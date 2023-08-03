تعرف علي إيرادات مرعي البريمو لـ محمد هنيدي في أول أيام عرضه

نجح فيلم مرعي البريمو بطولة الفنان محمد هنيدي، في تحقيق إيرادات مرتفعة في شباك التذاكر وصلت إلى مليون جنيه، وذلك في أول أيام عرضه.

حقق فيلم “البريمو” إيرادات مرتفعة أمس الأربعاء الموافق 2 أغسطس، حيث بلغت نحو 1،303،518 مليون جنيه في قائمة الإيرادات اليومية، ليحتل المركز الأول في شباك التذاكر.



وتتنافس في شباك التذاكر خلال الفترة الحالية مجموعة من الأعمال، أبرزها فيلم البعبع بطولة الفنان أمير كرارة، فيلم بيت الروبي، بطولة الفنان كريم عبد العزيز، فيلم تاج بطولة الفنان تامر حسني، فيلم مستر إكس بطولة الفنان أحمد فهمي.

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فيلم مرعي البريمو



تدور أحداث فيلم مرعي البريمو في إطار كوميدي، حول مرعي البريمو، وهي الشخصية التي يجسدها الفنان محمد هنيدي، الذي يعمل في تجارة البطيخ، حيث يواجه العديد من المواقف والمفارقات الكوميدية المثيرة من خلال عمله.

شارك في بطولة فيلم مرعي البريمو، مجموعة من أبرز الفنانين منهم: محمد هنيدي، غادة عادل، علاء مرسي، مصطفى أبو سريع، محمد محمود، أحمد بدير، والعمل من تأليف إيهاب بليبل، وإخراج سعيد حامد.



يذكر أن محمد هنيدي، خاض بطولة فيلم نبيل الجميل أخصائي تجميل الذي عرض خلال الفترة الماضية في دور العرض السينمائي وحقق من خلاله نجاحًا جماهيريًا كبيرًا في العالم العربي، حيث دارت احداثه حول دكتور نبيل أخصائي التجميل، الذي يمتلك عيادة للتجميل، ومن خلال تلك العيادة يتعرض للعديد من المواقف، وتحدث بينه وبين نور اللبنانية العديد من المفارقات الكوميدية.

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