رضا عبد العال: شيكابالا خط أحمر في الزمالك وأرفض تصالحه مع مرتضى منصور

شيكابالا، أكد رضا عبد العال محلل برنامج "البريمو" أن محمود عبد الرازق شيكابالا لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك يعد خطًّا أحمر ولا يجب المساس به من قبل مجلس إدارة نادي الزمالك الحالي بأي حال من الأحوال.

وقال رضا عبد العال محلل برنامج "البريمو" على قناة "تن": "شيكابالا يعد القائد التاريخي لنادي الزمالك وهو خط أحمر داخل الفريق في الوقت الحالي ولا يجب أن يدخل مجلس الإدارة في صدام معه كما هو الحال هذه الأيام".

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وتابع: "أرفض الهجوم على شيكابالا من مجلس الزمالك وتصدير مشهد أنه متمرد داخل فريق الزمالك لأن هذا الأمر غير صحيح على الإطلاق".

رضا عبد العال: أرفض تصالح "شيكابالا" مع رئيس الزمالك

وواصل رضا عبدالعال،بأن مجلس إدارة نادي الزمالك هو الخاسر الوحيد من الصدام مع محمود عبدالرازق "شيكابالا" لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأبيض خاصة أن اللاعب معشوق جماهير القلعة البيضاء.

وشدد: "أرفض محاولات الصلح بين محمود عبد الرازق شيكابالا ورئيس نادي الزمالك السابق في الفترة القادمة بعد كم الهجوم الذي تعرض له اللاعب في الأيام الماضية في وسائل الإعلام".

وأضاف: "نصيحتى لمحمود عبد الرازق "شيكابالا" لا تقبل الصلح مع رئيس الزمالك بعد الهجوم الشديد عليك من جانبه في وسائل الإعلام".

وعلى صعيد آخر وجه مرتضى منصور - الصادر بحقه حكم قضائي بعزله من رئاسة نادي الزمالك - رسالة إلى محمود عبد الرازق شيكابالا ونجوم القلعة البيضاء.

وقال مرتضى منصور في فيديو بثه عبر يوتيوب: “طلبت من أيمن يونس وفاروق جعفر وحسن شحاتة التحدث مع ممدوح عباس لرفع الحجز على أرصدة الزمالك وكمان شيكابالا معاهم عشان بيحبه”.

وتابع:" نجوم الزمالك الذين ذكرتهم قلت لهم أن يتحدثوا مع ممدوح عباس ليرفع الحجز عن أرصدة الزمالك في البنوك لدفع الغرامة لأن شكلي أمام العالم كله أنا السبب وبعدين احجز تاني".

وأضاف: "الزمالك عنده مجلس إدارة محترم بيجتمع يوميًّا عشان يحل الأزمات وأنا "بفتح لهم سكك".

وواصل:" عندنا مشكلة وقف القيد ولا أريد أن أقول أنها بسبب شيكابالا لكي لا يعتقد أحد أني أخذت موقف من اللاعب، لكن الناس كلها تعلم أن شيكابالا بعد الإسماعيلي ما كانش في شيكابالا".

وشدد:" أنا اللي رجعت شيكابالا وعملت له مؤتمر والغريب إنه ما جاش المؤتمر وهرب في الفيلا بتاعتي في مراسي اللي كان واخد مفتاحها من ابني أمير.

وأضاف: “أنا كنت محرج جدًّا وقت المؤتمر الصحفي لعدم حضور شيكابالا”.

وأردف: "أنا معظم دفاعي عن الزمالك وعن شيكابالا لأن جمهور الزمالك عنده قضية اسمها شيكابالا".

وتابع: "أنا في ضهر شيكابالا وهفضل واقف معاه وهو لاعب موهوب ويا ريت يركز في الملعب عشان ما يضيعش سنين خارج الملعب".

وقال: "ولو كان عند مشكلة في أزمة مستحقات اللاعبين كنت حضرت الاجتماع وما قلتش إن ابنك عيان زي ما اللاعبين حضرت وقالت".

شيكابالا ومرتضى منصور

وكان محمود عبد الرازق شيكابالا قائد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك على اتهامات مرتضى منصور - الصادر بحقه حكم قضائي بعزله من رئاسة نادي الزمالك - في بيان رسمي.

وخرج مرتضى منصور مهاجمًا شيكابالا في فيديو بثه عبر يوتيوب، مبررًا ذلك بأن شيكابالا قاد حملة تمرد ضد الإدارة بسبب مستحقات اللاعبين المتأخرة.

وواصل مرتضى منصور هجومه على شيكابالا، مدعيا أن الأباتشي يسرب أخبار الفريق لأحد الإعلاميين على حد وصفه.