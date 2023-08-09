أول تعليق من كاظم الساهر على شائعة وفاته

على مدار الـ 24 ساعة الماضية احتل المطرب العراقي الكبير كاظم الساهر مؤشرات بحث جوجل عربيا ومختلف تريندات السوشيال ميديا بعد تصدر شائعات عن تدهور حالته الصحية وتوقف عضلة القلب بشكل مفاجئ.

ونفى جميع المقربون من القيصر أنباء تدهور حالته أو وفاته بشكل مباشر واستهجنوا هذا الخبر المفجع.. ولم يصمت كاظم الساهر طويلا ونشر فيديو جديد من آخر حفلاته الغنائية والتى كانت فى إسطنبول.. ونشر عبر حسابه الشخصي بموقع “انستجرام” فيديو يؤدي فيه مقطع من أغنيته الشهيرة “علمنى حبك” وسط تفاعل كبير من جمهوره ومحبيه حول العالم.

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جورج وسوف وكاظم الساهر

على الجانب الأخر، كان تحدث النجم جورج وسوف عن سبب خلافه مع الفنان العراقي كاظم الساهر، مشيرا إلى أنه مجرد خلاف شخصي فقط.

وأكد جورج وسوف خلال لقائه مع برنامج “سهير شو”، الذي يذاع عبر قناة MBC العراق: "والله مفيش أي خلاف وأنا حبيته من قبل ما أشوفه وكاظم فنان لا يستهان به أبدًا وشهادتي مجروحه فيه، وكاظم كان مثله الأعلى أبو وديع، والناس بتقول إني صاحب فضل عليه لا والله أبدًا هو فنان كبير ويستاهل".

وتابع: "الخلاف اللي بينه وبيني خلاف شخصي وعمري ما هقول السبب عشان محدش يفهمني غلط.. هو مش مجبور يسأل عليا كل إنسان عنده مشاكل وحياته وشغله".

جورج وسوف

وفي سياق آخر، كان النجم جورج وسوف هنأ متابعيه في وقت سابق بشهر رمضان المبارك، بمقطع من الابتهال الديني (أسماء الله الحسنى)، الذي سجّله بصوته قبل سنوات، حيث نشره عبر حساباته في السوشيال ميديا، وذلك قبل إعلانه عن حفله الغنائي الأول منذ وفاة ابنه "وديع" مطلع يناير الماضي.

وقال أبو وديع في المقطع الذي نشره عبر تويتر وإنستجرام وتضمن دعاءً رتّله بصوته: "يا الله... يا عالمًا بحالي. عليك اتكالي. يا الله"، وقد أرفقه بهاشتاج رمضان، ليحظى بتفاعل واسع من قبل متابعيه الذين ردّوا عليه، معبّرين عن محبتهم له.

وجاء من ضمن التعليقات: "رمضان كريم عليك والله يعطيك ليرضيك ويكون معك بكل خطوة تخطيها بجاه هالأيام الفضيلة يا حبيبي وربي يطول عمرك ويعطيك الصحة والعافية يارب".

وعلّق آخرون: "وسوف عمري إنت ياروح الروح يا اغلى العالم عندي رمضان كريم يا غالي اشتقتلك"، "أبووديع..الله يديم عليك الصحة والعافية"، "رمضان مُبارك عليك حبيبنا أبو وديع"، تسلم يا معلم ويسلم صوتك".