الأربعاء 09 أغسطس 2023
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ثقافة وفنون

264 مليون جنيه صافي أرباح مدينة الإنتاج الإعلامي بالنصف الأول من 2023

مدينة الإنتاج الإعلامي،
مدينة الإنتاج الإعلامي، فيتو

اعتمد مجلس إدارة مدينة الإنتاج الإعلامي، فى جلسته المنعقدة اليوم برئاسة عبد الفتاح الجبالى، القوائم المالية عن نشاط الشركة خلال الستة أشهر الأولى من عام 2023 في الفترة من 1/1/2023 حتي 30/6/2023 والتي أبرزت تحسنًا ملموسًا في النتائج المالية يأتي على رأسها ارتفاع صافي الربح إلي 264 مليون جنيه مقابل 104 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي بنسبة زيادة بلغت 154 % كما بلغ نصيب السهم من صافى الربح عن نفس الفترة 1.250 جنيها مقارنة بمبلغ 0.49 جنيها عن نفس الفترة من العام السابق. 

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مدينة الإنتاج الإعلامي

يأتي ذلك كنتيجة أساسية لتوسيع أنشطة الشركة وزيادة الإيرادات من المصادر المختلفة  مثل ارتفاع صافى ارباح الاستثمارات في الشركات التابعة وعلى الأخص الشركة العربية الفندقية والتي ارتفعت صافى ارباحها من 4 ملايين جنيه إلى 67 مليون جنيه عن نفس الفترة مقارنة بالفترة المثيلة من العام السابق، وارتفاع صافى ارباح مركز الخدمات الاعلامية من 9 مليون جنيه الى 27 مليون جنيه خلال نفس الفترة مقارنة بالفترة المثيلة من العام السابق، والأكاديمية الدولية للهندسة وعلوم الإعلام وكذلك مركز ترميم التراث السمعي والبصري الذي قام بالانفتاح علي الأسواق العربية والمصرية ونجح في ترميم العديد من الأفلام الروائية والتسجيلية.


كما وافق المجلس على المخطط الجديد  للمنطقة الترفيهية ( الماجيك لاند) والهادف الى تحويلها الى مركز للالعاب الترفيهية على مستوى المنطقة العربية ككل، باضافة العديد من الانشطة التى لم تكن موجودة من قبل، على ان يتم الانتهاء من المرحلة الاولى منها نهاية العام الحالى وينتهى المشروع ككل بنهاية عام 2024.
 كما توسعت الشركة في خدمات التصوير الأجنبي "داخل المدينة وخارجها" حيث قام المركز بتنفيذ العديد من الأعمال  لجنسيات مختلفة ( أمريكي – هندي – نرويجي – فرنسي – ألماني – سويسري ) وبمختلف الأماكن في مصر , كما توسع مركز "الخدمات الإعلامية " في كافة الأنشطة والخدمات التي يقدمها للقنوات والوسائل الإعلامية الأخرى.

وتجدر الإشارة إلي  أن مدينة الإنتاج الإعلامي ,هي شركة مساهمة  مصرية تعمل بنظام المناطق الحرة العامة ويسهم فيها الهيئة الوطنية للإعلام , وبنك الاستثمار القومي , وبنكي الأهلي ومصر , والشركة المصرية للمشروعات الاستثمارية والاكتتاب العام.

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الانتاج الاعلامي مجلس إدارة مدينة الإنتاج الإعلامي مدينة الانتاج الاعلامي مدينة الإنتاج

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