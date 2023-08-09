الخميس 10 أغسطس 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

صحة ومرأة

قبل عرض الأزياء الخاص به في العلمين الجديدة، مايكل سينكو: مصر دائما ملهمة لمصممي الأزياء (صور)

مايكل سينكو، فيتو
مايكل سينكو، فيتو

ضمن فعاليات الدورة الأولى من مهرجان العلمين الجديدة، أقيم اليوم مؤتمر صحفي لمصمم الأزياء العالمي مايكل سينكو، للحديث عن عرض الأزياء الخاص به فى مصر لأول مرة، الذى سيقام غدا 10 أغسطس بمدينة العلمين، ضمن فعاليات المهرجان.

 

 

ومن جانبه أعرب مايكل سينكو، عن سعادته بهذه التجربة حيث إن مصر بلد الحضارة ومدينة العلمين من المدن الجديدة المبهرة التى أقيمت على غرار أكبر المدن العالمية، والأزياء التى ستعرض غدا بعرض الأزياء مستوحاة من الثقافة والحضارة المصرية، مشيرا إلى أن مصر ملهمة دائما لمصممى الأزياء على مستوى العالم  .

Advertisements

لأول مرة فى مصر عرض أزياء لـ مايكل سينكو

وسيقام عرض الأزياء بمنطقة نورث سكوير مول العلمين، بحضور نخبة من ألمع نجوم الفن والمجتمع أبرزهم درة، انجى كيوان، سيرين عبد النور.

وحضر المؤتمر اليوم نخبة من رجال الأعمال والفنانين، ومصممة الازياء داليدا عياش، خاصة أن هناك العديد من الفنانين المصريين الذى اعتادوا على الظهور بتصميمات مايكل سينكو، وأبرزهم درة، تارا عماد، محمد رمضان، داليدا خليل.

من هو مايكل سينكو 

ويذكر أن مايكل سينكو هو فلبينى الأصل ولكن مقر عمله فى دبى وأشهر الفنانين على مستوى العالم يظهرون دائما بتصميماته مثل بينسيه وجينيفر لوبيز وليدي جاجا، وغيرهم الكثير، لأن لمساته دائما مبهرة ومميزة فى التصميمات .

 

مهرجان العلمين الجديدة 

ويقدم مهرجان العلمين مجموعة متميزة من الفعاليات الترفيهية الفنية أو الرياضية أو عروض الأزياء، كما تشهد الفعاليات عددًا من الحفلات الفنية لكبار النجوم، منهم الفنان تامر حسني، يليه حفلات للنجوم: نانسي عجرم وراغب علامة، كاريوكي، إليسا، وأنغام، وحفل للموسيقار الكبير عمر خيرت، ومغني الراب العالمي russ.

 

كما تشهد الفعاليات أيضًا بطولة لكرة القدم الشاطئية يشارك بها أكثر من 40 نجمًا من نجوم الرياضة على المستوى المحلي والأجنبي، وسيقام سباق" تراياثلون"، مكون من 3 رياضات "السباحة - ركوب الدراجات - الجري" وجميعها ألعاب أوليمبية، وسيتم تنظيم بطولة دولية للبادل، وعروض للطائرات RC، وبطولة دولية للكرة الشاطئية، وسباق للسيارات، وتحدي جيت سكي JET SKIS CHALLENGE، فضلًا عن إقامة البطولة العربية للجودو على هامش أحداث المهرجان.

txt

تفاصيل اجتماع مجلس الوزراء في مدينة العلمين برئاسة مدبولي (صور)

txt

العلمين الجديدة تستقبل رؤساء الإمارات وفلسطين واليونان وملك البحرين

ومن المقرر أن تشهد الفعاليات في آخر أيام مهرجان العلمين الجديدة، انطلاق حفل Al Alamein Awards، لتكريم أفضل المبدعين في الوطن العربي، وتتويج الفائزين في الموسم.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

مهرجان العلمين الجديدة مصمم الأزياء مايكل سينكو مايكل سينكو مدينة العلمين درة سيرين عبد النور

مواد متعلقة

"الحياة" تُذيع حفلات العلمين في تمام العاشرة مساءً يوميًا

محمد منير بعد حفل العلمين: مصر منارة الإبداع وعاصمة الثقافة والفن (صور)

حكيم ينضم لنجوم مهرجان العلمين ويحيي حفلا غنائيا في هذا الموعد

الأكثر قراءة

الكشف عن وجهة سيد عبد الحفيظ المقبلة بعد رحيله عن الأهلي

بعد عرض المليار دولار، محمد صلاح ينشر صورة بجوار شعار ليفربول

نهضة مصر تكشف حقيقة طرح كتاب الأضواء للغة العربية بـ 670 جنيهًا

مكاسبهم تخطت 100 مليار جنيه، أنباء عن حملة رقابية لإسقاط أباطرة السجائر

الأهلي يرفع عرضه لحسم صفقة البرازيلي سوزا

الفنانة فيدرا تطالب بالمساواة بين مصلى السيدات والرجال: ليه بنتعامل كدرجة تانية (فيديو)

حسين الشحات يقضي عطلته الصيفية

موعد مباراة النصر والهلال في نهائي البطولة العربية

Advertisements

منوعات

المزيد

اكتشاف عظام طفل لنوع غير معروف من البشر

سلطان النيادي يوجه رسالة لوسائل الإعلام من الفضاء

سيدة أمريكية تنجو من هجوم ثعبان بطريقة غريبة

فريق دولي يكشف سبب انفجار الماس

المزيد

خدمات

المزيد

آخر تطورات سعر الدولار مقابل الجنيه المصري بختام تعاملات اليوم الأربعاء

أسعار الألومنيوم اليوم الأربعاء 9-8-2023 في السوق المحلي

تعرف على أسعار النحاس اليوم الأربعاء 9-8-2023

سعر القصدير عالميا اليوم الأربعاء 9-8-2023

المزيد

انفوجراف

تراجع نسبة تعاطي المخدرات بين العاملين في الدولة (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة اليوم الخميس 10 - 8 - 2023 في القاهرة والمحافظات

للمصيفين، دليل أحكام الصلاة على الشواطئ وفي أماكن التنزه

تفسير حلم جمع القطن فى المنام وعلاقته بزوال الأحزان والعيش في أجواء هادئة

المزيد
الجريدة الرسمية