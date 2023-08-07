الإثنين 07 أغسطس 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

ثقافة وفنون

"الحياة" تُذيع حفلات العلمين في تمام العاشرة مساءً يوميًا

حفلات العلمين، فيتو
حفلات العلمين، فيتو

مهرجان العلمين الجديدة، تُّذيع شبكة تليفزيون الحياة، اعتبارًا من اليوم، ولعدة أيام نخبة من الحفلات والعروض الفنية المُقدمة في مهرجان العلمين الدولي، المُنعقد حاليًا في مدينة العلمين الجديدة تحت شعار "العالم.. علمين"، وذلك في تمام الساعة العاشرة مساءً يوميًا.

 

وشهدت مدينة العلمين الجديدة على مدار الأيام القليلة الماضية عدة حفلات فنية وسط مشاركة فنية واسعة، بداية من حفلات النجوم محمد منير، وتامر حسني، وأحمد سعد، ومدحت صالح، وريهام عبدالحكيم، وصولًا لحفلات النجوم تامر عاشور وأليسا أمس.

 

Advertisements

 

أبرز الحفلات المقبلة

من المُقرر، أن تشهد مدينة العلمين خلال الأيام المقبلة حفلات غنائية للمطرب الشعبي حكيم، والفنان بهاء سلطان، والفنانة كرول سماحة، وعروض أزياء عالمية على الشاطئ، جانبا إلى عروض الفلكلور الشعبي.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا، دوري أبطال أفريقيا، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

مهرجان العلمين الجديدة فعاليات مهرجان العلمين الجديدة قناة الحياة الفن اخبار الفن

مواد متعلقة

لأول مرة، قناة الحياة تُذيع حفل افتتاح مهرجان جرش

الأكثر قراءة

مرتضى منصور يصل اتحاد الكرة لهذا السبب

صدمة في الزمالك بعد قرار فيفا بشأن غرامة كهربا

قرار جديد من الفيفا بشأن غرامة كهربا لصالح الزمالك

شيك التعاون ينقذ الزمالك، مرتضى منصور ينهي أزمة القيد للقائمة الأولى مع اتحاد الكرة

أخبار الأهلى، قرار جديد من الفيفا بشأن غرامة كهربا واتجاه لإلغاء معسكر الفريق بالنمسا

محامي ممدوح عباس يرد على مرتضى منصور بشأن الحجز على أموال الزمالك بالمستندات

الصحة ترد على ارتفاع أسعار الأدوية الفترة الأخيرة

وفاة طبيبة بمستشفى الزهراء الجامعي أثناء نومها في فترة راحة

Advertisements

منوعات

المزيد

مصرع إيطالي قتل بقطع جبن، ما القصة؟

اعتقال رجل ألماني احتجز زوجته وعذبها لمدة 12 عاما

قرية برازيلية تستخدم الإنترنت لأول مرة

امرأة  تنجو من بين فكي تمساح

المزيد

خدمات

المزيد

سعر الريال السعودي اليوم الإثنين 7-8-2023 في ختام التعاملات

آخر تطورات سعر الجنيه مقابل الدولار بختام تعاملات اليوم الإثنين

تراجع سعر الفرنك السويسري في ختام التعاملات اليوم

آخر تطورات أسعار الشوفان مساء اليوم الإثنين 7-8-2023 بالأسواق

المزيد

انفوجراف

إضرابات تضرب جيش الاحتلال الإسرائيلي ومخاوف من هجمات خارجية (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

سر العلاقة الخاصة بين أحمد عمر هاشم والشيخ الشعراوي

تفسير حلم الصحراء في المنام وعلاقته بالخلافات الزوجية وحدوث الطلاق

فوائد المواظبة على قراءة آية الكرسي

المزيد
الجريدة الرسمية