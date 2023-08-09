الأهلى، رضا سليم يواصل برنامجه التأهيلي

الأهلى، يواصل رضا سليم لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي أداء برنامجه التأهيلي الذي أعده له الجهاز الفني للمارد الأحمر خلال فترة الراحة وذلك استعدادا لمنافسات الموسم القادم 2023-2024.

ونشر رضا سليم لاعب صور عبر حسابه الشخصي على مواقع التواصل الاجتماعي انستجرام، خلال أدائه تدريبات تأهيلية استعدادا لمنافسات الموسم القادم.

رضا سليم، فيتو

الأهلى يتواصل مع رضا سليم

وحرص الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي على التواصل مع رضا سليم لاعب الفريق الذي يقضي فترة راحة بلاده المغرب قبل انطلاق منافسات الموسم الجديد.

Advertisements

وعلمت فيتو أن سامى قمصان المدرب العام للنادي الأهلي تواصل مع رضا سليم لمتابعه تنفيذ برنامجه التأهيلي الذي تم وضعه له بناء على تعليمات السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق استعدادا لمنافسات الموسم القادم 2023-2024.

ويعود رضا سليم إلى القاهرة للانضمام إلى تدريبات الأهلي يوم 20 أغسطس الجاري وذلك وفقًا لما أبلغه به الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي

تعاقد الأهلى مع رضا سليم

وأعلن النادي الأهلي عن انضمام رضا سليم لاعب فريق الجيش الملكي المغربي إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي لمدة 4 سنوات، ويحق إضافة سنة أخرى لمدة العقد إذا ما رغب النادي الأهلي في ذلك.

وشهدت الأيام الماضية إنهاء كافة الأمور الإدارية والمالية الخاصة بانتقال اللاعب للنادي الأهلي.

ونشر الحساب الرسمي للنادي الأهلي على الفيس بوك فيديو لتقديم اللاعب بعنوان: "من تراثنا نستلهم طريقنا في الحياة.. رضا سليم يبدأ رحلته مع نادي القرن".

وأنهى أمير توفيق مدير التعاقدات بالنادي الأهلي كافة الأمور الإدارية والمالية مع اللاعب، بالتنسيق مع محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي والمشرف العام على الكرة.

وصول رضا سليم إلى القاهرة

وكان في استقبال رضا سليم فور وصوله مطار القاهرة سمير عدلي المدير الإداري بالنادي الأهلي وأمير توفيق مدير التعاقدات بالقلعة الحمراء.

سبب تأخر وصول رضا سليم

وكشف موقع هسبورت المغربي أن رضا سليم، كان من المتوقع أن يصل القاهرة الجمعة، قبل أن يتأخر موعد سفره بسبب بعض المشاكل المتعلقة بجواز السفر.

أرقام رضا سليم مع الجيش الملكي

يعد اللاعب المغربي رضا سليم أبرز العناصر المرشحة بقوة للانضمام إلى النادي الأهلي في فترة الانتقالات الصيفية، بعدما قدم أداء مميزا مع فريقه الجيش الملكي المغربي، وتوج معه مؤخرا بلقب الدوري.

وفي السطور التالية أرقام وإحصائيات اللاعب رضا سليم مع فريقه الجيش الملكي هذا الموسم في مختلف البطولات المحلية:

شارك اللاعب رضا سليم رفقة الجيش الملكي في مختلف البطولات المحلية في 39 مباراة بين الدوري والكأس استطاع تسجيل 13 هدفا وصنع 14 ليساهم اللاعب في 27 هدفا رفقة فريقه في الموسم الماضي.

وشارك رفقة منتخب بلاده في مباراة دولية واحدة كانت في عام 2021.

وتبلغ القيمة التسويقية للاعب رضا سليم 2 مليون و200 ألف يورو، وذلك وفقا لترانسفير ماركت المتخصص في أسعار انتقالات اللاعبين.

ويبلغ اللاعب المغربي من العمر 23 عاما، وبدأ مسيرته الاحترافية في فريق الفتح الرباطي، قبل أن ينتقل إلى الجيش الملكي، ويعد اللاعب محل أنظار العديد من الأندية على مستوى الوطن العربي قبل أن يرتبط اسمه مؤخرا بالنادي الأهلي.

ويلعب اللاعب المغربي في أكثر من مركز حيث يستطيع اللعب كجناح أيمن وأيسر وفي المركز رقم 10.