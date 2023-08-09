الأربعاء 09 أغسطس 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

محافظات

حركة محليات محدودة في الغربية

حركة محليات محدودة
حركة محليات محدودة بالغربية، فيتو

أصدر اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، حركة محليات محدودة في عدد من المحافظات شملت تنقلات وتعيينات للقيادات المحلية. 

صندوق مكافحة الإدمان ومحافظة الغربية يدشنان برنامجا وقائيا لرفع وعى 14 ألف عامل

وكيل تعليم الغربية: تعميم وثيقة حقوق الطفل السكري على كافة المدارس

وتضمنت الحركة في محافظة الغربية نقل أشرف محمد البيه رئيس مدينة الغردقة بالبحر الأحمر إلى ديوان عام محافظة الغربية ونقل هشام على إبراهيم الطويل إلى رئيس مركز ومدينة بسيون بالغربية. 

Advertisements

وشدد وزير التنمية المحلية على أن الفترة الحالية تتطلب بذل أقصى جهد من قيادات الإدارة المحلية في جميع المحافظات والتفاني في أداء الأعمال والمهام المكلفين بها لتنفيذ ومتابعة توجيهات رئيس الجمهورية وتكليفات رئيس مجلس الوزراء في العديد من الملفات الخدمية التي تهم المواطن.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية. 

الغربية أخبار محافظة الغربية طنطا

مواد متعلقة

صندوق مكافحة الإدمان ومحافظة الغربية يدشنان برنامجا وقائيا لرفع وعى 14 ألف عامل

ترقية 22 عضوا بهيئة التدريس وتعيين 63 مدرسا بجامعة طنطا

مكتب التنسيق الإلكتروني بجامعة طنطا يبدأ في استقبال الطلاب غدا

خطة تخفيف أحمال الكهرباء في محافظة الغربية (مستند)

الأكثر قراءة

سعر كتاب المعاصر 850 جنيها، والأهالي يستغيثون من ارتفاع أسعار الكتب الخارجية

سعر جرام الذهب بمنتصف اليوم الأربعاء، المؤشر العالمي للمعدن الأصفر 9-8-2023

الأهلى، تفاصيل مفاجأة كولر في الموسم القادم

زغلول صيام يكتب: اتحاد الكرة يوجه رساله لوزير تعليم مصر!

أسعار الذهب اليوم الأربعاء، آخر تحديث

أزمة جديدة في هجوم الأهلى بسبب كهربا

الحكومة توافق على مشروع قانون الرقم القومي الموحد للعقارات

بعد قرار تنظيم تداوله، نصيب الفرد من الأرز على البطاقات وسعره داخل المجمعات

Advertisements

منوعات

المزيد

توقعات الأبراج حظك اليوم الأربعاء 9-8-2023 أبراج القوس والميزان والعقرب

حظك اليوم وتوقعات الأبراج الأربعاء 9-8-2023 أبراج السرطان والأسد والعذراء

إعرف توقعات الأبراج اليومية وحظك اليوم الأربعاء 9-8-2023 أبراج الحمل والجوزاء والثور

قطيع من الأغنام يعبر طريقا رئيسيا في ولاية أمريكية بقوة القانون (فيديو)

المزيد

خدمات

المزيد

سعر الجنيه مقابل الدولار بختام تعاملات اليوم الأربعاء

آخر تحديث في سعر الدولار مقابل الجنيه المصري بمنتصف تعاملات اليوم

اتحاد الصناعات يوضح أسباب ارتفاع أسعار الكتب الخارجية في الأسواق

أسعار الألومنيوم اليوم الأربعاء 9-8-2023 في السوق المحلي

المزيد

انفوجراف

دليلك الكامل لأداء الصلاة على الشواطئ أو أماكن التنزه (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ادع بها وقتما شئت، من أدعية وأذكار النبي الكريم الصحيحة

عالم أزهري: الإسلام دين لا يعرف الجمود والاجتهاد مطلوب من أجل التجديد

10 أدعية لرد الضالة وعودة الأشياء المفقودة

المزيد
الجريدة الرسمية