أعرب مايكل سينكو، عن سعادته بهذه التجربة حيث إن مصر بلد الحضارة ومدينة العلمين من المدن الجديدة المبهرة التى أقيمت على غرار أكبر المدن العالمية، والأزياء التى ستعرض غدا بعرض الأزياء مستوحاة من الثقافة والحضارة المصرية، مشيرا إلى أن مصر ملهمة دائما لمصممى الأزياء على مستوى العالم .

لأول مرة فى مصر عرض أزياء لـ مايكل سينكو

وحضر المؤتمر اليوم نخبة من رجال الأعمال والفنانين، ومصممة الازياء داليدا عياش، خاصة أن هناك العديد من الفنانين المصريين الذى اعتادوا على الظهور بتصميمات مايكل سينكو، وأبرزهم درة، تارا عماد، محمد رمضان، داليدا خليل.

من هو مايكل سينكو

ويذكر أن مايكل سينكو هو فلبينى الأصل ولكن مقر عمله فى دبى وأشهر الفنانين على مستوى العالم يظهرون دائما بتصميماته مثل بينسيه وجينيفر لوبيز وليدي جاجا، وغيرهم الكثير، لأن لمساته دائما مبهرة ومميزة فى التصميمات.

مهرجان العلمين الجديدة

ويقدم مهرجان العلمين مجموعة متميزة من الفعاليات الترفيهية الفنية أو الرياضية أو عروض الأزياء، كما تشهد الفعاليات عددًا من الحفلات الفنية لكبار النجوم، منهم الفنان تامر حسني، يليه حفلات للنجوم: نانسي عجرم وراغب علامة، كاريوكي، إليسا، وأنغام، وحفل للموسيقار الكبير عمر خيرت، ومغني الراب العالمي russ.

كما تشهد الفعاليات أيضًا بطولة لكرة القدم الشاطئية يشارك بها أكثر من 40 نجمًا من نجوم الرياضة على المستوى المحلي والأجنبي، وسيقام سباق" تراياثلون"، مكون من 3 رياضات "السباحة - ركوب الدراجات - الجري" وجميعها ألعاب أوليمبية، وسيتم تنظيم بطولة دولية للبادل، وعروض للطائرات RC، وبطولة دولية للكرة الشاطئية، وسباق للسيارات، وتحدي جيت سكي JET SKIS CHALLENGE، فضلًا عن إقامة البطولة العربية للجودو على هامش أحداث المهرجان.

ومن المقرر أن تشهد الفعاليات في آخر أيام مهرجان العلمين الجديدة، انطلاق حفل Al Alamein Awards، لتكريم أفضل المبدعين في الوطن العربي، وتتويج الفائزين في الموسم.