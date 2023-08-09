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رياضة

باريس سان جيرمان يدرس فسخ عقد نيمار لهذا السبب

البرازيلي نيمار دا
البرازيلي نيمار دا سيلفا لاعب باريس سان جيرمان، فيتو

يدرس مسئولو باريس باريس سان جيرمان الفرنسي، فسخ عقد البرازيلي نيمار دا سيلفا لاعب الفريق، لتوفير الراتب الكبير الذي يتقاضاه خلال الفترة المقبلة.

 

باريس سان جيرمان يخطط لفسخ عقد نيمار

وكشفت صحيفة "سبورت" الإسبانية، أن باريس سان جيرمان الذي حدد سعر بيع نيمار مقابل 150 مليون يورو، يدرس حاليا فسخ عقد اللاعب بالتراضي لتوفير راتبه الكبير الذي يصل إلى 700 ألف يورو في الأسبوع.

وأضافت الصحيفة الإسبانية، أنه رغم أنباء فسخ عقد اللاعب إلا أن عودته إلى برشلونة تبدو صعبة للغاية خاصة أن النادي الكتالوني لن يتحمل راتب نيمار الكبير، كما أن النادي يعاني من أزمة مالية ويواجه صعوبة في تسجيل اللاعبين الجدد، وهو ما يجعل أمام نيمار فرصة للانضمام إلى الدوري السعودي أو الأمريكي. 

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بالإضافة إلى ذلك، فإن تشافي هيرنانديز، المدير الفني لفريق كرة القدم الأول بنادي برشلونة، يشعر بالقلق من ضم نيمار ومدى تأثيره على غرفة الملابس.

فيما كشفت إذاعة مونت كارلو أن البرازيلي نيمار ضمن 5 لاعبين طالبهم باريس سان جيرمان، بالبحث عن أندية للرحيل إليها خلال فترة الانتقالات الصيفية.

وكان رافا يوستي، نائب رئيس نادي برشلونة الإسباني، كشف حقيقة اقتراب البرازيلي نيمار دا سيلفا مهاجم باريس سان جيرمان الفرنسي، من العودة إلى النادي الكتالوني، بعد إبلاغه ناديه برغبته في الرحيل هذا الصيف.

وأكد نائب رئيس برشلونة في تصريحات لصحيفة "ماركا" الإسبانية ردا على شائعات عودة نيمار: "أقول نفس الشيء الذي قلته في جولة الولايات المتحدة عندما سألتني عن مبابي، لست هنا لنشر الشائعات".

وأضاف رافا يوستي: "برشلونة يبذل قصارى جهده لتسجيل جميع اللاعبين الذين لم يتم تسجيلهم، نحن نعمل حتى يتم تسجيل الجميع قريبًا، ونعمل حتى يتم تسجيلهم بحلول يوم الأحد".

ولم يتمكن برشلونة من تسجيل سيرجي روبرتو ورونالد أروخو وأليخاندرو بالدي وإيناكي بينيا وماركوس ألونسو، والذين تم تجديد عقودهم مؤخرًا، ولا الصفقات الثلاثة الجديدة أوريول روميو وإينيجو مارتينيز وإيلكاي جوندوجان، ولا العائدون من الإعارة، عبد الصمد الزلزلولي، ولينجليه، وديست.

ويفتتح برشلونة مبارياته في الدوري الإسباني، يوم الأحد الموافق 13 أغسطس الجاري، بملاقاة خيتافي.

 

من ناحية أخرى، يواصل مسئولو نادي الهلال السعودي مفاوضاتهم للتعاقد مع البرازيلي نيمار دا سيلفا، مهاجم باريس سان جيرمان الفرنسي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

 

الهلال السعودي يخطط جلسة لحسم صفقة نيمار

ووفقًا لصحيفة "ليكيب" الفرنسية، فإن مسئولي الهلال السعودي يخططون للاجتماع مع والد نيمار، تمهيدًا للتفاوض على ضم البرازيلي الدولي إلى صفوفه هذا الصيف، مع إرضائه براتب خيالي يصل إلى 80 مليون يورو سنويًا، أي ضعف ما يحصل عليه مع باريس سان جيرمان.

وأشارت صحيفة "جلوبو" البرازيلية إلى أن نيمار يفضل البقاء في أوروبا، لكن على الرغم من ذلك لن يغلق الباب أمام عرض الهلال السعودي.

وغادر نيمار صفوف برشلونة في صيف 2017، وانضم إلى باريس سان جيرمان، بعد كسر الشرط الجزائي بعقده والبالغ 222 مليون يورو.

من بينهم نيمار، ثلاثي مرعب للهلال السعودي

برشلونة: عودة نيمار مجرد أحاديث صحفية

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