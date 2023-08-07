الإثنين 07 أغسطس 2023
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رياضة

محامي ممدوح عباس يرد على مرتضى منصور بشأن الحجز على أموال الزمالك بالمستندات

مرتضى منصور وممدوح
مرتضى منصور وممدوح عباس، فيتو

حرص كمال شعيب محامى ممدوح عباس رئيس نادي الزمالك الأسبق، على الرد على تصريحات مرتضى منصور - الصادر بحقه حكم قضائي بعزله من رئاسة نادي الزمالك - بشأن حجز ممدوح عباس على أرصدة القلعة البيضاء بالبنوك. 

 

وكان مرتضى منصور صرح في أكثر من مناسبة، أن ممدوح عباس يحجز على أرصدة نادي الزمالك بمختلف البنوك، وتتجاوز قيمة الأرصدة المحجوز عليها 100 مليون جنيه. 

 

ونشر كمال شعيب مستندات تفيد بأن الحجز على أرصدة نادي الزمالك بسبب ممدوح عباس كان في بنك واحد فقط وهو بنك مصر، وتم رفع الحجز منذ 4 أشهر ، وكان رصيد الزمالك 52 مليون جنيه فقط. 

 

ونشر كمال شعيب المستندات التالية عبر صفحته الرسمية على فيس بوك:"

 

وكان كمال شعيب محامي ممدوح عباس رئيس نادي الزمالك الأسبق، أكد أنه تم حجز على حساب واحد فقط من حسابات نادي الزمالك، وكان يتواجد فيه 51 مليون جنيه فقط، وهذا الحجز منذ عام.

 

وتابع شعيب خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أمير هشام عبر برنامجه "+90" على قناة النهار: "تصدير المشاهد للجماهير بشكل غير صحيح، يأتي بسبب الفشل".

 

وأضاف كمال شعيب: "حجز ممدوح عباس على حساب نادي الزمالك، اترفع منذ 4 أشهر ولا يوجد أي حجز في الوقت الحالي، سوى حجز الضرائب على نادي الزمالك، بسبب إخطار مرتضى منصور لهم بالكشف عن الضرائب".

 

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وقال محامي ممدوح عباس: "مرتضى منصور فعل شيئا لا يحدث بالتاريخ، بعد دعوته للضرائب داخل الزمالك، وهو ما جعل الضرائب تحجز على جميع أرصدة الزمالك، وبالتالي تم رفع حجز ممدوح عباس عن حساب نادي الزمالك في أحد البنوك".

 

وقال شعيب: "الحجز تم يوم 3 في الشهر، وما يدخل فيما بعد هذا التاريخ لا يتم الحجز عليه ويمكن للنادي التصرف به بشكل طبيعي".

 

وأضاف كمال شعيب: "ممدوح عباس من أكثر الأشخاص المحبين لنادي الزمالك، وتم رفع الحجز منذ 4 أشهر بعد طلب مرتضى منصور الضرائب للنادي، وهو من يتحمل المسؤولية وهو يعلم الشكل القانوني بشكل تام ولكنه يريد تصدير مشهد غير صحيح للجماهير".

 

واختتم: "مرتضى منصور هو المسؤول الأول عن أزمات نادي الزمالك، بعد دعوته للضرائب بخطاب رسمي، وأي كلام للجماهير هو من أجل التغطية على فشله، ولا يوجد أي أموال في حسابات النادي".

 

وأعلن مرتضى منصور - الصادر بحقه حكم قضائي بعزله من رئاسة نادي الزمالك- رحيله بشكل رسمي عن أي منصب داخل جدران القلعة البيضاء بسبب المصلحة العامة، بحسب تعبيره.

 

وقال مرتضى منصور في فيديو نشره عبر صفحته الرسمية على فيس بوك: “أنا من فزت بانتخابات الزمالك لأكثر من دورة ولكنني أرى بأن النادي الذي أحبه ينهار ولذلك قررت الرحيل”. 

 

رسالة مرتضى منصور لممدوح عباس

وأضاف: “الزمالك مديون لاتحاد الكرة بمبلغ  104 ملايين جنيه”.

 

وتابع: "من أجل أن تحصد بطولات يجب أن يكون هناك لاعبين ومن حق جماهير الزمالك أن تفرح، ولكن أرصدة النادي محجوز عليها بسبب ممدوح عباس.

 

وأضاف موجها رسالته لممدوح عباس:" أنا أصبحت خارج المشهد وبعيد عن النادي و"خناقتي معاك خلصت" ارفع الحجر عن أرصدة نادي الزمالك في البنوك دول 100 مليون جنيه ".

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