محمد عبد الرحمن: غادة عادل كانت بتجيب لنا بط وكشري في كواليس البطة الصفرا (فيديو وصور)

فيلم البط الصفرا، تحدث الفنان محمد عبد الرحمن توتا عن كواليس فيلمه الجديد مع غادة عادل "البطة الصفرا، وذلك على هامش العرض الخاص للفيلم.

وقال "توتا" ؛" الفيلم كواليسه كانت حلوة جدا وغادة عادل أطيب قلب في الدنيا وكانت بتجيب لنا بط وكشري.

و أضاف:" أنا نفسي أعمل دور شر أنا عملت دور أكشن بجد في فيلم البعبع ومعرفش مسرح مصر هيرجع ولا لاء.

غادة عادل

وتألقت الفنانة غادة عادل في العرض الخاص لفيلمها الجديد "البطة الصفرا" بإطلالة جذابة.

وظهرت الفنانة غادة بإطلالة جذابة تميل إلى الأصفر نظرا لتشابه أجواء فيلمها الجديد البطة الصفرا.

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أبطال الفيلم

الفيلم يشارك في بطولته غادة عادل، محمد عبد الرحمن، سامي مغاوري، محمود حافظ، فرح الزاهد، إبرام سمير، صلاح عبد الله، عمرو رمزي، أحمد طلعت، حسن أبو الروس وضيف الشرف أحمد أمين، من تأليف محمود عزت وإخراج عصام نصار.

قصة الفيلم

في إطار كوميدي، تدور أحداث الفيلم حول دكتور جامعي منغلق على نفسه، لكنه يتورط بالسرقة والتعاون مع عصابة تسمى بـ (البطة الصفرا)، مما يجعله يقع في العديد من المغامرات والمفارقات الكوميدية.

3 أغاني

وقام صناع الفيلم بتسجيل ثلاث أغنيات سيتم عرضها داخل أحداث الفيلم الكوميدي، وسيقوم عبد الباسط حمودة بغناء أحد تلك الأغاني، والثانية سيغنيها أحمد أمين الذي يظهر كضيف شرف، والأغنية الثالثة يغنيها المطرب أحمد الخطيب.

والأغاني الثلاث عمل عليها فريق عمل واحد وهم الشاعر مصطفى البرنس والملحن بلال سرور والموزع هاني ربيع وموزع الصوت ماهر صلاح، وسيتم استخدام أغنية منهم كترويج للفيلم.