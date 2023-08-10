تقارير عقوبات في انتظار باريس سان جيرمان بسبب نيمار

باريس سان جيرمان، كشفت تقارير صحفية أن نادي باريس سان جيرمان الفرنسي أصبح مهددا بالتعرض لعقوبات بسبب لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادى نيمار دا سيلفا.

وحسب ما ذكرته صحيفة “موندو ديبورتيفو" الإسبانية إلى أن المدير الفني لويس إنريكي، والمستشار الرياضي لويس كامبوس، التقيا بنيمار، لتوضيح أنه ليس في خطط باريس، ويحتاج لإيجاد نادى جديد خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أن باريس يخطط لفسخ عقد نيمار للتخلص من راتبه الكبير الذي يحصل عليه النجم البرازيلي.

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وذكرت الصحيفة الإسبانية أن نيمار سيعرض سان جيرمان لنوعين من العقوبات، إذا قرر فسخ عقد نيمار من طرف واحد، لأن اللاعب لا يزال في فترة الحماية التي يحددها الاتحاد الدولي لكرة القدم.

و أوضحت الصحيفة الإسبانية أن عقد نيمار مع باريس يمتد حتى 2027 وليس 2025، لأنه فعل بندا يتعلق بالتمديد مع النادي في الصيف الماضي.

وأختتمت الصحيفة الإسبانية أن باريس سيضطر لدفع تعويضات لنيمار عن المواسم الأربعة المتبقية في عقده، كما أنه سيتعرض للحرمان من قيد لاعبين جدد خلال فترتي الانتقالات القادمة.

باريس سان جيرمان يخطط لفسخ عقد نيمار

ويدرس مسئولو باريس باريس سان جيرمان الفرنسي، فسخ عقد البرازيلي نيمار دا سيلفا لاعب الفريق، لتوفير الراتب الكبير الذي يتقاضاه خلال الفترة المقبلة.

وكشفت صحيفة "سبورت" الإسبانية، أن باريس سان جيرمان الذي حدد سعر بيع نيمار مقابل 150 مليون يورو، يدرس حاليا فسخ عقد اللاعب بالتراضي لتوفير راتبه الكبير الذي يصل إلى 700 ألف يورو في الأسبوع.

وأضافت الصحيفة الإسبانية، أنه رغم أنباء فسخ عقد اللاعب إلا أن عودته إلى برشلونة تبدو صعبة للغاية خاصة أن النادي الكتالوني لن يتحمل راتب نيمار الكبير، كما أن النادي يعاني من أزمة مالية ويواجه صعوبة في تسجيل اللاعبين الجدد، وهو ما يجعل أمام نيمار فرصة للانضمام إلى الدوري السعودي أو الأمريكي.

بالإضافة إلى ذلك، فإن تشافي هيرنانديز، المدير الفني لفريق كرة القدم الأول بنادي برشلونة، يشعر بالقلق من ضم نيمار ومدى تأثيره على غرفة الملابس.

فيما كشفت إذاعة مونت كارلو أن البرازيلي نيمار ضمن 5 لاعبين طالبهم باريس سان جيرمان، بالبحث عن أندية للرحيل إليها خلال فترة الانتقالات الصيفية.

وكان رافا يوستي، نائب رئيس نادي برشلونة الإسباني، كشف حقيقة اقتراب البرازيلي نيمار دا سيلفا مهاجم باريس سان جيرمان الفرنسي، من العودة إلى النادي الكتالوني، بعد إبلاغه ناديه برغبته في الرحيل هذا الصيف.

وأكد نائب رئيس برشلونة في تصريحات لصحيفة "ماركا" الإسبانية ردا على شائعات عودة نيمار: "أقول نفس الشيء الذي قلته في جولة الولايات المتحدة عندما سألتني عن مبابي، لست هنا لنشر الشائعات".

وأضاف رافا يوستي: "برشلونة يبذل قصارى جهده لتسجيل جميع اللاعبين الذين لم يتم تسجيلهم، نحن نعمل حتى يتم تسجيل الجميع قريبًا، ونعمل حتى يتم تسجيلهم بحلول يوم الأحد".

ولم يتمكن برشلونة من تسجيل سيرجي روبرتو ورونالد أروخو وأليخاندرو بالدي وإيناكي بينيا وماركوس ألونسو، والذين تم تجديد عقودهم مؤخرًا، ولا الصفقات الثلاثة الجديدة أوريول روميو وإينيجو مارتينيز وإيلكاي جوندوجان، ولا العائدون من الإعارة، عبد الصمد الزلزلولي، ولينجليه، وديست.

ويفتتح برشلونة مبارياته في الدوري الإسباني، يوم الأحد الموافق 13 أغسطس الجاري، بملاقاة خيتافي.

من ناحية أخرى، يواصل مسئولو نادي الهلال السعودي مفاوضاتهم للتعاقد مع البرازيلي نيمار دا سيلفا، مهاجم باريس سان جيرمان الفرنسي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.