الجمعة 11 أغسطس 2023
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محافظات

رياضة كفر الشيخ تختتم فعاليات دوري رواد مصر (صور)

رياضة كفر الشيخ تختتم
رياضة كفر الشيخ تختتم فعاليات دوري رواد مصر، فيتو

اختتمت مديرية الشباب والرياضة بكفر الشيخ، فاعليات «دوري رواد مصر» من خلال إدارة التنمية الرياضية بالتعاون مع الإدارة المركزية للتنمية الرياضية «الإدارة العامة للقاعدة الشعبية» بمشاركة 12 فريقا خماسي قدم من رواد محافظة كفر الشيخ، و20 لاعب تنس طاولة.

وأوضح الدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفر الشيخ، أن «دوري رواد مصر» نظمته المديرية في الفترة من 8 إلى 11/ 8، وأسفرت نتائج تنس الطاولة عن حصول مركز كابتن خالد رداد بالمركز الأول، والمركز الثاني للكابتن علي القسط، مركز ثالث، كابتن حمدي سلام، أما عن نتائج خماسي القدم: مركز أول لفريق "الدكتور" يقوده الدكتور محمد الغفلول، والمركز الثاني لفريق "المهندس" بقيادة المهندس مجدى الحداد مركز ثالث، فريق "الكابتن" بقيادة الكابتن عماد عبد المنصف.

وجاء ختام فعاليات دوري رواد مصر بحضور عبد المنعم الكناني، وكيل المديرية للرياضة، والدكتور محمد غازي، مدير إدارة التنمية الرياضية بالمديرية، بمشاركة 12 فريق خماسي كرة القدم، و20 لاعبا تنس طاولة، فعاليات الدوري من تنظيم فريق عمل إدارة التنمية الرياضية بالمديرية.

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الإدارة المركزية للتنمية الرياضية التنمية الرياضية الادارة العامة للقاعدة الشعبية

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