الخميس 10 أغسطس 2023
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رياضة

أتلتيكو باراناينسي البرازيلي يصدم برشلونة، وصندوق الاستثمار الألماني يعيد صفقة سيلفا

برناردو سيلفا
برناردو سيلفا

برشلونة، كشفت تقارير صحفية أن نادي برشلونة يخطط للعودة إلى سباق التعاقد مع برناردو سيلفا، لاعب مانشستر سيتي، خلال الميركاتو الصيفي الجاري.

ووفقا لصحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، يدرك مسؤولو برشلونة أن وصول برناردو سيلفا هذا الصيف أمر معقد للغاية، لكنهم يعترفون أيضًا بأنهم لم يستسلموا بعد في الصفقة.

وأوضحت الصحيفة أن برشلونة يخطط لتحسين العرض المقدم إلى مانشستر سيتي، إذا نجح في تفعيل الرافعة الخاصة ببيع ستوديهات النادي إلى الصندوق الاستثماري الألماني.

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وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى بيب جوارديولا، مدرب مانشستر سيتي، لا يتسم بالمرونة حتى الآن مع فرضية رحيل سيلفا هذا الصيف.


وكان العرض الذي قدمه برشلونة ورفضه مانشستر سيتي، يتضمن ضم سيلفا على سبيل الإعارة مع إلزامية الشراء نظير 50 مليون يورو.

 

فيتور روكي

وعلى صعيد آخر وجه نادي أتلتيكو باراناينسي البرازيلي، صدمة لبرشلونة، حول اللاعب الشاب فيتور روكي، الذي وقع عقود انتقاله للبارسا مؤخرًا.

وتعاقد برشلونة مع روكي، في وقت سابق من هذا الصيف، مقابل 61 مليون يورو، على أن ينضم للفريق في يناير 2024.

ووفقا للحساب الرسمي لفابريزيو رومانو خبير الانتقالات على موقع "تويتر"، فقد قال ماتوس الرئيس التنفيذي لنادي أتلتيكو باراناينسي: "لا توجد أي فرصة لانتقال فيتور روكي إلى برشلونة خلال شهر أغسطس الحالي".

 


وأضاف: "سوف يرحل فيتور روكي في شهر يناير/كانون الثاني المقبل، وهذا كان اتفاقنا مع برشلونة، وسيتم احترامه".

وتابع: "نحن نحتاج إليه في آخر 20 مباراة متبقية لنا هذا الموسم، من أجل التأهل لبطولة كوبا ليبرتادوريس 2024".

وترددت أنباء بعد رحيل الفرنسي عثمان ديمبلي المحتمل صوب باريس سان جيرمان، أنه من الممكن أن ينضم روكي للبارسا قبل انطلاق الموسم الجديد، كخطة عاجلة لتعويض النجم الفرنسي.

 

برشلونة يسعى لاستعارة ثنائي مانشستر سيتي


تقدم نادي برشلونة الإسباني بعرض لنظيره مانشستر سيتي، للحصول على خدمات لاعبين من صفوفه في إطار الميركاتو الصيفي الجاري، بحسب تقرير صحفي كتالوني.

وذكرت صحيفة "سبورت" الكتالونية، الأحد الماضي، أن برشلونة طلب استعارة الثنائي البرتغالي، برناردو سيلفا وجواو كانسيلو.

ويريد البارسا استعارة سيلفا لموسم واحد، مع وجود خيار شراء إلزامي بقيمة 70 مليون يورو.

أما كانسيلو، فقد طلب النادي الكتالوني استعارته، لكن مع وضع بند خيار الشراء، وليس إلزاميا.

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