الثلاثاء 08 أغسطس 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

ثقافة وفنون

محمد عبد الرحمن: غادة عادل كانت بتجيب لنا بط وكشري في كواليس البطة الصفرا (فيديو وصور)

محمد عبد الرحمن،
محمد عبد الرحمن، فيتو

فيلم البط الصفرا، تحدث الفنان محمد عبد الرحمن توتا عن كواليس فيلمه الجديد مع غادة عادل "البطة الصفرا،  وذلك على هامش العرض الخاص للفيلم.

 

وقال "توتا" ؛" الفيلم كواليسه كانت حلوة جدا وغادة عادل أطيب قلب في الدنيا وكانت بتجيب لنا بط وكشري.

و أضاف:" أنا نفسي أعمل دور شر أنا عملت دور أكشن بجد في فيلم البعبع  ومعرفش مسرح  مصر هيرجع ولا لاء.

 

 

غادة عادل

 

وتألقت الفنانة غادة عادل في العرض الخاص لفيلمها الجديد "البطة الصفرا" بإطلالة جذابة.

وظهرت الفنانة غادة بإطلالة جذابة  تميل إلى الأصفر نظرا لتشابه أجواء فيلمها الجديد البطة الصفرا.

 

Advertisements

 

أبطال الفيلم

الفيلم يشارك في بطولته غادة عادل، محمد عبد الرحمن، سامي مغاوري، محمود حافظ، فرح الزاهد، إبرام سمير، صلاح عبد الله، عمرو رمزي، أحمد طلعت، حسن أبو الروس وضيف الشرف أحمد أمين، من تأليف محمود عزت وإخراج عصام نصار.

 

 

 

قصة الفيلم 

في إطار كوميدي، تدور أحداث الفيلم حول دكتور جامعي منغلق على نفسه، لكنه يتورط بالسرقة والتعاون مع عصابة تسمى بـ (البطة الصفرا)، مما يجعله يقع في العديد من المغامرات والمفارقات الكوميدية.

 

3 أغاني

وقام صناع الفيلم بتسجيل ثلاث أغنيات سيتم عرضها داخل أحداث الفيلم الكوميدي، وسيقوم عبد الباسط حمودة بغناء أحد تلك الأغاني، والثانية سيغنيها أحمد أمين الذي يظهر كضيف شرف، والأغنية الثالثة يغنيها المطرب أحمد الخطيب.

والأغاني الثلاث عمل عليها فريق عمل واحد وهم الشاعر مصطفى البرنس والملحن بلال سرور والموزع هاني ربيع وموزع الصوت ماهر صلاح، وسيتم استخدام أغنية منهم كترويج للفيلم.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

حسن ابو الروس فيلم البط الصفرا غادة عادل الفن اخبار الفن

مواد متعلقة

غادة عادل تتألق بإطلاله جذابة في العرض الخاص لفيلم البطة الصفرا ( صور)

الأكثر قراءة

القضية تمتد عاما آخر، شبانة يفجر مفاجأة بشأن مهلة فيفا لـ كهربا

هبوط جديد يضرب الذهب مساء الاثنين 7-8-2023، مؤشر المعدن الأصفر بالبورصة

ابنة طلعت زكريا ترد على شائعة وفاة والدها مقتولا (فيديو)

شيك التعاون ينقذ الزمالك، مرتضى منصور ينهي أزمة القيد للقائمة الأولى مع اتحاد الكرة

تامر أمين يكشف مفاجأة عن علاقة كولر بسيد عبد الحفيظ

محاولة اغتيال زيلينسكي، جهاز الأمن الأوكراني يكشف الكواليس وسيدة روسية كلمة السر

حادث مأساوي، الطفل محمد الشهراني يثير تفاعل السعوديين على مواقع التواصل

أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم الإثنين 7-8-2023 في نهاية التعاملات

Advertisements

منوعات

المزيد

حادث مأساوي، الطفل محمد الشهراني يثير تفاعل السعوديين على مواقع التواصل

روسيا تستعد لإطلاق أول رحلة إلى القمر منذ 47 عاما

مصرع إيطالي قتل بقطع جبن، ما القصة؟

اعتقال رجل ألماني احتجز زوجته وعذبها لمدة 12 عاما

المزيد

خدمات

المزيد

سعر القصدير عالميا اليوم الإثنين 7-8-2023

سعر السكر اليوم الإثنين 7-8-2023 في السوق المحلي

أسعار الأرز السائب والمعبأ اليوم الاثنين 7-8-2023

أسعار الألومنيوم اليوم الاثنين 7-8-2023 في السوق المحلي

المزيد

انفوجراف

4 نجوم وصديقه نصحوها تبعد عنه وفنان مشهور ساعدها تتجوزه.. دلال عبد العزيز وسمير غانم ثنائي جمعهما الفن والحب ولم يفرقهما المرض (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 8 - 8 - 2023 في القاهرة والمحافظات

سر العلاقة الخاصة بين أحمد عمر هاشم والشيخ الشعراوي

تفسير حلم الصحراء في المنام وعلاقته بالخلافات الزوجية وحدوث الطلاق

المزيد
الجريدة الرسمية