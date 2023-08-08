الثلاثاء 08 أغسطس 2023
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رياضة

توتنهام يتقدم على برشلونة 2 / 1 في الشوط الأول (فيديو)

فريق توتنهام، فيتو
فريق توتنهام، فيتو

انتهى الشوط الأول من مواجهة برشلونة الإسباني وتوتنهام الإنجليزي، بتقدم السبيرز 2 / 1 في المباراة الودية التي تجمعهما في بطولة كأس خوان جامبر الودية.

تقدم برشلونة بهدف مبكر في الدقيقة الثالثة عن طريق روبرت ليفاندوفسكي، بعد انطلاقة سريعة عن طريق رافينيا على الجبهة اليمنى، أنهاها بعرضية إلى داخل منطقة الجزاء تجاه روبرت ليفاندوفسكي الذي استقبل الكرة بتسديدة قوية سكنت الشباك في الزاوية اليسرى للمرمى.

وفي الدقيقة الخامسة، أهدر برشلونة فرصة الهدف الثاني، بعد تسديدة قوية عن طريق رافينيا مرت أعلى العارضة العلوية للمرمى.

وفي الدقيقة 20، واصل برشلونة إهدار الفرص بعد تسديدة قوية من روبرت ليفاندوفسكي من خارج حدود منطقة الجزاء، تصدى لها الحارس جوليلمو فيكاريو وأبعد الخطورة عن مرماه.

وفي الدقيقة 24، أحرز توتنهام هدف التعادل عن طريق أوليفر سكيب، بعد عرضية أرضية من الجبهة اليسرى عن طريق إيفان بيريسيتش استقبلها جيوفاني بتسديدة ارتدت من القائم ليتابعها أوليفر سكيب بتسديدة في الشباك.

وفي الدقيقة 37، أحرز توتنهام الهدف الثاني عن طريق أوليفر سكيب بعد عرضية متقنة من الجبهة اليسرى عن طريق إيفان بيريشيتش إلى داخل منطقة الجزاء، حيث استقبلها أوليفر سكيب برأسية قوية سكنت الشباك في منتصف المرمى.

 

تشكيل برشلونة أمام توتنهام

يلعب تشافي هيرنانديز المدير الفني لفريق برشلونة، أمام توتنهام بتشكيل يضم كلا من: 

حراسة المرمى: تير شتيجن.

خط الدفاع: بالدي، رونالد أروخو، كوندي، إريك جارسيا.

خط الوسط: جافي، بيدري، فرينكي دي يونج، روميو.

خط الهجوم: ليفاندوفسكي، رافينها.

 

تشكيل توتنهام ضد برشلونة

فيما من أعلن مدرب توتنهام، أنجي بوستيكوجلو التشكيل الأساسي ضد برشلونة على النحو الآتي:

حراسة المرمى: فيكاريو.

خط الدفاع: ريجيلون، داير، سانشيز، بورو.

خط الوسط: بيسوما، لو سيلسو، سكايب.

خط الهجوم: بيريزيتش، ريتشارليسون، سولومون.

 

وتأتي المباراة ضمن استعدادات برشلونة للنسخة الجديدة من الدوري الإسباني، حيث يبدأ رحلة الدفاع عن لقبه المحلي بمواجهة خيتافي يوم الأحد المقبل.

أما توتنهام، فسيبدأ مشواره في الموسم الجديد من الدوري الإنجليزي بمواجهة برينتفورد في اليوم نفسه.

برشلونة يسعى لاستعارة ثنائي مانشستر سيتي

تقدم نادي برشلونة الإسباني بعرض لنظيره مانشستر سيتي، للحصول على خدمات لاعبين من صفوفه في إطار الميركاتو الصيفي الجاري، بحسب تقرير صحفي كتالوني.

وذكرت صحيفة "سبورت" الكتالونية، الأحد الماضي، أن برشلونة طلب استعارة الثنائي البرتغالي، برناردو سيلفا وجواو كانسيلو.

ويريد البارسا استعارة سيلفا لموسم واحد، مع وجود خيار شراء إلزامي بقيمة 70 مليون يورو.

أما كانسيلو، فقد طلب النادي الكتالوني استعارته، لكن مع وضع بند خيار الشراء، وليس إلزاميا.

ليفاندوفيسكي يقود هجوم برشلونة أمام توتنهام في كأس خوان جامبر

موعد مباراة برشلونة ضد توتنهام والقناة الناقلة

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