كرة اليد، محمد الأمين: مواجهة جزر الفارو صعبة وهدفنا كأس البطولة

كرة اليد، أكد الدكتور محمد الأمين رئيس اتحاد كرة اليد، أن مواجهة منتخب مصر أمام جزر الفارو في ربع نهائي بطولة العالم للناشئين لن تكون سهلة، خاصة وأن الأخير قدم مستويات مميزة في البطولة حتى الآن، ونجح في تحقيق الفوز على منتخب ألمانيا في الدور الرئيسي.

وأضاف “الأمين”، أن منتخب مصر يسير بخطى ثابتة في البطولة، ونجح في التأهل للدور ربع النهائي وهدفنا الحفاظ على اللقب، والتتويج بكأس البطولة للمرة الثانية على التوالي.

ويسافر الدكتور محمد الأمين رئيس اتحاد كرة اليد، اليوم الأربعاء، إلى كرواتيا لمؤازرة بعثة المنتخب الوطني أمام جزر الفارو، في ربع نهائي بطولة العالم للناشئين المقامة حاليا.

منتخب مصر يلتقي جزر الفارو

ويخوض المنتخب الوطني لكرة اليد بقيادة محمد الألفي المدير الفني، مواجهة قوية أمام منتخب جزر الفارو، في الدور ربع النهائي من بطولة العالم للناشئين المقامة حاليا في كرواتيا.

منتخب الناشئين لكرة اليد، فيتو

ومن المقرر أن تقام مباراة منتخب مصر أمام جزر الفارو غدا الخميس، وتنطلق في الـ2 ظهرا بتوقيت القاهرة.

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عقوبة مالية وتأديبية ضد كرام كردي

ووقع مسؤولو الاتحاد الدولي لكرة اليد عقوبة تأديبية ومالية على كرام كردي رئيس بعثة منتخب مصر، المشارك في بطولة العالم للناشئين والمقامة حاليًّا في كرواتيا.

وعلمت "فيتو"، أن الاتحاد الدولي أرسل خطابا إلى الاتحاد المصري يتضمن توقيع غرامة مالية قيمتها 500 فرانك سويسري، بالإضافة لمنع كرام كردي من نزول الملعب خلال مباريات منتخب مصر بالبطولة.

وجاءت عقوبة الاتحاد الدولي بعد دخول "كردي"، في مشادات مع عناصر منتخب أيسلندا، بعد مباراتهم أمام منتخب مصر في الجولة الثالثة من دور المجموعات ببطولة العالم، والتي حسمها منتخب مصر لصالحه.

وتنطلق يوم الخميس المقبل، منافسات الدور ربع النهائي من بطولة العالم لكرة اليد للناشئين، المقامة حاليا في كرواتيا.

مباريات الدور ربع النهائي

ومن المقرر أن تقام يوم الخميس المواجهات التالية:

الدنمارك × البرتغال

مصر × جزر الفارو

كرواتيا × النرويج

ألمانيا × إسبانيا

منتخب مصر يخسر أمام إسبانيا

وكان منتخب مصر قد خسر أمام منتخب إسبانيا بنتيجة (35-42)، في المباراة التي جمعت بينهما اليوم ضمن منافسات الجولة الثانية من منافسات الدور الرئيسي من بطولة العالم للناشئين.

وكان الشوط الأول قد انتهى لصالح منتخب إسبانيا بنتيجة (20-17).

وكان المنتخب قد ضمن تأهله للدور ربع النهائي، بعد الفوز على منتخب البرازيل أمس الاثنين في الجولة الأولى من منافسات الدور الرئيسي.

منتخب مصر يتأهل للدور الرئيسي

وحسم المنتخب الوطني لكرة اليد للناشئين بقيادة محمد الألفي المدير الفني، التأهل للدور الرئيسي من منافسات بطولة العالم، المقامة حاليًّا في كرواتيا.

وتضم مجموعة منتخب مصر في الدور الرئيسي منتخبات، مصر وإسبانيا والبرازيل والتشيك.

منتخب مصر يتأهل للدور الرئيسي بالعلامة الكاملة

وتأهل المنتخب الوطني إلى الدور الرئيسي متصدرا ترتيب المجموعة الثالثة بعد الفوز في مبارياته الثلاث أمام اليابان والتشيك وأيسلندا.

وكان المنتخب قد حقق الفوز في الجولة الأولى على منتخب اليابان، قبل أن يكرر الفوز في الجولة الثانية أمام منتخب التشيك، وفاز في الجولة الثالثة أمام أيسلندا.