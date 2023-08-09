لاڤيينا يضم فاروق جعفر مدافع الزمالك رسميا

نجح نادي لاڤيينا في التعاقد مع علي خالد وشهرته “فاروق جعفر” لاعب نادي الزمالك في صفقة انتقال حر.

علي خالد يلعب بمركز الدفندر مواليد ٢٠٠٢ قادمًا من الزمالك صفقة انتقال حر.

لافيينا يضم لاعب الزمالك في صفقة انتقال حر

نجح نادي لاڤيينا برئاسة محمود الأسيوطي في التعاقد مع أحمد صبري مدافع الزمالك في صفقة انتقال حر بالميركاتو الصيفي الجاري.

ويلعب أحمد صبري مواليد 2001 في مركز الدفاع.

سيراميكا يضم لاعب لافيينا

أعلن نادي لافيينا انتقال علاء مارسيلو ظهير أيسر الفريق الكروي بالنادي إلى سيراميكا كليوباترا تدعيما لصفوفه خلال الميركاتو الصيفي الجاري.

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وحصل سيراميكا كليوباترا على توقيع علاء مارسيلو ناشئ الزمالك السابق لمدة 4 سنوات بعد إنهاء الاتفاق مع لافيينا.

دوري المحترفين، وجه مجلس إدارة اتحاد الكرة، دعوة لأندية دوري المحترفين المقرر خوضهم البطولة الموسم المقبل.

ورفضت أندية دوري المحترفين، دعوة اتحاد الكرة الودية مصرين على إرسال خطابات رسمية لكل نادٍ على أن يوقع مسئولو الأندية على محضر اجتماع رسمي بما سيصدر عنه نتائج الجلسة.

وتخشى الأندية الاجتماع مع مجلس الجبلاية واتخاذ قرارات أخرى غير ما اتفق عليه بالجلسة مثلما حدث من قبل.

واجتمعت أندية القسم الثانى والمزمع مشاركتهم بدوري المحترفين وذلك لمناقشة بيان اتحاد الكرة والذي أُصدر بشأن تطبيق مسابقة دورى المحترفين للموسم الرياضي 2023 - 2024.

وشارك في الاجتماع أندية وادي دجلة، المقاصة، دكرنس، بروكسى، بترول أسيوط، أبوقير للأسمدة، القناة،، WE، لافيينا إف سي، غزل المحلة، بتروجيت، السكة الحديد، جمهورية شبين، راية، مكادى.

وأندية أخرى فوضت الحاضرين في اعتماد قراراتها ومنها: نادي طنطا.

بيان أندية المحترفين ضد اتحاد الكرة

وتم الاتفاق فى هذا الاجتماع على إصدار بيان يوضح فيه قرارات ومطالبات أندية القسم الثاني والتي لن تحيد عنها وهي كالآتي:

تابعت أندية دوري المحترفين البيان الرسمي الذي نشره الاتحاد المصري لكرة القدم على صفحته الرسمية والذي تضمن:

اعتماد تصور لجنة المسابقات بخصوص القسم الثاني طبقًا لشروط المسابقة الصادر في بداية الموسم.

في البداية، تؤكد جميع الأندية احترامهم للاتحاد المصري لكرة القدم وفي هذا الصدد نتمسك بكافة حقوقنا، الكاملة دون انتقاص، ونستعرض عددًا من النقاط المهمة التي لم ولن تتنازل عنها جميع الأندية وذلك علي النحو الآتي بيانه:

مطالب الأندية على دوري المحترفين

أولًا: موافقة الأندية على تطبيق دوري المحترفين قبل بداية الموسم الماضي كانت استنادا إلى تطوير الكرة المصرية وإرساءً لمبدأ العدالة وتكافؤ الفرص عن طريق مسابقة يتأهل منها أصحاب المراكز الثلاثة الأولى مباشرة إلى الدوري الممتاز.

ثانيا: ضرورة تأهل الثلاث أندية الأوائل مباشرة من دوري المحترفين القسم الثاني أ إلى الدوري الممتاز (القسم الأول) وهبوط ثلاثة فرق من الثاني أ على الأكثر لدوري القسم الثاني ب.

وتقام المسابقة من دورين كاملين بنظام الذهاب والإياب (٣٨ أسبوعا) تطبيقًا لمبدأ تكافؤ الفرص.

ثالثا: من منطلق الحرص على الصالح العام وتطوير منظومة كرة القدم تهيب الأندية بالاتحاد المصري بأنه يجب الالتزام بلوائح الاتحاد الدولي المنظمة للمسابقات طبقًا لمبدأ تكافؤ الفرص وذلك للمحافظة على سلامة المسابقات واستمرارها دون عوار.

رابعا: أن الأندية على أتم الاستعداد للاجتماع مع مجلس الاتحاد الموقر فى أى وقت لمناقشة النقاط سالفة البيان بعاليه وذلك فى حالة رغبة الاتحاد المصري لكرة القدم.

ووقال البيان:"في النهاية فأننا نؤكد جميعًا على احترامنا الكامل لمجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم ومن منطلق ذلك فأننا نؤكد علي أن الأندية والاتحاد شركاء لتطوير منظومة كرة القدم المصرية".