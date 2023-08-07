وصفة طبيعية من مطبخك تخلصك من اسمرار البشرة سريعا

فى فصل الصيف تزداد مشكلات البشرة بسبب سطوع آشعة الشمس لفترات طويلة من اليوم مع ارتفاع درجات الحرارة مما يغير لون البشرة ويسبب فى ظهور البقع الداكنة بها.

وتحرص الفتيات على اتباع الوصفات الطبيعية يوميا للتخلص من اسمرار البشرة وعودتها إلى لونها الطبيعي ما يزيد من جمالها فى الصيف.

قناع طبيعي للتخلص من اسمرار البشرة

وتقدم نادية محمد خبيرة التجميل، وصفة طبيعية للتخلص من اسمرار البشرة.

المكونات:-

ملعقة دقيق

ملعقة زبادى

عصير نصف ليمونة

ربع ملعقة كركم

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الطريقة:-

نحضر المكونات ونضعها في بولة عميقة، ونقلب جيدا حتى نحصل على قوام كريمي متجانس ناعم خالى من أى تكتلات.

ثم نفرد القناع على البشرة النظيفة ونتركها لمدة 30 دقيقة.

ثم نفرك القناع على البشرة قليلا ونغسلها بعد ذلك.

ونكرر القناع مرتان اسبوعيا للحصول على أفضل النتائج.

قناع طبيعي من مطبخك للتخلص من اسمرار البشرة، فيتو

روتين يومي حافظى على اتباعه يوميا للحصول على بشرة جميلة خالية من العيوب

وللعناية بالبشرة، يجب أولا معرفة نوعها لمعرفة طبيعة التعامل معها فليس هناك منتج واحد سحري يفعل كل شيء، ومنتجات الاثنين والثلاثة في واحد كلها أساطير، فعليك معرفة نوعية بشرتك، والطريقة المثلى للعناية بها.

- الاهتمام بتنظيف البشرة

أهم شيء هو تنظيف بشرتك في الصباح، وغسل وجهك كل ليلة أمر أكثر أهمية، فعندما لا تغسلين وجهك، من آثار الشمس، والمكياج والأوساخ فبهذا ستسدين المسام، ولن تتنفس بشرتك، وعملية التنظيف المثلى في خطوتين تبدأ مع منشفة دافئة ورطبة ومنظف جيد.

- يجب تقشير البشرة بنعومة

يجب أن تقشر البشرة الدهنية كل ثلاثة أو أربعة أيام، وكل 7 إلى 10 أيام إذا كانت بشرتك أكثر جفافًا، ومن المكونات المفضلة في التقشير البابايا، والأناناس.

– استخدام التونر:

وسيلة رائعة للحصول على إشراقة مميزة، فابحثي عن تونر به مواد مضادة للتأكسد، مثل فيتامين C.

- استخدام نوعين من المرطبات.

لا تهملي استخدام الكريم المرطب ليلًا، والكريم المرطب نهارًا، وكذلك كريم الحماية من الشمس نهارًا، خاصة إن كان جلدك حساسًا، للوقاية من الاسمرار والتجاعيد.

- استخدام السيروم.

خطوة مهمة للحفاظ على بشرتك، فالسيروم أو الأمصال تقوم بالتنظيف العميق للبشرة مما يحافظ على نداوتها.