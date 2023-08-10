الخميس 10 أغسطس 2023
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صحة ومرأة

التجهيزات النهائية لعرض الأزياء الخاص بمايكل سينكو بالعلمين الجديدة (صور)

مايكل سينكو، فيتو
مايكل سينكو، فيتو

ساعات قليلة تبعدنا عن عرض أزياء مصمم الأزياء العالمي مايكل سينكو، الذي يقام بنورث سكوير مول العلمين، ضمن فعاليات مهرجان العلمين الجديدة.

وتستعرض الصور التالية تجهيزات حفل الأزياء الضخم الذي سيقام غدا بالعلمين الجديدة، بحضور نخبة كبيرة من الفنانين ورجال الأعمال.

ويذكر أنه أقيم بالأمس مؤتمر صحفي لمصمم الأزياء العالمي مايكل سينكو، للحديث عن عرض الأزياء الخاص به فى مصر لأول مرة، الذى سيقام اليوم 10 أغسطس بمدينة العلمين، ضمن فعاليات مهرجان العلمين الجديدة.

 

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ومن جانبه أعرب مايكل سينكو، عن سعادته بهذه التجربة حيث إن مصر بلد الحضارة ومدينة العلمين من المدن الجديدة المبهرة التي أقيمت على غرار أكبر المدن العالمية، والأزياء التي ستعرض غدًا بعرض الأزياء مستوحاة من الثقافة والحضارة المصرية، مشيرًا إلى أن مصر ملهمة دائما لمصممي الأزياء على مستوى العالم.

لأول مرة فى مصر عرض أزياء لـ مايكل سينكو

وسيقام عرض الأزياء بمنطقة نورث سكوير مول العلمين، بحضور نخبة من ألمع نجوم الفن والمجتمع أبرزهم درة، انجى كيوان، سيرين عبد النور.

وحضر المؤتمر اليوم نخبة من رجال الأعمال والفنانين، ومصممة الأزياء داليدا عياش، خاصة أن هناك العديد من الفنانين المصريين الذى اعتادوا على الظهور بتصميمات مايكل سينكو، وأبرزهم درة، تارا عماد، محمد رمضان، داليدا خليل.

من هو مايكل سينكو 

ويذكر أن مايكل سينكو هو فلبيني الأصل ولكن مقر عمله في دبي وأشهر الفنانين على مستوى العالم يظهرون دائمًا بتصميماته مثل بينسيه وجينيفر لوبيز وليدي جاجا، وغيرهم الكثير، لأن لمساته دائمًا باهرة ومميزة في التصميمات.

مهرجان العلمين الجديدة 

ويقدم مهرجان العلمين مجموعة متميزة من الفعاليات الترفيهية الفنية أو الرياضية أو عروض الأزياء، كما تشهد الفعاليات عددًا من الحفلات الفنية لكبار النجوم، منهم الفنان تامر حسني، يليه حفلات للنجوم: نانسي عجرم وراغب علامة، كاريوكي، إليسا، وأنغام، وحفل للموسيقار الكبير عمر خيرت، ومغني الراب العالمي russ.

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قبل عرض الأزياء الخاص به في العلمين الجديدة، مايكل سينكو: مصر دائما ملهمة لمصممي الأزياء (فيديو وصور)

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كما تشهد الفعاليات أيضًا بطولة لكرة القدم الشاطئية يشارك بها أكثر من 40 نجمًا من نجوم الرياضة على المستوى المحلي والأجنبي، وسيقام سباق" تراياثلون"، مكون من 3 رياضات "السباحة - ركوب الدراجات - الجري" وجميعها ألعاب أوليمبية، وسيتم تنظيم بطولة دولية للبادل، وعروض للطائرات RC، وبطولة دولية للكرة الشاطئية، وسباق للسيارات، وتحدي جيت سكي JET SKIS CHALLENGE، فضلًا عن إقامة البطولة العربية للجودو على هامش أحداث المهرجان.

 

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