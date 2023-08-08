الثلاثاء 08 أغسطس 2023
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ثقافة وفنون

ميريام فارس تطرح برومو أغنية الساحل الشمالي مع محمد منير (فيديو)

ميريام فارس ومحمد
ميريام فارس ومحمد منير، فيتو

طرحت الفنانة اللبنانية ميريام فارس مقطع فيديو يكشف مقدمة الديو الغنائي الذي يجمعها بالكينج محمد منير  وذلك عبر حسابها الشخصي على موقع “انستجرام”.

ومن المقرر طرح ديو ميريام فارس  و محمد منير “الساحل الشمالي” غدا الأربعاء على منصات الموسيقى وموقع “يوتيوب” في تمام الساعة 5 مساء.

حفل محمد منير في العلمين الجديدة

وشهدت مدينة العلمين الجديدة مؤخرا حضورًا جماهيريًّا كبيرًا لحفل الكينج محمد منير الذي أقيم ضمن فعاليات مهرجان العلمين الجديدة وشاركه الغناء حميد الشاعري.

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وقدم الكينج محمد منير خلال حفله الغنائي مع حميد الشاعري باقة من أغانيه الشهيرة ومن أبرزهم “يونس”، “ولد الهلالي” وغيرهم.

حميد الشاعري

ومن ضمن مفاجآت الحفل ديو الكينج مع حميد الشاعري الذي أشعل الأجواء بعد تقديمهم أغنية “عالم جديد” وسط تفاعل الحاضرين.

وبدأ حميد الشاعري فقرته خلال حفله مع “منير”، ضمن فعاليات مهرجان العلمين بباقة من ألمع أغانيه منها "حبيبي روحي السمارة، قشر البندق التي انتشرت بشكل كبير في الفترة الأخيرة، عبر مواقع التواصل الاجتماعي خاصةً موقع الفيديوهات القصيرة "تيك توك" وسط تفاعل الحضور.

كما أهدى الشاعري أحدث أغنياته "بالي رايق" والتي انتهى من تسجيلها خصيصا قبل ساعات قليلة من حفله، لجمهور الحفل.

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