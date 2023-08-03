بنزيما ينفرد بأرقام مميزة بالبطولة العربية ويتفوق على نيمار الزمالك

كريم بنزيما، انفرد الفرنسي كريم بنزيما مهاجم اتحاد جدة، بهداف البطولة العربية بعدما قاد فريقه لتصدر مجموعته بالعلامة الكاملة والتأهل للدور ربع النهائي ليفك الارتباط مع نيمار لاعب الزمالك في ترتيب الهدافين.

ويتربع النجم الفرنسي على قائمة صدارة هدافي كأس الملك سلمان للأندية برصيد 3 أهداف،بعدما نجح في التسجيل بكل المباريات فيما سجل نيمار لاعب الزمالك ثنائية لفريقه أمام الاتحاد المنستيري.

أرقام كريم بنزيما مع اتحاد جدة بالبطولة العربية

كما تصدر كريم قائمة أكثر اللاعبين مساهمة بأهداف في البطولة، برصيد 4 أهداف من أصل 5 سجلها فريقه، بإحراز 3 أهداف وصناعة هدف واحد.

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وسجل كريم أهداف الفوز لفريقه في المباريات الـ 3، حيث أحرز الهدف الثاني في مباراة الترجي التي انتهت 2-1، وسجل الهدف الوحيد في مباراة الصفاقسي التونسي، قبل أن يدخل في الشوط الثاني لمباراة الشرطة العراقي وينفذ ركلة الجزاء بنجاح.

المتأهلون إلى دور ربع النهائي بالبطولة العربية للأندية حتى الآن



الإتحاد السعودي

الوحدة الإماراتي

الرجاء المغربي

الهلال السعودي

السد القطري

الشرطة العراقي

وتحدد مباريات اليوم الخميس الفريقين المتأهلين من مجموعة الزمالك “المجموعة الثالثة” والتي تضم الزمالك والنصر والشباب والاتحاد المنستيري.

ختام منافسات المجموعتين الأول والثانية بالبطولة العربية



وتأهل كل من السد القطري والهلال السعودي والاتحاد السعودي والشرطة العراقي، إلى الدور ربع النهائي لبطولة كأس الملك سلمان للأندية العربية 2023، بعد ختام منافسات المجموعتين الأولى والثانية.



في المجموعة الثانية، فاز فريق السد بهدف دون رد أمام نظيره أهلي طرابلس الليبي، سجله اللاعب باولو أوتافيو ليرفع رصيده لـ7 نقاط في صدارة جدول الترتيب.



وفي نفس المجموعة، فاز الهلال على الوداد المغربي بنتيجة 2-1، وسجل هدفيه كل من سافيتش وروبن نيفيز، بينما جاء هدف الوداد عن طريق اللاعب سيف الدين بوهرة، ليرفع الفريق السعودي رصيده لـ4 نقاط في المركز الثاني خلف السد.



وفي المجموعة الأولى، حسم التعادل السلبي نتيجة مباراة الترجي والصفاقسي التونسيين، بينما فاز الاتحاد السعودي على الشرطة العراقي بنتيجة 2-1، وسجل له كل من أحمد بامسعود وكريم بنزيما، وجاء هدف الشرطة عن طريق ابوبكر عبدالمجيد.



بتلك النتائج، يتصدر فريق الاتحاد جدول ترتيب المجموعة بـ9 نقاط، يليه الشرطة برصيد 4 نقاط، وتأهلا معًا إلى الدور ربع النهائي.