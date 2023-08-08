الثلاثاء 08 أغسطس 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

اقتصاد

أسعار الفاكهة اليوم، التفاح البلدي يسجل 28 جنيهًا في سوق العبور

أسعار الفاكهة اليوم،
أسعار الفاكهة اليوم، فيتو

أسعار الفاكهة، شهد سوق العبور لجملة الفاكهة، الذي يعد أكبر سوق للجملة في محيط القاهرة الكبرى، اليوم الثلاثاء الموافق 8 أغسطس 2023، استقرارًا في أسعار أنواع الفاكهة.

وفي السطور التالية تستعرض «فيتو» أسعار الفاكهة بسوق العبور للجملة اليوم الثلاثاء 8 أغسطس 2023 التي جاءت كالتالي:

أسعار الفاكهة اليوم، فيتو

أسعار الفاكهة في سوق العبور اليوم الثلاثاء

تراوح سعر عنب رومي أحمر من 10 إلى 13 جنيهًا، عنب بناتي أصفر من 10 إلى 16 جنيهًا، عنب بناتي أحمر من 10 إلى 18 جنيهًا، عنب كرمسن من 15 إلى 25 جنيهًا،  بلح ثلاجة من 4 إلى 10 جنيهات، بلح رملي من 7 إلى 10 جنيهات، بلح بارحي من 20 إلى 30 جنيهًا، بلح سلمي من 10 إلى 20 جنيهًا،  بلح سيوي من 30 إلى 40 جنيهًا.

Advertisements

سجل سعر دوم من 20 إلى 40 جنيهًا، جوافة بسعر من 10 جنيهات إلى 20 جنيهًا،  نكترين مستورد بـ 40 جنيهًا، التفاح المصري من 16 إلى 28 جنيهًا، رمان بسعر 14 إلى 20 جنيهًا، برقوق مستورد بـ 30 جنيهًا، تفاح أمريكي من 25 إلى 35 جنيهًا، خوخ بلدي عريشي من 20 إلى 30 جنيهًا، كيلو كريز بـ 50 جنيهًا.

سجلت سعر تين برشومي من 12 إلى 18 جنيهًا،  جريب فروت من 7 إلى 15 جنيهًا، الكانتلوب من 6 إلى 14 جنيهًا، كمثرى خشابي من 12 إلى 18 جنيهًا، برتقال صيفي من 9 إلى 15 جنيهًا،  أناناس نحو 50 جنيهًا، شمام من 6 إلى 10 جنيهات، كمثرى ثلاجة من 15 إلى 25 جنيهًا، كيوي نحو 26 جنيهًا، أفوكادو من 60 إلى 90 جنيهًا، جنزبيل من 40 إلى 70 جنيهًا.

وتراوح سعر موز بيكو من 9 إلى 15 جنيهًا، موز مغربي من سعر 8 إلى 12 جنيهًا، موز صعيدي من 6 إلى 10 جنيهات، موز مستورد من 20 إلى 40 جنيهًا، بطيخة وزن حتى 6 كيلو من 16 إلى 24 جنيهًا، بطيخة وزن حتى 8 كيلو من 30 إلى 40 جنيهًا، بطيخة حتى وزن 10 كيلو من 48 إلى 60 جنيهًا.

أسعار المانجو في سوق العبور اليوم الثلاثاء، فيتو

أسعار المانجو في سوق العبور اليوم الثلاثاء

سجل سعر مانجو سكري من 15 إلى 25 جنيهًا،  مانجو هندي من 15 إلى 21 جنيهًا، مانجو عويس من 20 إلى 30 جنيهًا،  مانجو فص من 30 إلى 60 جنيهًا، مانجو جولك من 15 إلى 21 جنيهًا.

وتراوح سعر مانجو كيت من 12 إلى 20 جنيهًا، مانجو تيمور بسعر 15 إلى 21 جنيهًا، مانجو تومي من 12 إلى 20 جنيهًا، مانجو نعومي من 15 إلى 25 جنيهًا، مانجو فونس من 15 إلى 23 جنيهًا، مانجو فجر كيلان من 12 إلى 20 جنيهًا، مانجو سنارة من 14 إلى 20 جنيهًا.

وبلغ سعر مانجو بيض العجل بسعر 14 إلى 20 جنيهًا، مانجو كنت من 12 إلى 20 جنيهًا، مانجو صديقة من 15 إلى 21 جنيهًا، مانجو بلدي من 9 إلى 15 جنيهًا، مانجو دبشة من 14 إلى 20 جنيهًا، مانجو زبدية من 14 إلى 20 جنيهًا.

txt

مزارعو الأقصر: صدرنا كميات كبيرة من مانجو المبروكة الموسم الجاري

txt

أسعار الفاكهة اليوم الإثنين 7-8-2023 في الدقهلية

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

أسعار الفاكهة اسعار الفاكهة اليوم التفاح المصري العبور للجملة الكانتلوب الفاكهة اليوم سوق العبور سوق العبور اليوم عنب كمثرى

الأكثر قراءة

عليه إجماع، شبانة يكشف خليفة مرتضى منصور في رئاسة الزمالك

أخبار مصر: عملية جراحية عاجلة للفنانة آمال ماهر، مرتضى ينقلب على شيكابالا وهذا خليفته لرئاسة الزمالك، جريمة أسرية تهز الهرم

عاوز قرض وهذا رد الوزارة، الزمالك يستنجد بالشباب والرياضة لحل أزمة المديونية

اليوم، نظر دعوى تدبير الموارد المالية لصرف العلاوات الخمس لأصحاب المعاشات

سائقو الأجرة يتجمهرون ومحافظ الجيزة يسمح لهم بالدخول لموقف المريوطية (صور)

4 إعفاءات للمسنين في القانون الجديد

قتلى وإلغاء آلاف الرحلات الجوية وانقطاع الكهرباء في عواصف مدمرة بأمريكا (فيديو)

الأرصاد تزف بشرى عن درجات الحرارة المتوقعة اليوم حتى السبت وتحذر من ظاهرتين

Advertisements

منوعات

المزيد

إجلاء 13 ألف ألماني من منازلهم بمدينة دوسلدورف، والسبب إرث الحرب العالمية الثانية

شبيه ماسك الصيني يخوض نزالا مع زوكربيرج على تيك توك (فيديو)

حادث مأساوي، الطفل محمد الشهراني يثير تفاعل السعوديين على مواقع التواصل

روسيا تستعد لإطلاق أول رحلة إلى القمر منذ 47 عاما

المزيد

خدمات

المزيد

سعر الجنيه مقابل الدولار اليوم الثلاثاء

أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم الإثنين 7-8-2023 في نهاية التعاملات

سعر القصدير عالميا اليوم الإثنين 7-8-2023

سعر السكر اليوم الإثنين 7-8-2023 في السوق المحلي

المزيد

انفوجراف

4 نجوم وصديقه نصحوها تبعد عنه وفنان مشهور ساعدها تتجوزه.. دلال عبد العزيز وسمير غانم ثنائي جمعهما الفن والحب ولم يفرقهما المرض (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان العشاء اليوم الثلاثاء 8- 8-2023 بتوقيت القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان المغرب اليوم الثلاثاء 8- 8-2023 بتوقيت القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان العصر اليوم الثلاثاء 8- 8-2023 بتوقيت القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية