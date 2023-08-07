أسعار الأسماك اليوم، السبيط يسجل 280 جنيهًا في سوق العبور
أسعار الأسماك اليوم، سجلت أسعار الأسماك في سوق العبور، اليوم الإثنين 7 أغسطس 2023، استقرارًا ملحوظًا، وذلك وفقًا لآخر تحديث لأسعار الأسماك بمختلف أنواعها.
«فيتو» تنشر أسعار الأسماك في سوق العبور اليوم الإثنين 7 - 8- 2023، وفقًا لآخر تحديث للأسعار في السوق، في السطور التالية:
أسعار الأسماك في سوق العبور اليوم الإثنين
تراوح سعر كيلو بوري ممتاز من 80 إلى 100 جنيه، بلطي كبير في سوق الجملة اليوم الإثنين من 57 إلى 61 جنيهًا، كيلو بلطي أسواني من 20 إلى 40 جنيهًا، كيلو بوري وسط بسعر 58 إلى 70 جنيهًا، بلطي حجم متوسط بسعر من 54 إلى 56 جنيهًا، فيليه بلطي بسعر من 40 إلى 200 جنيه.
وعن أسعار الجمبري في سوق العبور لجملة الأسماك، اليوم الإثنين، جمبري طازج متوسط الحجم بسعر من 190 إلى 310 جنيهات، جمبري طازج صغير من 80 إلى 180 جنيهًا، جمبري متوسط مجمد بسعر 100 إلى 250 جنيهًا.
وتراوح سعر بياض أملس ممتاز بلدي في سوق العبور لجملة الأسماك، اليوم الإثنين، من 60 إلى 100 جنيه، شيلان بسعر من 20 إلى 40 جنيهًا، بربون ممتاز بسعر من 60 إلى 70 جنيهًا، سمك لوت من 60 إلى 140 جنيهًا، بربون مجمد سعر من 25 إلى 35 جنيهًا.
وسجلت كابوريا في سوق العبور لجملة الأسماك اليوم الإثنين من 40 إلى 220 جنيهًا، بياض أملس مزارع من 30 إلى 50 جنيهًا، سمك حدادي سعر من 10 إلى 20 جنيهًا، كشر سعر من 30 إلى 50 جنيهًا، ماكريل مجمد من 60 إلى 90 جنيهًا.
وسجلت سعر وقار من سعر 75 إلى 125 جنيهًا، مكرونة خليجي بسعر 55 إلى 65 جنيهًا، سمك سابيا من 180 إلى 280 جنيهًا، قراميط سعر من 20 إلى 40 جنيهًا، باغة بسعر من 10 إلى 30 جنيهًا، مكرونة سويسي 65 جنيهًا إلى 95 جنيهًا، ثعابين من 50 إلى 250 جنيهًا.
وأما أسعار أنواع الأسماك الأخرى في سوق العبور لجملة السمك، اليوم الإثنين، سجل كاليماري من 180 إلى 280 جنيهًا، سمك سردين من 35 إلى 75 جنيهًا، مرجان حجم وسط من 40 إلى 50 جنيهًا، شعور من 30 إلى 50 جنيهًا، سبيط بسعر من 180 إلى 280 جنيهًا.
وتراوح سعر سمك موسى في سوق العبور لجملة الأسماك، اليوم الإثنين، من 180 إلى 280 جنيهًا، قشر بياض من 75 إلى 115 جنيهًا، مرجان مجمد سعر من 20 إلى 30 جنيهًا، مكرونة مجمدة من 30 إلى 40 جنيهًا، دنيس من 100 إلى 160 جنيهًا.
وسجل سعر بربون متوسط الحجم من 40 إلى 64 جنيهًا، قاروص من 60 إلى 140 جنيهًا، سمك موزة من 40 إلى 80 جنيهًا، سردين مجمد سعر من 35 إلى 75 جنيهًا، قرش من 30 إلى 50 جنيهًا، مازليا بسعر من 30 إلى 50 جنيهًا.
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