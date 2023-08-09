الأربعاء 09 أغسطس 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

محافظات

أسعار الفاكهة اليوم الأربعاء 9-8-2023 في المنيا

الفاكهة في المنيا
الفاكهة في المنيا اليوم

استقرت أسعار الفاكهة اليوم في الأسواق بمحافظة المنيا وفقا للتعاملات اليومية بالأسواق.

أسعار التفاح في محافظة عروس الصعيد 

وبلغ سعر التفاح المستورد بـ30 جنيهًا، وتراوح سعر عنب مستورد أسود من 30 إلى 40 جنيها، والتفاح المستورد ما بين 18 و30 جنيهًا، كمثرى مستوردة بسعر من 30 إلى 60 جنيهًا، وبلح سيوى من 30 إلى 40 جنيهًا.

وسعر بلح ثلاجة من 4 إلى 10 جنيهات، عنب مستورد أصفر بسعر من 30 إلى 40 جنيهًا، عنب بناني 25 إلى 30 جنيها،  سعر أناناس نحو 12 إلى 15 جنيهًا.

Advertisements

أسعار المانجو في محافظة المنيا 

 المانجو السكري من 35 إلى 50 جنيها، المانجو العمومي من 40 إلى 60 جنيها، والمانجو الفص من 50 إلى 70 جنيها، وتراوح سعر مانجو مستورد سوداني من 40 إلى 70 جنيهًا.

أسعار الفاكهة في محافظة المنيا 

واستقر سعر كريز مسجلًا 50-60 جنيهًا، كانتلوب ليتراوح سعره من 8 إلى 15 جنيهًا، الشمام بسعر من 9 إلى 12 جنيها، الكيوي بسعر 26 -35 جنيهًا.

وبلغ سعر الخوخ البلدي عريشي أقل سعر له في سوق الجملة نحو 5 جنيهات مقابل 15 جنيهًا أعلى سعر له، وتراوح سعر جوافة من 6 إلى 12 جنيهًا، فراولة من 7 إلى 10 جنيهات.

أسعار البطيخ المنيا 

أما عن أسعار البطيخ في المنيا، فسجل سعر وزن من 3 إلى 6 كيلو بسعر من 12 إلى 18 جنيهًا، بطيخة وزن من 8 إلى 10 كيلو نحو 32 جنيهًا إلى 40 جنيهًا، بطيخ وزن من 6 إلى 8 كيلو بسعر من 21 إلى 28 جنيهًا.

استقرار أسعار الموز في المنيا 

واستقرت أسعار الموز بلدي الذي تراوح سعره من 7 جنيهات أقل سعر له في سوق الجملة إلى 9 جنيهات أعلى سعر له، موز بيكو من 9 جنيهات إلى 13 جنيهًا، موز مستورد من 20 إلى 40 جنيهًا، موز صعيدي بسعر 5.5 إلى 7.5 جنيه، وتراوح سعر موز مغربي من 10 جنيهات إلى 15 جنيها.

أسعار الفاكهة في المنيا 

سعر الأفوكادو بسعر من 80 إلى 100 جنيه، نكتارين بلدي من 15 جنيها إلى 30 جنيهًا، برقوق مستورد بسعر 30-50 جنيهًا، باباظ بسعر من 9 إلى 15 جنيها، سعر دوم من 40 جنيها إلى 80 جنيها، التين من 20 إلى 40 جنيها.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

المنيا محافظة المنيا محافظة المنيا اليوم المنيا اليوم اخبار المنيا اخبار المنيا اليوم اخبار محافظة المنيا أحمد علم الدين محافظ المنيا المنيا الآن اخر أخبار محافظة المنيا

مواد متعلقة

اليوم، قافلة طبية بقرية هوارة بمركز مطاي بالمنيا

معيد بفنون جميلة المنيا ينحت جدارية وتمثالا لـ محمد منير، والكينج يستقبله: كنت بدور عليك من سنين (صور)

انهيار عقار مكون من 5 طوابق أثناء إزالته بالمنيا

أخبار المحافظات اليوم: وفاة نقيب الزراعيين الأسبق بالإسماعيلية.. وزير التنمية المحلية يتابع الخطة الاستثمارية الجديدة بالمنوفية.. مسعف وسائق يعيدان 47 ألف جنيه لذوي مصابين بكفر الشيخ

غدا، قافلة طبية بقرية هوارة بمركز مطاى بالمنيا

مدير مكتبة مصر العامة بالمنيا: المكتبة المتنقلة تواصل تنفيذ أنشطتها الفنية

تحرير 72 مخالفة تموينية في 3 مراكز بالمنيا

استمرار عمل منافذ بيع اللحوم والسلع الغذائية بأسعار مخفضة بالمنيا (صور)

الأكثر قراءة

وفاة منحة زيتون عن عمر ناهز 63 عاما

أسعار الدواجن والبيض اليوم، انخفاض كيلو الفراخ البيضاء وارتفاع البلدي في الأسواق

كتاب الأضواء يتصدر تويتر بعد وصول سعره لـ 670 جنيها ومتابعون: هنقعد عيالنا في البيت

الجريمة التي أبكت مصر، مشاهد حية من موقع مذبحة الهرم، المتهم غدر بأسرته أثناء نومهم، استغل انقطاع الكهرباء ومكبرات الصوت لتنفيذ مخططه

أخبار مصر: شيكابالا يهاجم مرتضى ولبيب يطالب بثورة ضده، مشاهد من موقع مذبحة الهرم، فضيحة جنسية بمسابقة ملكة جمال إندونيسيا

رفض عرض موقع إباحي، تشيلسي ينعش خزينته بالحلال بعد التوصل على رعاية قميصه

رمى الفلوس على قارئ القرآن كأنه في فرح، بطل واقعة نقطة الشيخ القزاز يروي تفاصل ما حدث (فيديو)

ما حكم منع الزوج زوجته من زيارة أهلها؟ الإفتاء تجيب

Advertisements

منوعات

المزيد

ملاكم أمريكي يغير اسمه إلى "فلاديمير" إعجابا بالرئيس الروسي (فيديو)

ارتفاع الحرارة، خطر على القطب الجنوبي والقطب الشمالي

مشاهد مروعة لشجار جماعي بين البيض والسود على رصيف ميناء أمريكي (فيديو)

خلع ملابس وأوضاع غير لائقة، فضيحة مدوية تهز مسابقة ملكة جمال إندونيسيا

المزيد

خدمات

المزيد

سعر القصدير عالميا اليوم الأربعاء 9-8-2023

سعر السكر اليوم الأربعاء 9-8-2023 في السوق المحلي

تعرف على أسعار النحاس اليوم الاربعاء 9-8-2023

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري ببداية تعاملات اليوم الأربعاء 9 أغسطس 2023

المزيد

انفوجراف

7 علامات تدل على الإصابة بـ ألزهايمر (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ما حكم منع الزوج زوجته من زيارة أهلها؟ الإفتاء تجيب

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان العشاء اليوم الأربعاء 9- 8-2023 بتوقيت القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان المغرب اليوم الأربعاء 9- 8-2023 بتوقيت القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية