أسعار الفاكهة اليوم، التفاح البلدي يسجل 28 جنيهًا في سوق العبور

أسعار الفاكهة، شهد سوق العبور لجملة الفاكهة، الذي يعد أكبر سوق للجملة في محيط القاهرة الكبرى، اليوم الثلاثاء الموافق 8 أغسطس 2023، استقرارًا في أسعار أنواع الفاكهة.

وفي السطور التالية تستعرض «فيتو» أسعار الفاكهة بسوق العبور للجملة اليوم الثلاثاء 8 أغسطس 2023 التي جاءت كالتالي:

أسعار الفاكهة اليوم، فيتو

أسعار الفاكهة في سوق العبور اليوم الثلاثاء

تراوح سعر عنب رومي أحمر من 10 إلى 13 جنيهًا، عنب بناتي أصفر من 10 إلى 16 جنيهًا، عنب بناتي أحمر من 10 إلى 18 جنيهًا، عنب كرمسن من 15 إلى 25 جنيهًا، بلح ثلاجة من 4 إلى 10 جنيهات، بلح رملي من 7 إلى 10 جنيهات، بلح بارحي من 20 إلى 30 جنيهًا، بلح سلمي من 10 إلى 20 جنيهًا، بلح سيوي من 30 إلى 40 جنيهًا.

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سجل سعر دوم من 20 إلى 40 جنيهًا، جوافة بسعر من 10 جنيهات إلى 20 جنيهًا، نكترين مستورد بـ 40 جنيهًا، التفاح المصري من 16 إلى 28 جنيهًا، رمان بسعر 14 إلى 20 جنيهًا، برقوق مستورد بـ 30 جنيهًا، تفاح أمريكي من 25 إلى 35 جنيهًا، خوخ بلدي عريشي من 20 إلى 30 جنيهًا، كيلو كريز بـ 50 جنيهًا.

سجلت سعر تين برشومي من 12 إلى 18 جنيهًا، جريب فروت من 7 إلى 15 جنيهًا، الكانتلوب من 6 إلى 14 جنيهًا، كمثرى خشابي من 12 إلى 18 جنيهًا، برتقال صيفي من 9 إلى 15 جنيهًا، أناناس نحو 50 جنيهًا، شمام من 6 إلى 10 جنيهات، كمثرى ثلاجة من 15 إلى 25 جنيهًا، كيوي نحو 26 جنيهًا، أفوكادو من 60 إلى 90 جنيهًا، جنزبيل من 40 إلى 70 جنيهًا.

وتراوح سعر موز بيكو من 9 إلى 15 جنيهًا، موز مغربي من سعر 8 إلى 12 جنيهًا، موز صعيدي من 6 إلى 10 جنيهات، موز مستورد من 20 إلى 40 جنيهًا، بطيخة وزن حتى 6 كيلو من 16 إلى 24 جنيهًا، بطيخة وزن حتى 8 كيلو من 30 إلى 40 جنيهًا، بطيخة حتى وزن 10 كيلو من 48 إلى 60 جنيهًا.

أسعار المانجو في سوق العبور اليوم الثلاثاء، فيتو

أسعار المانجو في سوق العبور اليوم الثلاثاء

سجل سعر مانجو سكري من 15 إلى 25 جنيهًا، مانجو هندي من 15 إلى 21 جنيهًا، مانجو عويس من 20 إلى 30 جنيهًا، مانجو فص من 30 إلى 60 جنيهًا، مانجو جولك من 15 إلى 21 جنيهًا.

وتراوح سعر مانجو كيت من 12 إلى 20 جنيهًا، مانجو تيمور بسعر 15 إلى 21 جنيهًا، مانجو تومي من 12 إلى 20 جنيهًا، مانجو نعومي من 15 إلى 25 جنيهًا، مانجو فونس من 15 إلى 23 جنيهًا، مانجو فجر كيلان من 12 إلى 20 جنيهًا، مانجو سنارة من 14 إلى 20 جنيهًا.

وبلغ سعر مانجو بيض العجل بسعر 14 إلى 20 جنيهًا، مانجو كنت من 12 إلى 20 جنيهًا، مانجو صديقة من 15 إلى 21 جنيهًا، مانجو بلدي من 9 إلى 15 جنيهًا، مانجو دبشة من 14 إلى 20 جنيهًا، مانجو زبدية من 14 إلى 20 جنيهًا.