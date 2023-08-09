أسعار الفاكهة اليوم، كيلو الكريز بسعر 50 جنيهًا في سوق العبور

أسعار الفاكهة، شهد سوق العبور لجملة الفاكهة، الذي يعد أكبر سوق للجملة في محيط القاهرة الكبرى، اليوم الأربعاء الموافق 9 أغسطس 2023، استقرارًا في أسعار أنواع الفاكهة.

وفي السطور التالية تستعرض «فيتو» أسعار الفاكهة بسوق العبور للجملة اليوم الأربعاء 9 أغسطس 2023 التي جاءت كالتالي:

أسعار الفاكهة اليوم، فيتو

أسعار الفاكهة في سوق العبور اليوم الأربعاء

تراوح سعر عنب رومي أحمر من 10 إلى 16 جنيهًا، عنب بناتي أصفر من 10 إلى 16 جنيهًا، عنب بناتي أحمر من 10 إلى 18 جنيهًا، عنب كرمسن من 15 إلى 25 جنيهًا، بلح ثلاجة من 4 إلى 10 جنيهات، بلح بارحي من 20 إلى 30 جنيهًا، بلح رملي من 7 إلى 10 جنيهات، بلح سلمي من 10 إلى 20 جنيهًا، بلح سيوي من 30 إلى 40 جنيهًا.

Advertisements

سجل سعر رمان بسعر 14 إلى 20 جنيهًا،دوم من 20 إلى 40 جنيهًا، جوافة بسعر من 10 جنيهات إلى 20 جنيهًا، نكترين مستورد بـ 40 جنيهًا، التفاح المصري من 16 إلى 28 جنيهًا، برقوق مستورد بـ 30 جنيهًا، تفاح أمريكي من 25 إلى 35 جنيهًا، خوخ بلدي عريشي من 20 إلى 30 جنيهًا، كيلو كريز بـ 50 جنيهًا.

سجلت سعر تين برشومي من 12 إلى 18 جنيهًا، برتقال صيفي من 9 إلى 15 جنيهًا، جريب فروت من 7 إلى 15 جنيهًا، الكانتلوب من 6 إلى 14 جنيهًا، كمثرى خشابي من 12 إلى 18 جنيهًا، أناناس نحو 50 جنيهًا، شمام من 6 إلى 10 جنيهات، كمثرى ثلاجة من 15 إلى 25 جنيهًا، كيوي نحو 26 جنيهًا، أفوكادو من 60 إلى 90 جنيهًا، جنزبيل من 40 إلى 70 جنيهًا.

وتراوح سعر موز بيكو من 9 إلى 15 جنيهًا، موز مغربي من سعر 8 إلى 12 جنيهًا، موز مستورد من 20 إلى 40 جنيهًا، موز صعيدي من 6 إلى 10 جنيهات، بطيخة وزن حتى 6 كيلو من 16 إلى 24 جنيهًا، بطيخة وزن حتى 8 كيلو من 30 إلى 40 جنيهًا، بطيخة حتى وزن 10 كيلو من 48 إلى 60 جنيهًا.

أسعار المانجو في سوق العبور اليوم الأربعاء، فيتو

أسعار المانجو في سوق العبور اليوم الأربعاء

سجل سعر مانجو سكري من 15 إلى 25 جنيهًا، مانجو هندي من 15 إلى 21 جنيهًا، مانجو كيت من 12 إلى 20 جنيهًا، مانجو عويس من 20 إلى 30 جنيهًا، مانجو فص من 30 إلى 60 جنيهًا، مانجو جولك من 15 إلى 21 جنيهًا.

وتراوح سعر مانجو تيمور بسعر 15 إلى 21 جنيهًا، مانجو تومي من 12 إلى 20 جنيهًا، مانجو بيض العجل بسعر 14 إلى 20 جنيهًا، مانجو نعومي من 15 إلى 25 جنيهًا، مانجو فجر كيلان من 12 إلى 20 جنيهًا، مانجو سنارة من 14 إلى 20 جنيهًا.

وبلغ سعرمانجو كنت من 12 إلى 20 جنيهًا، مانجو صديقة من 15 إلى 21 جنيهًا، مانجو فونس من 15 إلى 23 جنيهًا، مانجو بلدي من 9 إلى 15 جنيهًا، مانجو دبشة من 14 إلى 20 جنيهًا، مانجو زبدية من 14 إلى 20 جنيهًا.