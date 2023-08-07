"الحياة" تُذيع حفلات العلمين في تمام العاشرة مساءً يوميًا
مهرجان العلمين الجديدة، تُّذيع شبكة تليفزيون الحياة، اعتبارًا من اليوم، ولعدة أيام نخبة من الحفلات والعروض الفنية المُقدمة في مهرجان العلمين الدولي، المُنعقد حاليًا في مدينة العلمين الجديدة تحت شعار "العالم.. علمين"، وذلك في تمام الساعة العاشرة مساءً يوميًا.
وشهدت مدينة العلمين الجديدة على مدار الأيام القليلة الماضية عدة حفلات فنية وسط مشاركة فنية واسعة، بداية من حفلات النجوم محمد منير، وتامر حسني، وأحمد سعد، ومدحت صالح، وريهام عبدالحكيم، وصولًا لحفلات النجوم تامر عاشور وأليسا أمس.
أبرز الحفلات المقبلة
من المُقرر، أن تشهد مدينة العلمين خلال الأيام المقبلة حفلات غنائية للمطرب الشعبي حكيم، والفنان بهاء سلطان، والفنانة كرول سماحة، وعروض أزياء عالمية على الشاطئ، جانبا إلى عروض الفلكلور الشعبي.
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