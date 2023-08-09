الأربعاء 09 أغسطس 2023
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اقتصاد

أسعار الفاكهة اليوم، 10 جنيهات انخفاضًا في أسعار المانجو فص بسوق العبور

أسعار الفاكهة اليوم،
أسعار الفاكهة اليوم، فيتو

أسعار الفاكهة، شهد سوق العبور لجملة الفاكهة، الذي يعد أكبر سوق للجملة في محيط القاهرة الكبرى، اليوم الأربعاء الموافق 9 أغسطس 2023، تباينًَا في أسعار أنواع الفاكهة.

وفي السطور التالية تستعرض «فيتو» أسعار الفاكهة بسوق العبور للجملة اليوم الأربعاء 9 أغسطس 2023 التي جاءت كالتالي:

أسعار الفاكهة اليوم، فيتو

أسعار الفاكهة في سوق العبور اليوم الأربعاء

تراوح سعر عنب رومي أحمر من 10 إلى 16 جنيهًا، عنب بناتي أصفر من 10 إلى 16 جنيهًا، عنب بناتي أحمر من 10 إلى 18 جنيهًا، عنب كرمسن من 15 إلى 25 جنيهًا،  بلح ثلاجة من 4 إلى 10 جنيهات،  بلح بارحي من 20 إلى 30 جنيهًا، بلح رملي من 7 إلى 10 جنيهات، بلح سلمي من 10 إلى 20 جنيهًا، بلح سيوي من 30 إلى 40 جنيهًا.

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سجل سعر رمان بسعر 6 إلى 14 جنيهًا، بانخفاض 6 جنيهات عن سعره السابق، دوم من 20 إلى 40 جنيهًا، جوافة بسعر من 10 جنيهات إلى 12 جنيهًا، بانخفاض 8 جنيهات عن سعره السابق، نكترين مستورد من 40 إلى 60جنيهًا، بارتفاع 20 جنيهًا عن سعره السابق.

وتراوح سعر التفاح المصري من 16 إلى 26 جنيهًا، بانخفاض جنيهن عن سعره السابق، برقوق مستورد من 25 جنيهًا إلى 35 جنيهًا، بارتفاع 5 جنيهات عن سعره السابق، تفاح أمريكي من 25 إلى 35 جنيهًا، خوخ بلدي عريشي من 20 إلى 30 جنيهًا، كيلو كريز من 25 إلى 30 جنيهًا، بانخفاض 20 جنيهًا عن سعره السابق.

سجلت سعر خوخ مستورد من 40 إلى 60 جنيهًا، تين برشومي من 12 إلى 18 جنيهًا، برتقال صيفي من 9 إلى 15 جنيهًا،  جريب فروت من 7 إلى 15 جنيهًا، الكانتلوب من 6 إلى 14 جنيهًا، كمثرى خشابي من 12 إلى 18 جنيهًا، أناناس نحو 50 جنيهًا، شمام من 6 إلى 10 جنيهات، كمثرى ثلاجة من 15 إلى 25 جنيهًا، كيوي نحو 26 جنيهًا، أفوكادو من 60 إلى 90 جنيهًا، جنزبيل من 40 إلى 70 جنيهًا.

وتراوح سعر موز بيكو من 9 إلى 15 جنيهًا، موز مغربي من سعر 8 إلى 12 جنيهًا، موز مستورد من 20 إلى 40 جنيهًا، موز صعيدي من 6 إلى 10 جنيهات، بطيخة وزن حتى 6 كيلو من 16 إلى 24 جنيهًا، بطيخة وزن حتى 8 كيلو من 30 إلى 40 جنيهًا، بطيخة حتى وزن 10 كيلو من 48 إلى 60 جنيهًا.

أسعار المانجو في سوق العبور اليوم الأربعاء، فيتو

أسعار المانجو في سوق العبور اليوم الأربعاء

سجل سعر مانجو سكري من 15 إلى 25 جنيهًا،  مانجو هندي من 15 إلى 21 جنيهًا، مانجو كيت من 12 إلى 20 جنيهًا، مانجو عويس من 27 إلى 35 جنيهًا، بارتفاع 5 جنيهات عن سعره السابق، مانجو فص من 30 إلى 50 جنيهًا، بانخفاض 10 جنيهات عن سعره السابق، مانجو جولك من 15 إلى 21 جنيهًا.

وتراوح سعر مانجو تيمور بسعر 15 إلى 21 جنيهًا، مانجو تومي من 12 إلى 20 جنيهًا،  مانجو بيض العجل بسعر 14 إلى 20 جنيهًا، مانجو نعومي من 15 إلى 25 جنيهًا، مانجو فجر كيلان من 12 إلى 20 جنيهًا، مانجو سنارة من 14 إلى 20 جنيهًا.

وبلغ سعرمانجو كنت من 12 إلى 20 جنيهًا، مانجو صديقة من 16 إلى 22 جنيهًا، بارتفاع جنيه عن سعره السابق، مانجو فونس من 15 إلى 23 جنيهًا، مانجو بلدي من 9 إلى 13 جنيهًا، بانخفاض جنيهن عن سعره السابق، مانجو دبشة من 14 إلى 20 جنيهًا، مانجو زبدية من 16 إلى 20 جنيهًا.

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أسعار الفاكهة اليوم الأربعاء 9-8-2023 في المنيا

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لعشاق المانجو، تعرف على أسعارها في الأسواق، والشعبة تزف بشرى سارة

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