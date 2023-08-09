شروط التحويلات إلى كلية الهندسة جامعة عين شمس للعام الجامعى 2023/ 2024

فتحت كلية الهندسة جامعة عين شمس باب التحويلات للعام الجامعى الجديد 2023، وفقا لمجموعة من الشروط والمتطلبات.

شروط التحويلات إلي كلية الهندسة جامعة عين شمس للعام الجامعى 2023/ 2024

أولا: التحويل إلى البرامج التخصصية الدقيقة:

- يجب أن ينتقل الطالب إلى المستوى الأول فقط من مستوى مكافئ آخر، لا يجوز نقل الطلاب من المستويات الأعلى إلى المستوى الأول.

- يجب أن يكون الطالب حاصلًا على معدل تراكمي لا يقل عن ٣,٣ في المستوى العام إذا كان تحويله من نظام ساعات معتمدة أو أن يكون التقدير "ممتاز" في السنة الإعدادية على الأقل إذا كان تحويله من نظام الفصلين الدراسيين.

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- لا يسمح بنقل الطلاب المفصولين من كلياتهم، بسبب تجاوز الحد الأقصى لعدد التحذيرات الأكاديمية أو مرات الرسوب

- يجب أن يكون الطالب المنقول إلى البرامج التخصصية مقيدًا في النظام الرئيسي في جامعته

- يجب أن يكون الطالب حاصلا على الثانوية العامة من مدرسة داخل النطاق الجغرافي لجامعة عين شمس

- إذا لم تحقق الشروط السابقة يجب أن يكون محل إقامة الطالب ضمن النطاق الجغرافي الجامعة عين شمس. ويجب إثبات ذلك عن طريق بطاقة الرقم القومى للطالب ويجب أن تكون صادرة من أكثر من ستة أشهر.

- لا يسمح للطالب بتغيير محل إقامته إلى عنوان آخر خارج النطاق الجغرافي لجامعة عين شمس إلا بعد ١٢ شهرا على القيد في كلية الهندسة بجامعة عين شمس.

- لا يسمح بتحويل الطلاب من جامعة أخرى داخل القاهرة الكبرى (القاهرة،شبرا، حلوان، المطرية).

- لا يسمح للطالب باستخدام المدينة الجامعية طوال فترة دراسته لكلية الهندسة بجامعة عين شمس.

- الحد الأقصى لعدد الطلاب المنقولين إلى المستوى الأول هو ٥٪ من إجمالي عدد الطلاب فى نفس المستوى بكلية الهندسة بجامعة عين شمس.

- يتم ترتيب طلبات الطلاب المتقدمين بالترتيب التنازلي بناء على درجاتهم في السنة الدراسية الأولى أو درجات السنة التحضيرية إذا كان هناك طالبان متساويين يتم الأخذ في الاعتبار درجات مرحلة الثانوية العامة.

- للانضمام إلى برنامج معين يجب أن تكون درجة الطالب أكبر من الحد الأدنى لدرجة هذا البرنامج بكلية الهندسة بجامعة عين شمس مع تحقيق شروط الالتحاق بالبرنامج طبقًا للائحة الدراسية بالكلية.

- يحتفظ الطالب بأحقية التعليم المجاني طوال فترة دراسته بالبرامج التخصصية الدقيقة طبقًا للقواعد المنظمة باللائحة الدراسية.

ثانيًا: التحويل إلى البرامج التخصصية البينية:



- يسمح بتحويل الطلاب من أى كلية هندسة بأى جامعة حكومية إلى البرامج التخصصية البينية مع دفع الرسوم الدراسية المنفصلة التي تقرها جامعة عين شمس في نفس عام الإلتحاق.

- من الممكن نقل الطلاب من المستويات الأعلى إلى المستوى ١، ولكن بحد أقصي ٦٨ ساعة معتمدة أو ما يعادله في نظام الفصل الدراسي.

- يدفع الطالب رسوم معادلة للمقررات التي اجتازها في جامعته الأصلية مقدارها ساعتين معتمدتين كرسوم إدارية.

ثالثا: التحويل من الكلية الفنية العسكرية:



- يجب أن يكون الطالب قد استقال أو تم فصله لأسباب طبية فقط.

- للتحويل المستوي العام يجب أن يكون الطالب قد حقق الحد الأدني لمكتب التنسيق لكلية الهندسة بجامعة عين شمس ( مع مراعاة قواعد التوزيع الجغرافي ) للانضمام إلى البرامج التخصصية او الحد الادنى لمكتب التنسيق لكتبات القطاع الهندسي للانضمام إلى البرامج البينية في نفس العام الذي حصل فيها على الثانوية العامة.

- للانتقال إلي مستوي اعلي يتم اجراء معادلة للمقررات التي اجتازها.

رابعًا: التحويلات من كليات غير الهندسة: "نقل الفيد"



- يجب أن يكون الطالب قد حقق الحد الأدنى لمكتب التنسيق لكلية الهندسة بجامعة عين شمس ( مع مراعاة قواعد التوزيع الجغرافي ) للانضمام إلى البرامج التخصصية الدقيقة أو الحد الأدنى لمكتب التنسيق لكليات القطاع الهندسي للانضمام إلى البرامج التخصصية البينية نفس العام الذي حصل فيها على الثانوية العامة.

خامسا: المؤهلات العليا:



- أن تكون الشهادة الثانوية العامة شعبة علمى رياضة أو ما يعادلها.

- أن يكون المؤهل العالي الحاصل عليه الطالب ممنوح من الجامعات الحكومية أو الخاصة التابعة للمجلس الأعلى للجامعات.

- يقبل الطالب بالبرامج التخصصية البينية فقط ولا يجوز له التحويل إلى البرامج التخصصية الدقيقة.