تصريحات نارية لمدرب الهلال قبل مواجهة الشباب السعودي بنصف نهائي البطولة العربية

البطولة العربية ، علق البرتغالي، خورخي خيسوس، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، على مواجهة فريقه أمام الشباب، المقرر لها غدًا الأربعاء، ضمن مباريات الدور نصف النهائي من كأس الملك سلمان للأندية 2023.

ويستضيف نادي الهلال نظيره الشباب، غدًا الأربعاء، في تمام التاسعة مساء على ستاد مدينة الملك فهد الرياضية (الحوية)، ضمن مباريات الدور نصف النهائي من كأس الملك سلمان للأندية 2023.

وقال مدرب الهلال خلال تصريحات بالمؤتمر الصحفي الذي يسبق المباراة،:"نخوض مواجهة نصف نهائي، وفريقنا تطور مع الوقت على عكس بداياتنا في البطولة، الفريق الذي سنواجهه نعرفه جيدًا، الموسم الماضي تعادل معنا وانتصر، سنلعب غدًا من أجل الوصول للنهائي".

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وأضاف:"نادي الشباب في أخر ثلاث مباريات لم يستقبل أي هدف، نعرف أنه قوي دفاعيًا، ولكننا سنضع التكتيك المناسب الذي سنسعى من خلاله لتحقيق الانتصار في المباراة".

وبسؤاله عن تشكيل الهلال المتوقع أمام الشباب، قال خيسوس:"اليوم سيكون المران الأخير للفريق، هذا ما سيتحدد خلال المران، ومن المحتمل أن يكون هناك بعض التغييرات على تشكيل المباراة الماضية".

وأكمل:"الهلال فريق اعتاد على الضغوطات وعلى مثل هذه المواجهات الحاسمة، لدينا لاعبون يملكون الخبرة في مثل هذه المواقف من المراحل النهائية".

تتجه أنظار محبي كرة القدم إلى متابعة نصف النهائي الحاسم من البطولة العربية التي تقام على الأراضي السعودية.

ومن المقرر أن يواجه الشرطة العراقي نظيره النصر السعودي في أولى مباريات نصف نهائي كأس الملك سلمان للأندية 2023،أما الهلال السعودي، فسيلعب ضد الشباب في ديربي سعودي مرتقب.

موعد مباريات نصف نهائي البطولة العربية

الشرطة العراقي × النصر السعودي الأربعاء 9 أغسطس الساعة 6 بتوقيت مصر

الهلال × الشباب الأربعاء 9 أغسطس الساعة 9 بتوقيت مصر.

تنشر فيتو ترتيب هدافي البطولة العربية للأندية قبل مباريات نصف النهائي، بين النصر ضد الشرطة العراقي، والهلال ضد الشباب السعودي.

ترتيب هدافي البطولة العربية 2023

طه ياسين الخنيسي لاعب الكويت 4 أهداف

كريم بنزيما لاعب الاتحاد 3 أهداف

عبد الغفور المهري لاعب الاتحاد 3 أهداف

بوباكار تراوري لاعب الاتحاد المنستيري 3 أهداف

جواو بيدرو لاعب الوحدة 3 أهداف

إيفر بانيجا لاعب الشباب 3 أهداف

كريستيانو رونالدو لاعب النصر 3 أهداف.

احتساب الأهداف لا يبدأ من دور المجموعات المجمعة في السعودية، بل منذ انطلاق المسابقة من أدوارها التمهيدية الأولى.

الهدافون التاريخيون للبطولة العربية للأندية



سامي الجابر - 24 هدفًا

طلال المشعر - 16 هدفًا

هيكل قمامدية - 16 هدفًا

زبير السافي - 14 هدفًا

عبدالحليم علي - 13 هدفًا

مصطفى بيضوضان - 12 هدفًا

سعد الحارثي - 12 هدفًا

حمزة إدريس - 12 هدفًا

رومارينيو - 11 هدفًا

عبدالملك زياية - 10 أهداف

الشباب يتأهل إلى نصف النهائي

تأهل فريق الشباب السعودي إلى نصف نهائي البطولة العربية 2023 بعدما فاز على الوحدة بركلات الترجيح 4/5 ليضرب موعد مع الهلال في نصف نهائي البطولة العربية وانتهى الوقت الأصلي بالتعادل السلبي 0/0.

تأهل الشرطة والهلال والنصر

وتأهل فريقا الشرطة العراقي والهلال السعودي والنصر السعودي إلى الدور نصف النهائي لبطولة كأس الملك سلمان للأندية العربية 2023 لكرة القدم، في انطلاقة منافسات دور الثمانية من البطولة، مساء السبت.

الشرطة يفوز على السد القطري

وفاز فريق الشرطة على فريق السد القطري بنتيجة 4-2 في مدينة أبها، بينما حقق فريق الهلال انتصارًا بنتيجة 3-1 على فريق الاتحاد السعودي في محافظة الطائف.

في المباراة الأولى، سجل أهداف الشرطة كل من أسو رستم (هدفان) وأمير صباح وأحمد فرحان، بينما جاءت ثنائية فريق السد بواسطة اللاعب أكرم عفيف.

الهلال يفوز على اتحاد جدة

وفي المباراة الثانية، فاز الهلال علي اتحاد جدة 3-1، سجل أهداف الهلال كل من سيرجي سافيتش وسالم الدوسري ومالكوم فيليب، بينما جاء هدف الاتحاد بواسطة روماريو دا سيلفا.

النصر يفوز على الرجاء المغربي

وفاز فريق النصر السعودي على نظيره الرجاء المغربي 3-1، في مباراة الفريقين التي أقيمت يوم الأحد، في ربع نهائي كأس الملك سلمان للأندية الأبطال.

سجل أهداف النصر السعودي: كريستيانو رونالدو، سلطان الغنام، سيكو فوفانا.

بينما سجل اللاعب عبد الله مادو لاعب النصر بالخطأ في مرماه هدف فريق الرجاء المغربي.