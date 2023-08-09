الأربعاء 09 أغسطس 2023
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رياضة

أزمة في النصر قبل مواجهة الشرطة العراقي بالبطولة العربية

النصر السعودي،فيتو
النصر السعودي،فيتو

البطولة العربية، يلتقي فريق النصر السعودي مع نظيره الشرطة العراقي، مساء اليوم الأربعاء، في نصف نهائي كأس الملك سلمان للأندية العربية الأبطال.

وأشارت مصادر إعلامية الى أن هناك أزمة تواجه إدارة نادي النصر، والتي مازالت تبحث عن التعاقد مع بعض اللاعبين لتدعيم صفوف الفريق، حيث سيكون مركزي الجناح الأيمن والمدافع هم الشغل الشاغل لإدارة النادي في الفترة الحالية.

النصر يملك في مركز الجناح الأيمن اللاعب أيمن يحيى، وكذلك البرازيلي أندرسون تاليسكا، حيث يستخدم لويس كاسترو الأخير لحل أزمة الهجوم من الجهة اليمنى.

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وفي حال تعاقد النصر مع جناح أيمن مميز، سوف يهدد تواجد تاليسكا ويحيى بالتشكيل الأساسي للفريق، في ظل اعتماد كاسترو على ثلاثي هجومي فقط.

وبالنظر لمركز المدافع، يملك النصر الثلاثي علي لاجامي، وعبد الله مادو، وعبد الإله العمري، وفي حال تعاقد إدارة النادي مع مدافع أجنبي مميز، سيفقد 2 من الثلاثة مكانهم في تشكيل الفريق.

وكانت تقارير صحفية، قد ربطت اسم عبد الإله العمري، بالانتقال للنادي الأهلي، خلال الصيف الجاري، وهو ما يعني إمكانية تعاقد النصر مع ثنائي محلي وأجنبي للخط الخلفي، أو ثنائي دفاع أجنبي.

ويستعد نادي النصر لمواجهة نظيره الشرطة العراقي، اليوم الأربعاء، في إطار مباريات الدور نصف النهائي من كأس الملك سلمان للأندية العربية 2023

وللمرة الأولى، يتقابل النصر ضد فريق عراقي في تاريخ منافسات البطولة العربية للأندية.

أرقام النصر السعودي في مواجهة الأندية العراقية 

وتواجه النصر السعودي ضد الزوراء العراقي 3 مرات، بواقع انتصارين للفريق السعودي وتعادل وحيد، ولم يعرف طريق الخسارة.

وافتتح النصر، مواجهاته ضد أندية العراق عام 1997، عندما تعادل دون أهداف في بطولة الأندية الآسيوية أمام الزوراء.

وفي موسم 2018-2019 بدوري أبطال آسيا، وقع النصر في مجموعة واحدة رفقة الزوراء، ونجح العالمي في الفوز ذهابا 2-1 في العراق، والانتصار إيابا 4-1 بالرياض.

وسجل لاعبو النصر 6 أهداف في شباك الزوراء، مقابل اهتزاز شباكه مرتين فقط.

ويعد صانع ألعاب النصر السابق، يحيى الشهري، هو هداف مواجهات النصر ضد أندية العراق، بواقع هدفين.

تشكيل النصر المتوقع أمام الشرطة العراقي في البطولة العربية 

حراسة المرمى: نواف العقيدي.

خط الدفاع: سلطان الغنام، عبد الإله العمري، عبد الله مادو، أليكس تيليس.

خط الوسط: فوفانا، مارسيلو بروزوفيتش، عبد الرحمن غريب.

خط الهجوم: ساديو ماني، كريستيانو رونالدو، تاليسكا.

ترتيب هدافي البطولة العربية 2023 

طه ياسين الخنيسي لاعب الكويت 4 أهداف.

كريم بنزيما  لاعب الاتحاد 3 أهداف.

عبد الغفور المهري لاعب الاتحاد 3 أهداف.

بوباكار تراوري لاعب الاتحاد المنستيري 3 أهداف.

جواو بيدرو لاعب الوحدة 3 أهداف.

إيفر بانيجا لاعب الشباب 3 أهداف.

كريستيانو رونالدو لاعب النصر 3 أهداف.

احتساب الأهداف لا يبدأ من دور المجموعات المجمعة في السعودية، بل منذ انطلاق المسابقة من أدوارها التمهيدية الأولى.

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البطولة العربية فريق النصر السعودي كأس الملك سلمان للأندية العربية كأس الملك سلمان للأندية

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