الأربعاء 09 أغسطس 2023
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اقتصاد

أسعار الأسماك اليوم، سمك البلطي يرتفع لـ 62 جنيهًا في سوق العبور

أسعار الأسماك اليوم،
أسعار الأسماك اليوم، فيتو

أسعار الأسماك اليوم، سجلت أسعار الأسماك في سوق العبور، اليوم الأربعاء 9 أغسطس 2023، تباينًا ملحوظًا، وذلك وفقًا لآخر تحديث لأسعار الأسماك بمختلف أنواعها.

«فيتو» تنشر أسعار الأسماك في سوق العبور اليوم الأربعاء 9 - 8- 2023، وفقًا لآخر تحديث للأسعار في السوق، في السطور التالية:

 

أسعار الأسماك في سوق العبور اليوم، فيتو

 

أسعار الأسماك في سوق العبور اليوم الأربعاء

 تراوح سعر كيلو بوري ممتاز كبير في سوق الجملة اليوم الأربعاء من 80 إلى 100 جنيه، بلطي من 58 إلى 62 جنيهًا، بارتفاع جنيه عن سعره السابق، كيلو بلطي أسواني من 20 إلى 40 جنيهًا، كيلو بوري وسط بسعر 60 إلى 70 جنيهًا، بلطي حجم متوسط بسعر من 54 إلى 56 جنيهًا، فيليه بلطي بسعر من 40 إلى 200 جنيه.

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وعن أسعار الجمبري في سوق العبور لجملة الأسماك، اليوم الأربعاء، جمبري طازج متوسط الحجم بسعر من 180 إلى 310 جنيهات، جمبري طازج صغير من 70 إلى 170 جنيهًا، بانخفاض 10 جنيهات عن سعره السابق، جمبري متوسط مجمد بسعر 100 إلى 250 جنيهًا.

وتراوح سعر بياض أملس ممتاز بلدي في سوق العبور لجملة الأسماك، اليوم الأربعاء، من 60 إلى 100 جنيه، بربون ممتاز بسعر من 60 إلى 70 جنيهًا،  شيلان بسعر من 20 إلى 40 جنيهًا، سمك لوت من 60 إلى 140 جنيهًا، بربون مجمد سعر من 25 إلى 35 جنيهًا.

وسجلت كابوريا في  سوق العبور لجملة الأسماك اليوم الأربعاء من 40 إلى 200 جنيه، بانخفاض 20 جنيهًا عن سعره السابق، سمك حدادي سعر من 10 إلى 20 جنيهًا، بياض أملس مزارع من 30 إلى 50 جنيهًا، كشر سعر من 30 إلى 50 جنيهًا، ماكريل مجمد من 60 إلى 90 جنيهًا.

وسجلت سعر وقار من سعر 80 إلى 120 جنيهًا، بانخفاض 15 جنيهًا عن سعره السابق، مكرونة خليجي بسعر 55 إلى 65 جنيهًا، باغة بسعر من 10 إلى 30 جنيهًا، سمك سابيا من 180 إلى 300 جنيه، بارتفاع 20 جنيهًا عن سعره السابق، قراميط سعر من 20 إلى 40 جنيهًا، مكرونة سويسي 70 جنيهًا إلى 95 جنيهًا، ثعابين من 50 إلى 250 جنيهًا.

وأما أسعار أنواع الأسماك الأخرى في سوق العبور لجملة السمك، اليوم الأربعاء، سجل كاليماري من 180 إلى 300 جنيه، بارتفاع 20 جنيهًا عن سعره السابق، مرجان حجم وسط من 35 إلى 45 جنيهًا، بانخفاض 5 جنيهات عن سعره السابق، سمك سردين من 35 إلى 75 جنيهًا، شعور من 30 إلى 50 جنيهًا، سبيط بسعر من 180 إلى 300 جنيه، بارتفاع 20 جنيهًا عن سعره السابق.

وتراوح سعر سمك موسى في سوق العبور لجملة الأسماك، اليوم الأربعاء، من 180 إلى 280 جنيهًا، مرجان مجمد سعر من 20 إلى 30 جنيهًا، قشر بياض من 80 إلى 120 جنيهًا، بارتفاع جنيهين ه مكرونة مجمدة من 30 إلى 40 جنيهًا، دنيس من 100 إلى 160 جنيهًا.

وسجل سعر بربون متوسط الحجم  من 40 إلى 60 جنيهًا، بانخفاض 4 جنيهات عن سعره السابق، قاروص من 60 إلى 140 جنيهًا، سردين مجمد سعر من 35 إلى 75 جنيهًا، سمك موزة من 40 إلى 80 جنيهًا، قرش من 30 إلى 50 جنيهًا، مازليا بسعر من 30 إلى 50 جنيهًا.

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البوري بـ 120 جنيها، أسعار الأسماك اليوم بمحافظة البحيرة (فيديو)

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أسعار الأسماك اليوم الأربعاء 9-8-2023 في الدقهلية

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