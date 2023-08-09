تفاصيل طرح أراض صناعية للتخصيص الفوري

أراضي الإسكان، كشفت وزارة الإسكان متمثلة في هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة عن طرح قطع أرض بنشاطات خدمية وسكنية في مختلف أنحاء الجمهورية بالمدن الجديدة وذلك بنظام التخصيص الفوري.



موقع ومساحات أراضي الإسكان المقترحة بطيبة الجديدة

حددت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة قطع أراضي بمدينة طيبة الجديدة بنظام الاستثمار بنظام التخصيص الفوري كالآتي:

موقع الأراضي الاستثمارية المطروحة بطيبة الجديدة، فيتو

القطعة رقم 1

قطعة ارض رقم (592) المنطقة الصناعية بمدينة طيبة الجديدة بمساحة 1,750 مترًا مربعًا بنشاط صناعات مواد بناء والقيمة التقديرية للمتر٢ 680 جنيهًا مصريًّا والقيمة التقديرية للمتر٢ 832 جنيهًا مصريًّا في حالة التقسيط ويكون مبلغ جدية الحجز 10% من قيمة الأرض.

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القطعة رقم 2

قطعة ارض رقم ( 575-576) المنطقة الصناعية بمدينة طيبة الجديدة بمساحة 12,995 مترًا مربعًا بنشاط صناعات مواد بناء والقيمة التقديرية للمتر٢ 680 جنيهًا مصريًّا والقيمة التقديرية للمتر٢ 832 جنيهًا مصريًّا في حالة التقسيط ويكون مبلغ جدية الحجز 10% من قيمة الأرض.

النسبة البنائية لأراضي الإسكان المطروحة بطيبة الجديدة

65% من إجمالي مساحة قطعه الأرض.

الردود: 4 م وذلك من جميع الجهات.

الارتفاع: بحد أقصى 15 مترًا مع الالتزام باشتراطات الدفاع المدني.

المساحات تحت العجز والزيادة طبقا للتحديد النهائي الذي يصدر من إدارة المساحة بجهاز المدينة.

مدة التنفيذ: ثلاث سنوات تحتسب من تاريخ صدور أول قرار وزاري.



الاشتراطات المالية للأراضي الإسكان المقترحة بطيبة الجديدة

يتم استكمال نسبة السداد حتي 25% من قيمة قطعة الأرض ( 10% تم سدادها ونسبة الـ 15% تلتزم الشركة بسدادها خلال شهر من تاريخ الإخطار بموافقة مجلس الإدارة) بالإضافة إلى (١٪مصاريف إدارية و0.5٪ مجلس أمناء) على أن يتم التعامل بالسعر المعتمد للنشاط الصناعي؛ وعلى أن يتم سداد باقي ثمن الأرض على 6 أقساط نصف سنوية متساوية على أن يبدأ سداد القسط الأول بعد 6 شهور من التاريخ المحدد لسداد الدفعة المقدمة ؛ علي ان يتم تحميل كافة الأقساط بالأعباء المالية المقررة من تاريخ الإخطار بموافقة مجلس الإدارة وحتي تاريخ السداد بنسبة فائدة 7% وفقا لموافقة مجلس الوزراء (بالإضافة إلى 1% طبقا لتعليمات وزارة المالية و0.5% مصاريف إدارية).

آلية حجز وتخصيص أراضي الإسكان

يتم التقدم لحجز الفرصة الاستثمارية من خلال البوابة الإلكترونية ويتم دراسة الطلب وإخطار الشركة إلكترونيًّا بالقبول الفني من عدمه مسببًا.

آلية التخصيص في حالة قطع الأراضي الأقل من 5 أفدنة لكافة الأنشطة فيما عدا (أنشطة الصناعي والحرفي):

تم تقديم المظروف المالي المغلق بمعرفة من له صفة وفقا للسجل التجاري للشركة أو بموجب توكيل رسمي ويتضمن المظروف استمارة العرض المالي موضحا بها سعر المتر المقدم من الشركة لقطعة الأرض حيث يتم المزايدة على السعر المعلن لقطعة الأرض المتقدم عليها ونسبة سداد مقدم الثمن طبقا لعرض الشركة وذلك بالقطاع المالي بالهيئة بمقرها الجديد بوزارة الإسكان بالحي الحكومي بالعاصمة الإدارية الجديدة وذلك خلال أيام العمل في فترة الطرح والمحددة من يوم 1 إلى يوم 15 من كل شهر فقط وبحد أقصى الثالثة عصرًا ولن يتم قبول مظاريف بعد ذلك التوقيت.

في حالة تساوي عطاء أو أكثر بنفس السعر تكون الأفضلية للسداد بالدولار الأمريكي وفي حالة التساوي يتم الاحتكام للقرعة.

الترسية على العطاء المقدم لأعلي سعر عن السعر المعلن على الموقع الإلكتروني للهيئة.

يتم دراسة العروض المالية من خلال اللجنة المشكلة بقرار مجلس إدارة الهيئة بجلسته رقم 134 بتاريخ 24/2/2020 بدراسة الطلبات والبت فيها وفقا لتلك الآلية:

يتم استكمال فرق جدية الحجز وفقا للعرض المالي المقدم من الشركة خلال 7 أيام عمل من تاريخ جلسة الفتح المالي وذلك للجنية المصري أو خلال 14 يوم عمل في حالة السداد بالدولار الأمريكي من خارج البلاد وفي حالة عدم الالتزام يعتبر العرض مرفوض ويتم خصم 50% من جدية الحجز المسددة.