محافظ الغربية يشهد حفل تكريم الأوائل في مختلف المراحل التعليمية

كرم الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية، مساء اليوم، بقاعة المركز الثقافى بطنطا، أوائل الجمهورية والمحافظة فى مختلف المراحل التعليمية المختلفة،

شمل التكريم أوائل الثانوية العامة، الثانوية الأزهرية، الدبلومات الفنية، الاعدادية العامة والإعدادية الأزهرية

بحضور النائب عبدالمنعم شهاب، النائب عمرو السعيد، النائب أحمد حماد، النائبه مرفت الكسان، المهندس ناصر حسن وكيل وزارة التربية والتعليم، الشيخ عبداللطيف طلحة رئيس الإدارة المركزية للمنطقة الازهرية بالغربية، رؤساء المراكز والمدن، مديري المديريات

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بدء الحفل بعزف السلام الوطنى، تلاوة القرآن الكريم، تلاه عرض غنائى لطلاب المدارس الإعدادية والثانوية، عرض فيديو انجازات الدولة المصرية،



تلاه كلمة فضيلة الشيخ عبداللطيف طلحة مدير الادارة المركزية للمنطقة الازهرية حيث بدء كلمته بتوجيه التحية للمحافظ وللطلبة وزويهم لنجاحهم وتفوقهم كما نقل تحية فضيلة الإمام الأكبر لمعالى المحافظ وللطلبة المتفوقين ونقل تحية الوزير الدكتور محمد عبدالرحمن الطريبي وكيل الازهر الشريف للمحافظ وصرح بان الغربية خرج منها الفريق سعد الدين الشاذلي،عبدالمنعم رياض، سعد زغلول، مصطفى كامل، الشيخ مصطفى اسماعيل،الشيخ محمود خليل الحصري

وبدأ المهندس ناصر حسن كلمته بنقل تحية وزير التربية والتعليم للمحافظ والطلبة المتفوقين وتقديم الشكر لمعالى المحافظ على دعمه الكامل للعملية التعليمية والمتابعة المستمرة لجميع مراحل التعليم بالمحافظة وانه الدافع لتحقيق المحافظة لأعلى المراكز على مستوى الجمهورية وفي كلمته صرح بان التربية والتعليم بالغربية حصدت ٢٥٧ مركز جمهورى منهم ٥٣ مركز أول جمهورى فى مختلف الأنشطة التربوية والرياضية والفنية والموسيقية.



تلاها عرض فيديو انجازات محافظة الغربية.



وفى كلمته وجه الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية الشكر لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي مؤسس الجمهورية الجديدة التى وضعت التعليم أساسا للتقدم.

ووجه محافظ الغربية، التهنئة للطلاب الأوائل والمتفوقين، الذين حصدوا المراكز المتقدمة بفضل مجهودات أولياء الأمور والمعلمين، مشيرا إلى أن الغربية مليئة بالمتميزين في كافة القطاعات ليس فقط في التعليم وإنما في مختلف المجالات، وهذا نتاج حرص المحافظة على الإهتمام ببناء وتنمية الإنسان في ظل الجمهورية الجديدة مشيرا إلى أن التكريم يأتي تشجيعا لهم على الإستمرار في التفوق، موجها شكره وتقديره لأولياء أمور الطلاب والمسئولين عن العملية التعليمية بالمحافظة على متابعتهم الجيدة لأبنائهم والتي كانت لها الدور الكبير في تفوقهم، مؤكدا على الإهتمام الذي توليه الدولة تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، للعملية التعليمية ودعم أركانها لتخريج جيل جديد قادر على مواجهة التحديات وصناعة المستقبل.

وسادت أجواء من البهجة أثناء تكريم المحافظ للطلاب المتفوقين والتقاط الصور التذكارية، حيث تم تكريم 3 طلاب أوائل الثانوية العامة على مستوى الجمهورية، 3 طلاب أوائل الثانوية الأزهرية على مستوى الجمهورية، طالبان من أوائل الدبلومات الفنية على مستوى الجمهورية، 5 من الأوائل على مستوى معاهد القراءات إلى جانب تكريم 82 طالب وطالبة من أوائل المحافظة فى المراحل الإعدادية العامة، الإعدادية الأزهرية، الدبلومات الفنية، الثانوية الأزهرية والثانوية العامة، التربية الخاصة والمكفوفين.

واختتم الحفل بتكريم المهندس ناصر حسن وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية والشيخ عبداللطيف طلحة رئيس الإدارة المركزية للمنطقة الازهرية تقديرا لمجهوداتهم الواضحة في دعم العملية التعليمية وتسليمهم درع المحافظة.