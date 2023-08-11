حكايات المصريين مع السكيت بورد، وسر الرياضة الجديدة التي تجعل الشباب يواجهون الخطر يوميًا (فيديو وصور)

انتشرت في السنوات الأخيرة رياضة “السكيت بورد” في شوارع مصر بين الشباب وحتى كبار السن في مختلف المحافظات بالأخص القاهرة والجيزة لذلك لم يعد من المفاجأة أن تري أثناء سيرك بشوارع منطقة وسط البلد هذا بالرغم من الحملات المتكرر على اللاعبين لمنعهم من أشغال الطريق وآخرها أمس بميدان الجيزة إلا أن عشاق اللعبة لا يكلون أو يملون من الأسراع بالأزقة والحارات.

والذي دفع “فيتو” للذهاب في جولة ميدانية للتعرف على رياضة السكيت بورد ولاعبيها وما هو الدافع الذي يجعلهم يعرضون حيواتهم للخطر من أجل ممارسة هذه اللعبة.

حكايات المصريين مع السكيت بورد

بدأ كريم عثمان بطل الجمهورية في التايكوندو ثلاث مرات صاحب الـ٣٢ سنة لعبة "السكيت بورد" منذ ٥ سنوات عندما لم توجد وقتها اماكن لتعليم "السكيت بورد"، وتوقف كريم عن لعب السكيت فتره بسبب كسر البورد أو لوح التزلج خاصته وعاود مرة أخرى لممارسة هوايته المفضلة في سن الـ ١٧ سنه مستمرًا حتى الآن.

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واتجه كريم عثمان لمنطقة مصر الجديدة في الفترة الأخيرة وهذا لوجود بعض لعبي "السكيت بورد" للتعليم منهم، حيث قال كريم لعدسة " فيتو" انه تعلم من هذه اللعبة الإصرار على المحاولة وعدم الاستسلام لأي مصاعب تواجهه في حياته اليومية.

في حين وقع عبد الرازق سيد ذو الـ19 سنة في حب لعبة "السكيت بورد" منذ أن كان طفلًا صغيرًا، فأكد عبد الرازق أن " السكيت بورد" تكون بمثابة بريق أمل وهي الدافع له في العديد من النطاقات بحياته, مضيفًا: "العبه دي عشان تتحقق فيها حركه لعب معينه لازم تحاول 1000 مرة لحد ما تتعلم إزاي تلعبها".

السكيت بورد لجميع الأعمار

وقال كريم عثمان السن لا يمثل عقبة في لعبة "السكيت بورد" مؤكدًا ان العقدة الحقيقية تكون في العقول التي تضع نفسها في صندوق مغلق يضيق كلما تقدم في العمر مؤكدُا على انضمام عدد كبير من اللاعبين في أعمار متقدمة مثل أحد اللاعبين الذي بدأ في سن 55 عاما ولكنه يلعب ويتطور كأي لاعب آخر في سن الـ15 عامًا.

تاريخ السكيت بورد

ولا تعد رياضة "السكيت" جديدة حيث بدأت في الظهور سنة 1950 في الولايات المتحدة الأمريكية تحت بشكل رياضة ركوب الأمواج حيث كان الناس ومازالوا حتى الآن يستخدمون لوح للتزلج على أمواج البحار، وتطورت اللعبة مع الوقت حتى أصبحت بشكلها الحالي ويضاف "عجل" للوح ويتم استعماله على الأرصفة وبالشوارع.

ويصنع عجل "السكيت" من مواد مختلفة بجانب المعادن والصلصال حيث أضيفت الخشب وأستمر في الرواج بين الناس تدريجيًا إلى أن أصبحت لعبة مشهورة في الغرب تصنع من الخشب والمعدن للأطفال والشباب.

وانتشر لعبة "السكيت" في مصر بشكل كبير في فترة الثمانينيات والتسعينيات, حيث كان اللاعبون يمارسونها بالنوادي والأحياء الأكثر رقيًا واقتصرت كذلك على طبقات معينة من المجتمع.

وفي الفترة الأخيرة عادت لعبة الاسكيت مرة أخرى إلى شوارع المحروسة ولكن هذه المرة مع انتشار أوسع بين كلا الجنسين ومن جميع الأعمار بل وكذلك بمختلف الطبقات

تكوين ومواصفات السكيت بورد المستخدم في المسابقات

ويتكون السكيت بورد من لوحة خشبية مكونة من طبقة واحدة، أو من عدة طبقات أو من الألياف الزجاجية أو أحيانًا من الألمنيوم المغلف.

ويتراوح قطر العجلات من 4 سم إلى 7.5 سم، وعرضها بين 3.8 سم إلى 7 سم، وتشمل على أربعة أزواج من المحاور وهي محوران متحركان مرتكزان على حلقتين مرنتين، ومحوران على عجلتين فضلًا عن جهاز التعليق.

فوائد السكيت بورد

المرونة

التوازن

اللياقة

توفير الوقت

العضلات

توفير المال