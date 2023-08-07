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رياضة

برشلونة، برناردو سيلفا يطالب جوارديولا بتنفيذ وعده

برناردو سيلفا، فيتو
برناردو سيلفا، فيتو

مانشستر سيتي، كشفت تقارير صحفية أن برناردو سيلفا، نجم مانشستر سيتي، طلب من مدربه بيب جوارديولا الموافقة على رحيله إلى برشلونة، خلال الميركاتو الصيفي الجاري.

 

سيلفا يتحدث مع جوارديولا

وذكرت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الكتالونية، أن سيلفا تحدث بالفعل مع جوارديولا، للتعبير عن رغبته في الانتقال إلى البلوجرانا.

ويرى الدولي البرتغالي، بعد فوزه بدوري أبطال أوروبا، أن مرحلته مع الفريق الإنجليزي قد انتهت، وأن الوقت حان لاتخاذ خطوة الانضمام لبرشلونة، والعيش في المدينة التي تسحره هو وزوجته.

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وأضافت الصحيفة أن سيلفا يدرك أن هذه "فرصته الأخيرة" للانتقال إلى النادي الكتالوني، لذا يضغط على جوارديولا وإدارة السيتي للموافقة على العرض.

ويملك لاعب موناكو السابق سلاحا في جعبته، وهو حصوله على وعد من جوارديولا، بأنه سيسمح له بالرحيل إلى برشلونة إذا قدم الأخير عرضا مقبولا، بحسب "موندو ديبورتيفو".

وقدم نادي برشلونة الإسباني عرضا رسميا إلى مانشستر سيتي الإنجليزي، يتضمن دفع 50 مليون جنيه إسترليني نظير الحصول على خدمات برناردو سيلفا.

وشارك برناردو سيلفا مع فريقه مانشستر سيتي أمام أرسنال في كأس الدرع الخيرية،  والتي انتهت بهزيمة السيتي بركلات الترجيح، بعد انتهاء المباراة بالتعادل 1/1.

وكشفت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، أن برشلونة قدم عرضًا للشراء الإلزامي بقيمة 50 مليون جنيه إسترليني، محاولا استغلال رغبة برناردو سيلفا في الرحيل عن مانشستر سيتي إلى برشلونة، إلا أن النادي الإنجليزي رفض العرض الأول من النادي الإسباني.

وأضافت الصحيفة أن مسئولي مانشستر سيتي أبلغوا نظرائهم في برشلونة أن برناردو سيلفا ليس للبيع، إلا أن برشلونة لا يستبعد ضم برناردو سيلفا، ومن المنتظر الاستمرار في المفاوضات خلال الأيام القادمة.

 

مانشستر سيتي يحسم مصير برناردو سيلفا

فيما أكد فابريزيو رومانو الصحفي المتخصص في أخبار الانتقالات بشبكة سكاي سبورتس أن مانشستر سيتي الإنجليزي رفض رحيل بيرناردو سيلفا إلى باريس سان جيرمان الفرنسي وبرشلونة الإسباني.

وأكد أن النادي الإنجليزي لا ينوي التفاوض بأي شكل وتحت أي ظرف بشأن انتقال بيرناردو سيلفا لأي من الناديين.

وأضاف: “مانشستر سيتي يستعد لتقديم عرض جديد لـ بيرناردو سيلفا من أجل تجديد تعاقده مع بطل دوري أبطال أوروبا والدوري الإنجليزي”.

وينتهي تعاقد بيرناردو سيلفا مع سيتي بنهاية الموسم بعد المقبل في عام 2025.

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