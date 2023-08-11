الشباب المصري عن التجربة السعودية: "ياريت يطبقوها هنا علشان نشوف كورة نظيفة" (فيديو)

بين عشية وضحاها تحول دوري "روشن" السعودي إلى عامل جذب لكثير من النجوم العالميين، خاصة وأن الإثارة لا تتوقف في صفقات الدوري السعودي، فبعد انضمام البرتغالي كريستيانو رونالدو إلى نادي النصر في صفقة وصفة بـ "درة التاج" السعودي ذهب نادي الاتحاد للتعاقد مع كريما بنزيما هذا قبل انضمام ساديو ماني إلى النصر.

والآن الكل يترقب إلى الأسماء القادمة الأمر الذي جعل صحفا أوروبية تدق جرس إنذار عن محاولة تعريب الإثارة بالكورة الأوروبية عن طريق مساع سعودية.

عدسة "فيتو" نزلت إلى الشارع وسألت الناس عما إذا كان من الممكن أن تساهم تلك الصفقات في إنجاح الدوري السعودي وتحويله إلى دوري عالمي أم أنها مجرد محاولة وسيصيبها الفشل كما حدث مع التجربة الصينية.

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وقد أجمع معظم الشباب الذين التقت بهم "فيتو" على رأي واحد وهو نجاح التجربة وأنهم ينتظرون في السنوات القادمة أن يتحول الدوري السعودي إلى واحد من أقوى الدوريات في العالم بل منهم من أكد ذلك فعلي سبيل المثال يقو أحد الشباب إنه واثق من أن سيتحول الدوري السعودي إلى منافس قوي للدوريات العالمية في غضون موسمين فقط، مضيفًا "إنك تعقد صفقات بالمبالغ الفلكية دي أكيد حد لية خطة وهدف وأكيد هيوصلها"، مستطردا: "أعتقد مش هتفشل زي التجربة الصينية لأن الصين كانت بتتعاقد مع لعبية كبار في السن وهو ده سبب فشلها".

بينما قال آخر: “إن الجميع الآن يتابع الدوري السعودي باهتمام لا يقل عن متابعة الدوريات الأوربية لأنه تحول إلى دوري إثارة بعد تلك الصفقات الضخمة”، مضيفًا: "الناس كلها دلوقت بتابع الدوري السعودي لأننا بنتابع الدوريات الأوربية عشان لعبية زي ماني وكريستيانو دلوقت بقوا في السعودية يبقى أكيد هنتابعهم".



وعند سؤاله هل ستنال تلك التجربة قبولا إذا تم تطبيقها في الدوري المصري قال: "المشكلة عندنا مش في اللعبية إحنا عندنا لعبية كويسة جدا، المشكلة في المنظومة الكروية إللي مش عارفة تسوق نفسها ولا اللاعبية كويس".

بينما قال أحد الشباب: إن الدوري السعودي الآن أصبح دوريا عالميا ولن ينتظر مواسم ليبقى ذلك بل إنه تحول فعليًا إلى دوري أوروبي. مضيفًا: "لا، التجربة هتنجح ومش هتبقى زي الصين لأن السعودية جابت لعبية ليها وزنها واسمها في أوروبا والعالم إنما الصين كانت بتجيب لعيبة فاضلها سنة أو اتنين ويعتزلوا".

بينما أجاب عند سؤاله هل ستنال تلك التجربة قبولا إذا تم اعتمادها في مصر قال: "أكيد بس مش دلوقت لأن ظروفنا الاقتصادية صعبة إنما السعودية عندها اقتصاد قوي وبترول واستثمار في كل حتة في العالم".

فرد عليه آخر" ياريت بجد تطبق التجربة دي في مصر على الأقل نشوف كورة نضيفة"، بينما ذهب أحد الشباب في اتجاه آخر وقال: "أعتقد أنها هتفشل لأن الكورة مش بالفلوس بس والدوريات الأوربية هتبقي هي ديما الإثارة والمتعة". مضيفًا "التجربة دي لو اتطبقت في مصر هتفشل لأن معندناش"فير" لعب نضيف".

وعند سؤالهم عن رأيهم في انضمام محمد صلاح إلى أحد الأندية السعودية أجاب الجميع بعدم الاستحسان لذلك القرار لأنه وبحسب قولهم إن محمد صلاح كتب مسيرته في أوروبا وعليه أن ينهيها هناك، كما أنه وبحسب قولهم فعل كل شيء في كرة القدم، فلم يعد يحتاج إلى أرقام قياسية ولا أي أموال أخرى، مؤكدين أنه سيكون بالقرار الخاطئ إذا ما أقدم عليه محمد صلاح.