الأربعاء 09 أغسطس 2023
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ملفات وحوارات

الداخلية تواصل حملاتها لمواجهة أزمة احتكار السجائر.. ضبط 3465 قضية حجب عن التداول خلال يوليو.. والعقوبة من 5 لـ 7 سنوات سجن

سجائر، فيتو
سجائر، فيتو

شنت الإدارة العامة لـ شرطة التموين والتجارة حملاتها المكثفة للتصدي لجشع التجار الذين يحجبون السجائر، وأسفرت جهودها خلال شهر يوليو الماضي عن ضبط 3465 قضية حجب سجائر عن التداول بإجمالي مضبوطات 995037 عبوة سجائر.

 ضبط 3465 قضية حجب سجائر عن التداول خلال شهر يوليو الماضي 

ويأتي ذلك في أطار مواصلة وزارة الداخلية حملاتها المكثفة للتصدي الحاسم لجشع التجار الذين يقومون بتجميع السجائر وحجبها عن التداول لرفع أسعارها، واستمرارًا لجهود أجهزة الوزارة لحماية جمهور المستهلكين، وإحكام الرقابة على الأسواق والتصدي لمختلف الجرائم التموينية، ومحاولات حجب السلع عن التداول بالأسواق عن طريق إخفائها وعدم طرحها للبيع والمضاربة بالأسعار بقصد رفعها.

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عقوبة احتكار السلع

ويتساءل الكثير من المواطنين، عن عقوبة احتكار السلع، وبيعها بأعلى من أسعارها، وفقًا للقانون المصري، والذى نص على معاقبة كل من يحتكر أيا من أنواع السلع بالسجن من 3 إلى 5 سنوات، وعقوبة بيع السلع بأعلى من سعرها الرسمي، تتراوح ما بين السجن من 5 إلى 7 سنوات، وفقًا لمواد القانون المصري.

ونصت المادة 71 من القانون فى باب العقوبات على أنه "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تجاوز مليوني جنيه أو ما يعادل قيمة البضاعة موضوع الجريمة أيهما أكبر، كل من خالف حكم المادة  من هذا القانون، وفى حالة العود، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات وتضاعف قيمة الغرامة بحديها، وفى جميع الأحوال، تقضى المحكمة بالمصادرة وينشر الحكم في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار على نفقة المحكوم عليه".

ويعاقب من يتم ضبطه يحتكر سلعة أو يخزنها في ذلك الوقت بالحبس مدة لا تقل عن سنة كما يتم تغريمه بغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تتجاوز مليوني جنيه.

كما نصت المادة على إمكانية تغريم الشخص بما يعادل قيمة البضاعة، التي تم ضبطه وهو يحتكرها، وإذا ضُبط الشخص، وهو يعاود الفعل ثانية، فإنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن عامين ولا تتجاوز 5 سنوات، وتصل قيمة الغرامة إلى أربعة ملايين جنيه، وفى جميع الأحوال تقضى المحكمة الاقتصادية بالمصادرة.

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الإدارة العامة لـ شرطة التموين والتجارة شرطة التموين والتجارة وزارة الداخلية عقوبة احتكار السلع

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