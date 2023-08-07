الإثنين 07 أغسطس 2023
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رياضة

ترتيب هدافي البطولة العربية للأندية قبل مباريات نصف النهائي

هدافي البطولة العربية
هدافي البطولة العربية للأندية قبل مباريات نصف النهائي، فيتو

البطولة العربية، تنشر فيتو ترتيب هدافي البطولة العربية للأندية قبل مباريات نصف النهائي، بين النصر ضد الشرطة العراقي، والهلال ضد الشباب السعودي.

ترتيب هدافي البطولة العربية 2023 

طه ياسين الخنيسي لاعب الكويت 4 أهداف
كريم بنزيما  لاعب الاتحاد 3 أهداف
عبد الغفور المهري لاعب الاتحاد 3 أهداف
بوباكار تراوري لاعب الاتحاد المنستيري 3 أهداف
جواو بيدرو لاعب الوحدة 3 أهداف
إيفر بانيجا لاعب الشباب 3 أهداف
كريستيانو رونالدو لاعب النصر 3 أهداف

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 احتساب الأهداف لا يبدأ من دور المجموعات المجمعة في السعودية، بل منذ انطلاق المسابقة من أدوارها التمهيدية الأولى.

الهدافون التاريخيون للبطولة العربية للأندية


سامي الجابر - 24 هدفًا
طلال المشعر - 16 هدفًا
هيكل قمامدية - 16 هدفًا
زبير السافي - 14 هدفًا
عبدالحليم علي - 13 هدفًا
مصطفى بيضوضان - 12 هدفًا
سعد الحارثي - 12 هدفًا
حمزة إدريس - 12 هدفًا
رومارينيو - 11 هدفًا
عبدالملك زياية - 10 أهداف

مواعيد مباريات نصف نهائي البطولة العربية والقنوات الناقلة

يلتقي فريق الشرطة العراقي نظيره النصر السعودي في تمام السادسة مساء يوم الأربعاء على ملعب استاد مدينة الأمير سلطان بن عبد العزيز الرياضية.

يلتقي الهلال نظيره الشباب في تمام الساعة التاسعة من مساء الأربعاء على ملعب استاد مدينة الملك فهد الرياضية.

وتنقل المباريات عبر قنوات ssc السعودية الناقل الحصري لمباريات  البطولة العربية

الشباب يتأهل إلى نصف النهائي 

تأهل فريق الشباب السعودي إلى نصف نهائي البطولة العربية 2023 بعدما فاز على الوحدة بركلات الترجيح 4/5  ليضرب موعد مع الهلال في نصف نهائي البطولة العربية وانتهى الوقت الأصلي بالتعادل السلبي 0/0.

تأهل الشرطة والهلال والنصر 

وتأهل فريقا الشرطة العراقي والهلال السعودي والنصر السعودي إلى الدور نصف النهائي لبطولة كأس الملك سلمان للأندية العربية 2023 لكرة القدم، في انطلاقة منافسات دور الثمانية من البطولة، مساء السبت.

الشرطة يفوز على السد القطري

وفاز فريق الشرطة على فريق السد القطري بنتيجة 4-2 في مدينة أبها، بينما حقق فريق الهلال انتصارًا بنتيجة 3-1 على فريق الاتحاد السعودي في محافظة الطائف.

في المباراة الأولى، سجل أهداف الشرطة كل من أسو رستم (هدفان) وأمير صباح وأحمد فرحان، بينما جاءت ثنائية فريق السد بواسطة اللاعب أكرم عفيف.

الهلال يفوز على اتحاد جدة 

وفي المباراة الثانية، فاز الهلال علي اتحاد جدة 3-1، سجل أهداف الهلال كل من سيرجي سافيتش وسالم الدوسري ومالكوم فيليب، بينما جاء هدف الاتحاد بواسطة روماريو دا سيلفا.

النصر يفوز على الرجاء المغربي 

وفاز فريق النصر السعودي على نظيره الرجاء المغربي 3-1، في مباراة الفريقين التي أقيمت يوم  الأحد، في ربع نهائي كأس الملك سلمان للأندية الأبطال.

سجل أهداف النصر السعودي: كريستيانو رونالدو، سلطان الغنام، سيكو فوفانا.

بينما سجل اللاعب عبد الله مادو لاعب النصر بالخطأ في مرماه هدف فريق الرجاء المغربي.

مواعيد مباريات نصف نهائي البطولة العربية والقنوات الناقلة

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