ننفرد بنشر عقد شيكابالا مع الزمالك بعد أنباء فسخ عقده (مستند)

أشارت العديد من الأنباء عن وجود نية لدى مجلس إدارة الزمالك في فسخ عقد محمود عبد الرازق "شيكابالا" بعد ما هاجمه مرتضى منصور- الصادر بحقه حكم قضائي بعزله من رئاسة نادي الزمالك".

وخرج مرتضى منصور مهاجما شيكابالا في فيديو بثه عبر يوتيوب ، مبررا ذلك بأن شيكابالا قاد حملة تمرد ضد الإدارة بسبب مستحقات اللاعبين المتأخرة.

وواصل مرتضى منصور هجومه على شيكابالا، مدعيا أن الأباتشي يسرب أخبار الفريق لأحد الإعلاميين على حد وصفه.

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وأشارت الأنباء أن إدارة الزمالك قد تستغل البند الذي يمنحها حق إنهاء التعاقد مع شيكابالا دون الالتزام بأي تعويض مالي، بعد انتهاء موسم 2022-2023".

وفي السطور التالية تنفرد فيتو بعقد شيكابالا مع الزمالك وحقيقة وجود بند في عقد اللاعب قد يهدد برحيله خلال اليومين المقبلين.



عقد شيكابالا مع الزمالك

وتنفرد “فيتو” بنشر كافة تفاصيل العقد الذي وقعه اللاعب شيكابالا مع لجنة اللواء عماد عبد العزيز، لمدة 4 مواسم رياضية من موسم (2020 - 2021) إلى موسم (2023 - 2024) حيث ينص العقد بحصول اللاعب في الموسم الأول على مبلغ 5 ملايين و277 ألف جنيه وفي الموسم الثاني 9 ملايين جنيه وفي الموسم الثالث 9 ملايين جنيه وفي الموسم الرابع أيضا 9 ملايين جنيه.

كما ينص العقد على أنه في حالة تحقيق اللاعب نسبة مشاركة 50 % أو أكثر من مباريات الفريق ببطولة الدوري في أي موسم يحصل اللاعب على 2 مليون جنيه ويحصل على 666 ألف جنيه في حالة حصول الفريق على بطولة الدوري ونفس المبلغ عند إحراز اللاعب 10 أهداف ونفس المبلغ في حالة انضمام اللاعب لمنتخب مصر ويحصل اللاعب على 4 ملايين جنيه على أن تخصم من مستحقاته وأن النادي ملتزم بسداد أي مبالغ مالية للاتحاد المصري لكرة القدم لتوثيق العقد سنويًّا.

كما ينص العقد على أن النادي يحق له إنهاء التعاقد مع اللاعب دون الالتزام بأي تعويض مالي وذلك بعد انتهاء موسم 2022 - 2023 من خلال إخطار الطرف الثاني (اللاعب) بإنهاء التعاقد عن طريق البريد خلال مدة 15 يومًا من أخر مباراة في الموسم بالنسبة للدوري العام وذلك فقط بعد انتهاء موسم 22-23.

ووفقا للعقد فإن المدة تنتهي خلال أقل من 48 ساعة، حيث كانت آخر مباراة في الدوري بين الأهلي والمصري البورسعيدي يوم 26 يوليو الماضي.

وكانت فيتو انفردت في يوم 29 ديسمبر عام 2021 بتفاصيل عقد شيكابالا مع الزمالك ولقراءة الخبر اضغط هنا

تفاصيل عقد شيكابالا بالمستندات