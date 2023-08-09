الأربعاء 09 أغسطس 2023
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أخبار مصر

صندوق مكافحة الإدمان ومحافظة الغربية يدشنان برنامجا وقائيا لرفع وعى 14 ألف عامل

صندوق مكافحة وعلاج
صندوق مكافحة وعلاج الادمان, فيتو

دشن صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى برئاسة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة الصندوق بالتعاون مع الدكتور /طارق رحمي محافظ الغربية  برنامج وقائي لتوعية 14 ألف عامل بشركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبرى  بأضرار تعاطى المخدرات.
 

برنامج وقائي لتوعية 14 ألف عامل بشركة مصر للغزل والنسيج


والتقى طارق رحمي محافظ الغربية وعمرو عثمان مساعد وزير التضامن الاجتماعي ومدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي،العاملين بشركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبرى،بحضور المهندس أحمد شاكر رئيس شركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبرى.

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الاكتشاف المبكر للتعاطي

ويستهدف البرنامج الوقائي توعية العاملين بأضرار تعاطي المواد المخدرة من خلال تنظيم لقاءات وندوات توعوية لرفع الوعى بخطورة تعاطي وإدمان المواد المخدرة على مدار 6 أشهر، كذلك التوعية بآليات  الاكتشاف المبكر للتعاطي وكيفية التعامل مع الحالات المرضية والتواصل مع الخط الساخن لعلاج الإدمان "16023" مجانا وفى سرية تامة تجنبا لعقوبة فصل الموظف متعاطي المخدرات.
 
ونقل الدكتور عمرو عثمان تحيات نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي،مؤكدا حرص السيدة وزيرة التضامن الاجتماعي  على تنظيم مثل هذه الأنشطة التوعوية بمختلف المحافظات بالتعاون مع السادة المحافظين في إطار تكثيف جهود التوعية بأضرار تعاطي المواد المخدرة مع توفير كافة الخدمات العلاجية مجانا وفى سرية تامة لأى مريض إدمان حتى بعد تطبيق قانون فصل الموظف متعاطي المخدرات،حيث يحق للموظف التقدم للعلاج طواعية من خلال الخط الساخن لصندوق مكافحة الإدمان "16023 "دون وقوعه تحت طائلة القانون،طالما أنه تقدم للعلاج  قبل نزول حملات الكشف مقر عمله وخضوعه للتحليل.

ووجه الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية الشكر  نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي على جهود  الصندوق داخل المحافظة،كما أن هذه الأنشطة تأتى في إطار قيام محافظة الغربية بالعديد من الفعاليات لبناء الإنسان والتمكين الاقتصادي للعاملين  بشركة مصر للغزل والنسيج وأسرهم حيث قامت المحافظة بقوافل طبية شاملة، ندوات تثقيفية وتوعوية، عروض ثقافية، دعم اجتماعي للعمال، بيع سلع ومواد غذائية بأسعار مدعمة،توفير فرص لأسر العاملين، دورات لغات وبرمجة وتنمية مهارات حرفية ويدوية تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بأهمية دعم ورعاية قطاع العاملين بالشركات والمصانع وتوفير كافة سبل الرعاية اللازمة لهم وإيمانا من المحافظة بالدور الكبير لعمالها في تحريك وإدارة منظومة الصناعة في ظل اهتمام الدولة بصناعة الغزل والنسيج.
 
من جانبه أوضح الدكتور عمرو عثمان، مساعد وزير التضامن الاجتماعي، مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي أن  البرنامج الوقائي يستهدف أيضا تصحيح المفاهيم المغلوطة عن التعاطي لدى الفئات الأكثر عرضة للمخدرات خاصة العمال من كون المخدرات تعمل على تنشيط الذاكرة وتساعد على نسيان الهموم، وأن حبوب التعاطي تعطى قوة تحمل في العمل وأنها تزيدهم أيضا قوة لتطبيق فترتين في العمل وغيرها من المفاهيم والمعتقدات الخاطئة لدى البعض وأنه على مدار العام الماضي تم تنفيذ ما يقرب من 500 فعالية على مستوى محافظات  الجمهورية  ما بين " ندوات  وانشطة توعوية " تستهدف وقاية العمال بالمناطق الصناعية من الوقوع في براثن الإدمان""  لافتا الى انه  جارى إنشاء مركز لعلاج وتأهيل مرضى الإدمان بمحافظة الغربية  داخل احدى المبادرة الرئاسية "حياة كريمة "،ايضا سيتم تنفيذ انشطة توعوية عن اضرار التعاطى فى 2000  مدرسة  بمحافظة الغربية خلال العام الدراسي 2023/2024  وعرض المواد الفيلية للصندوق عن التوعية بأضرار تعاطى المواد المخدرةُ  في كل التجمعات الشبابية

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