الخميس 10 أغسطس 2023
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سياسة

برلماني يكشف تفاصيل تشريع جديد لتجريم بث الشائعات على السوشيال ميديا

مجلس النواب، فيتو
مجلس النواب، فيتو

أكد الدكتور إيهاب رمزي عضو مجلس النواب، أن أول مشروع قانون سوف يتقدم به لـمجلس النواب في دور الانعقاد الرابع للمجلس في فصله التشريعي الثاني، سيكون حول تجريم ظاهرة بث وسائل السوشيال ميديا لأخبار كاذبة عن الأشخاص ورموز الدين والسياسة والفن والثقافة مما يؤثر سلبيًّا في أسرهم وذلك من خلال إدخال تعديلات على قانون العقوبات.

 

وسائل السوشيال ميديا

وقال "رمزي": للأسف الشديد تم استخدام وسائل السوشيال ميديا أسوأ استخدام في نشر الأخبار الكاذبة حتى فيما يتعلق بإعلانها وفاة العديد من رموز المجتمع بصفة عامة ورموز الدين والفن والثقافة بصفة خاصة لعشرات المرات ومنهم على سبيل المثال لا الحصر العالم الكبير والجليل الأستاذ الدكتور أحمد عمر هاشم عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف ورئيس لجنة الشئون الدينية بمجلس الشعب السابق والرئيس الأسبق لجامعة الأزهر وأيضًا كل من الفنانين الكبيرين الزعيم عادل إمام والقدير حسن يوسف مؤكدًا أن الأمر يتطلب التدخل التشريعي العاجل والحاسم لتطبيق عقوبات رادعة لمثل هذه الجرائم الخطيرة خاصة أن وزارة الداخلية من خلال التكنولوجيا الحديثة لديها القدرة علي التوصل لمرتكبي هذه الجرائم.

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الفنان هاني رمزي

وأكد الدكتور إيهاب رمزي أن شقيقه الفنان هاني رمزي طالته هذه الأخبار الكاذبة والمفبركة عندما أشاروا إلى أنه سوف يهاجر إلى كندا ويترك مصر لدرجة أن شقيقي الفنان هاني رمزي رد على هذه الإشاعات التي طالته وتحدثت عن هجرته هو وشقيقيه من مصر إلى كندا واستقراره هناك.


على مدار الـ 24 ساعة الماضية احتل المطرب العراقي الكبير كاظم الساهر  مؤشرات بحث جوجل عربيا ومختلف ترندات السوشيال ميديا بعد تصدر شائعات عن تدهور حالته الصحية وتوقف عضلة القلب بشكل مفاجئ.

 

ونفى جميع المقربون من القيصر أنباء تدهور حالته أو وفاته بشكل مباشر واستهجنوا هذا الخبر المفجع.. ولم يصمت كاظم الساهر طويلا ونشر فيديو جديد من آخر حفلاته الغنائية والتي كانت فى إسطنبول.. ونشر عبر حسابه الشخصي بموقع “إنستجرام” فيديو يؤدي فيه مقطع من أغنيته الشهيرة “علمني حبك” وسط تفاعل كبير من جمهوره ومحبيه حول العالم. 

 

أحمد عمر هاشم، قال الدكتور عبد الغني هندي عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية:"الدكتور أحمد عمر هاشم أجرى عملية جراحية اليوم وخرج من الإفاقة ودخل عرفة المتابعة بالعناية المركزة وهو في تمام الوعي والصحة والذكر".


موعد خروج أحمد عمر هاشم من المستشفى

وأكد خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “على مسئوليتي” الذي يقدمه الإعلامي أحمد موسى بقناة “صدى البلد”:"من المتوقع خروج الدكتور أحمد عمر هاشم من المستشفى خلال يومين، ليعود إلى أحاديثه والظهور على الشاشات قريبا".

 

رد فعل أحمد عمر هاشم بعد شائعة وفاته

ولفت إلى أن الدكتور أحمد عمر هاشم ضحك فور سماعه شائعة وفاته

 

ونشرت الصفحة الرسمية للدكتور أحمد عمر هاشم عضو هيئة كبار العلماء في الأزهر الشريف بيانا رسميا من أجل الرد على شائعة وفاة والتي انتشرت عبر صفحات مواقع التواصل خلال الساعات الماضية.

 

وكانت بعض صفحات مواقع التواصل الاجتماعي تداولت أنباء خلال الساعات الماضية تفيد بوفاة الدكتور أحمد هاشم بعد رحلة طويلة من خدمة الدعوة الإسلامية.

 

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