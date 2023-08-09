أسعار الفاكهة اليوم الأربعاء 9-8-2023 في المنيا

استقرت أسعار الفاكهة اليوم في الأسواق بمحافظة المنيا وفقا للتعاملات اليومية بالأسواق.

أسعار التفاح في محافظة عروس الصعيد

وبلغ سعر التفاح المستورد بـ30 جنيهًا، وتراوح سعر عنب مستورد أسود من 30 إلى 40 جنيها، والتفاح المستورد ما بين 18 و30 جنيهًا، كمثرى مستوردة بسعر من 30 إلى 60 جنيهًا، وبلح سيوى من 30 إلى 40 جنيهًا.

وسعر بلح ثلاجة من 4 إلى 10 جنيهات، عنب مستورد أصفر بسعر من 30 إلى 40 جنيهًا، عنب بناني 25 إلى 30 جنيها، سعر أناناس نحو 12 إلى 15 جنيهًا.

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أسعار المانجو في محافظة المنيا

المانجو السكري من 35 إلى 50 جنيها، المانجو العمومي من 40 إلى 60 جنيها، والمانجو الفص من 50 إلى 70 جنيها، وتراوح سعر مانجو مستورد سوداني من 40 إلى 70 جنيهًا.

أسعار الفاكهة في محافظة المنيا

واستقر سعر كريز مسجلًا 50-60 جنيهًا، كانتلوب ليتراوح سعره من 8 إلى 15 جنيهًا، الشمام بسعر من 9 إلى 12 جنيها، الكيوي بسعر 26 -35 جنيهًا.

وبلغ سعر الخوخ البلدي عريشي أقل سعر له في سوق الجملة نحو 5 جنيهات مقابل 15 جنيهًا أعلى سعر له، وتراوح سعر جوافة من 6 إلى 12 جنيهًا، فراولة من 7 إلى 10 جنيهات.

أسعار البطيخ المنيا

أما عن أسعار البطيخ في المنيا، فسجل سعر وزن من 3 إلى 6 كيلو بسعر من 12 إلى 18 جنيهًا، بطيخة وزن من 8 إلى 10 كيلو نحو 32 جنيهًا إلى 40 جنيهًا، بطيخ وزن من 6 إلى 8 كيلو بسعر من 21 إلى 28 جنيهًا.

استقرار أسعار الموز في المنيا

واستقرت أسعار الموز بلدي الذي تراوح سعره من 7 جنيهات أقل سعر له في سوق الجملة إلى 9 جنيهات أعلى سعر له، موز بيكو من 9 جنيهات إلى 13 جنيهًا، موز مستورد من 20 إلى 40 جنيهًا، موز صعيدي بسعر 5.5 إلى 7.5 جنيه، وتراوح سعر موز مغربي من 10 جنيهات إلى 15 جنيها.

أسعار الفاكهة في المنيا

سعر الأفوكادو بسعر من 80 إلى 100 جنيه، نكتارين بلدي من 15 جنيها إلى 30 جنيهًا، برقوق مستورد بسعر 30-50 جنيهًا، باباظ بسعر من 9 إلى 15 جنيها، سعر دوم من 40 جنيها إلى 80 جنيها، التين من 20 إلى 40 جنيها.